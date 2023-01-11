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Эксперты назвали объем ежедневных потерь России от потолка цен на нефть

Центр CREA: Россия ежедневно теряет $172 млн от введения потолка цен на нефть
По оценке исследовательского центра CREA, Россия ежедневно недополучает $172 млн из-за введения ограничений на максимальную стоимость нефти. Россия в ответ ввела запрет на поставки нефти странам, которые ввели предельные цены
BRENT BRENT $83,32 +0,8%
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Ежедневные потери России от введения странами G7 и ЕС потолка цен на российскую нефть могут составлять €160 млн, считают эксперты финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA, данные которых приводит Bloomberg.

«Ограничение на цену российской нефти обходится Кремлю в €160 млн (или $172 млн) в день, в то время как Запад пытается ослабить военную машину Москвы. Потери прибыли возрастут до $280 млн в день, когда с 5 февраля будет введено ограничение на цены на нефтепродукты из России», — отмечает издание, ссылаясь на исследователей хельсинкского центра.

Авторы доклада считают, что санкции против российской нефти достигли цели и являются эффективным инструментом. «Нефтяное эмбарго Евросоюза и потолок цен на нефть <...>, эффект от них является значительным, как и ожидалось. Необходимо снизить предельную цену нефти до уровня, лишающего Кремль налогооблагаемой прибыли от продажи нефти, и ограничить оставшийся импорт нефти и газа из России», — приводит агентство слова главного аналитика CREA Лаури Милливирты.

Режим ограничения предельной цены на поставки нефти из России, который ввели западные страны, действует с 5 декабря. Предельная цена установлена в размере $60. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз и Австралия. Кроме того, с 5 декабря заработало европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем, с 5 февраля 2023 года будет введено эмбарго на российские нефтепродукты.

В ответ Россия ввела ответные меры, указ о чем подписал 27 декабря Владимир Путин. Документ предусматривает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет на поставки нефти будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

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Собеседники агентства Reuters в нефтяной индустрии в середине декабря говорили, что «рынок переполнен» российской нефтью, так как Москва начала искать покупателей на азиатских рынках по цене ниже себестоимости. По словам источников агентства, в некоторых случаях, в частности при контрактах с Индией, цена бренда нефти Urals опускается ниже себестоимости.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
нефть потолок цен на нефть потери убытки Россия
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