Минтруд запланирует убрать «стеклянный потолок» и «липкий пол» для женщин

Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года, выяснил РБК. Она призвана помочь им преодолеть «стеклянный потолок», обеспечить гендерное равенство и баланс между семьей и работой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы будет направлена на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации россиянок, а также на преодоление стереотипных представлений об их социальных ролях. Об этом говорится в материалах Минтруда, которые есть в распоряжении РБК. Их подлинность подтвердил источник, знакомый с документом.

Формирование стратегии происходит под руководством первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной. Для этого организована межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители органов власти, научного и экспертного сообщества. Предполагается, что стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. Она потребует совершенствования российского законодательства, включения мероприятий в национальные проекты и госпрограммы, а также проведения научных исследований об обеспечении равных прав и свобод мужчин и женщин.

РБК направил запрос в Минтруд.

«Стеклянный потолок» и STEM-обучение

Предполагается, что стратегия будет отражать приоритетные сферы действий в интересах женщин в среднесрочном периоде и станет ответом на актуальные проблемы. Документ включит в себя десять направлений, основные из них таковы.

Новые возможности занятости женщин на рынке труда.

Минтруд собирается помогать россиянкам в преодолении профессиональной сегрегации, использовании гибких форм занятости, в том числе дистанционной, и в целом повышать конкурентоспособность женщин на рынке труда.

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Это направление подразумевает в том числе преодоление барьеров женской занятости — «стеклянного потолка» и «липкого пола». Первое — это невидимые и формально не обозначенные границы, которые препятствуют карьерному росту женщин, а второе — ситуация, когда женщины надолго задерживаются на нижних позициях служебной иерархии. «Например, доля женщин, занимающих государственные должности и должности гражданской и муниципальной службы, составляет более 70%. Однако среди руководителей высшего звена она невелика», — говорится в материалах.

По данным Росстата, зарплата женщин в России в 2021 году составляла в среднем лишь 72,5% от зарплаты мужчин. Наиболее близка женская зарплата к мужской в сфере образования — 98,1%.

Минтруд также планирует стимулировать компании развивать корпоративные программы продвижения гендерного равенства и повышать их социальную ответственность в отношении женщин, имеющих семейные обязанности.

Расширение участия женщин в сфере предпринимательства.

Этот блок предполагает меры по интеграции женщин в перспективные направления творческих индустрий (информационные технологии, медиа и т.д.), а также действия по поддержке предпринимательниц в сферах малого, среднего, социального и семейного бизнеса. Минтруд выступает и за расширение доступа женщин к финансовым ресурсам.

Доля женщин среди предпринимателей в сфере российского малого бизнеса составляет 40%, оценивала Федеральная налоговая служба в марте 2021 года.

Создание условий для получения качественного образования.

Минтруд считает целесообразным внедрять STEM-обучение (англ. Science, Technology, Engineering, Mathematics — образовательная модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему) для девочек и женщин в общеобразовательных школах и организациях профессионального образования. Кроме того, необходимо создание условий для получения женщинами профессионального образования в передовых областях экономики, которые дают широкие возможности для трудоустройства на высокооплачиваемые рабочие места, уверены в ведомстве.

Продвижение женского лидерства.

Это направление стратегии подразумевает преодоление стереотипных представлений о социальных ролях мужчин и женщин, а также популяризацию образа женщины-лидера, «успешно реализующей свои деловые качества и творческий потенциал во всех сферах общественной жизни». Делать это планируется с помощью информационных активностей. Например, путем пропаганды среди женской молодежи технологий достижения успеха россиянок-руководителей, предпринимателей, ученых, освещения в СМИ их позитивной роли, а кроме того, с помощью формирования информационного пространства женских организаций в интернете.

Расширение участия женщин в общественно-политической жизни.

Минтруд планирует включить в стратегию шаги по обеспечению равных возможностей женщин и мужчин в политической сфере, повышению осведомленности россиянок о своих правах, а также по включению женщин в сферу инициативного бюджетирования (совокупность практик, призванных обеспечить прямое участие населения в распределении муниципального бюджета).

Баланс семья — работа и женское здоровье

Несколько направлений проектируемой стратегии касаются здоровья россиянок и их социального благополучия.

Создание условий для сохранения здоровья женщин.

Минтруд указывает на необходимость доступности качественной медицинской помощи независимо от места проживания, важность развития системы охраны репродуктивного здоровья и создания программ оказания медицинских услуг россиянкам с ограниченными физическими возможностями.

Активное долголетие женщин старшего поколения.

Стратегия будет предполагать интеграцию пожилых россиянок в жизнь общества, а также заботу об их здоровье — например, формирование системы долговременного ухода и внедрение программ, направленных на предупреждение преждевременного старения и гериатрических синдромов (старческой астении, падений, саркопении, остеопороза, когнитивных расстройств и т.д.). Вместе с тем предполагаются меры по расширению производства многокомпонентных функциональных и специализированных диетических продуктов питания для граждан старшего поколения.

В России один из самых высоких в мире разрывов по продолжительности жизни между мужчинами и женщинами: по итогам 2021 года у женщин она оценивается в 74,5 года, у мужчин — в 65,5 года. Тем не менее пандемия коронавируса ударила по женщинам сильнее, если смотреть на продолжительность жизни: у женщин она сократилась с 2019 года на 3,66 года, тогда как у мужчин — на 2,73 года, следует из данных Росстата (.xlsx).

Профилактика социального неблагополучия женщин.

Это направление предусматривает совершенствование мер поддержки россиянок в преодолении экономических трудностей и содействие некоммерческим организациям, предоставляющим поддержку женщинам в сложных жизненных ситуациях.

Обеспечение баланса дом, семья — работа.

Минтруд предлагает развивать систему государственной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, равномерно распределять обязанности по домашнему хозяйству между мужчинами и женщинами, расширять инфраструктуру присмотра за детьми, а также ухода за членами семьи, которые полностью или частично лишены способности к самообслуживанию.

Высокая занятость и низкая зарплата

Стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы станет продолжением аналогичного документа, который действовал с 2017 по 2022 год, следует из материалов Минтруда. Она осуществлялась по пяти направлениям: здравоохранение, улучшение экономического положения, профилактика социального неблагополучия и насилия, общественно-политическая жизнь, совершенствование государственной статистики о женщинах.

К достижениям по итогам реализации стратегии 2017–2022 годов Минтруд относит снижение числа абортов на 33,8% (с 836,6 тыс. в 2016 году до 553,4 тыс. в 2020-м) и увеличение ожидаемой продолжительности жизни женщин по сравнению с 2016 годом более чем на год, до 78,2 года, в 2019-м. Однако пандемия оказала негативное влияние на смертность, в результате ожидаемая продолжительность жизни россиянок сократилась к 2022 году.

Кроме того, в России отмечается высокая занятость женщин (34,4 млн работающих россиянок составляют 48,7% от занятого населения), указывает Минтруд. Женщины представляют большинство среди занятых в образовании (82%), здравоохранении и социальных услугах (80%), гостиничном бизнесе и общественном питании (74%), финансовой и страховой деятельности (69%), торговле (62%). Около 30% субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют россиянки, а это более 1,7 млн бизнесов.

«Большинство женщин ориентированы на полную занятость, карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей», — говорится в материалах ведомства.

Женщины также принимают активное участие в общественно-политической жизни, представлены в органах законодательной и исполнительной власти всех уровней, считают в Минтруде. По сравнению с 2016 годом доля женщин увеличилась в Государственной думе с 15,6 до 19,3%, в Совете Федерации — с 17 до 19,4%.

Позитивные изменения произошли в том числе благодаря тому, что обеспечена почти 100-процентная доступность услуг дошкольных образовательных организаций для детей в возрасте от трех до семи лет. Дети в возрасте от двух месяцев до трех лет обеспечены местами на 96%, указывают в Минтруде.

Но ряд проблем по-прежнему остается. Например, существует сознательная и неосознанная предвзятость, которая приводит к тому, что мужчины склонны брать на работу мужчин, а не женщин. И при высоком уровне образования зарплата женщин ниже, чем у мужчин с такой же квалификацией. «Разрыв в заработной плате женщин и мужчин не сокращается и сохраняется на высоком уровне — почти 28%, что существенно превышает среднемировой показатель», — отмечает Минтруд.

В ведомстве указали, что женщины в будни тратят в среднем почти четыре часа на домашнюю работу. Мужчины же — только 1,5 часа. По выходным это пять и 2,5 часа соответственно. «Бытовая нагрузка даже в небольшой семье с одним-двумя детьми остается довольно высокой», — констатируется в документах.

Формальный подход и домашнее насилие

Во многом предлагаемые государством стратегии поддержки женщин — это популизм, сказала РБК телеведущая, экс-депутат, соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина. Если бы было иначе, давно были бы приняты законы, защищающие права женщин во всех аспектах, полагает она.

«Наше государство проводит все более консервативную и патриархальную политическую линию, из-за чего равенство прав мужчин и женщин по закону превращается в пустую формальность — реального равенства возможностей нет», — констатирует Пушкина.

Это подтверждает, в частности, рейтинг гендерного равенства «Женщины, бизнес и закон — 2021» Всемирного банка, в котором Россия занимает только 129-е место, отмечает она.

При этом реализация созидательного потенциала российских женщин может обеспечить стране экономический прорыв, уверена эксперт. Она напомнила об оценках Минэкономразвития, согласно которым повышение экономической активности россиянок может добавить к ВВП России 13–14%.

«Самое главное, чего я не увидела в проекте, — это базовые требования, связанные с прекращением насилия в отношении женщин, борьбой за право свободно распоряжаться своим телом, за возможность обеспечивать себя и своих детей, которые объединяют все женское движение в мире», — сказала Пушкина.

Гендерное равенство является одной из целей устойчивого развития под эгидой ООН, к которым присоединилась и Россия. Однако, как следует из данных Росстата, 57% статистических показателей в рамках цели по гендерному равенству в России не разрабатываются. Власти в том числе не интересуются такими критериями, как наличие нормативно-правовой базы для поощрения и обеспечения недискриминации по признаку пола; доля женщин в возрасте от 15 лет, подвергавшихся сексуальному насилию; доля девочек и женщин, подвергавшихся калечащим операциям на половых органах.