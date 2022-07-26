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Ученые определили «вилку» численности населения России до конца XXI века

Демографы ВШЭ подготовили долгосрочный прогноз численности населения России. 30 сценариев описывают варианты от резкого спада до роста свыше 215 млн человек. Наиболее вероятный — снижение до 137,5 млн, отмечают ученые
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

К каким выводам пришли эксперты

Долгосрочные прогнозы динамики численности населения России предполагают «широкую вилку» от 67,4 млн до 216,7 млн человек, но наиболее вероятный сценарий — снижение численности к концу XXI века до 137,5 млн граждан. К таким выводам пришли ученые НИУ ВШЭ в своем прогнозе численности и демографической нагрузки населения страны до 2100 года, с которым ознакомился РБК. Даже с учетом последствий пандемии их базовые ожидания оптимистичнее, чем демографический прогноз ООН 2019 года.

Долгосрочный демографический прогноз имеет широкую вилку неопределенности в зависимости от параметров предпосылок и должен использоваться с осторожностью, предупреждают его авторы Валерий Юмагузин и Мария Винник из ВШЭ. Однако это единственный способ, который позволяет заглянуть намного дальше, чем любые программы социально-демографического развития или демографический прогноз Росстата, последняя версия которого была выполнена в 2019 году и охватила период до 2035 года.

Всего исследователи из ВШЭ разработали 30 возможных вариантов развития событий. Пять из них предполагают относительную стабильность численности населения в диапазоне 146–156 млн человек, девять вариантов — рост до 160 млн и выше, 16 — снижение численности ниже 140 млн, в том числе 11
вариантов указывают на спад ниже 120 млн.

«В целом результаты долгосрочного прогнозирования показывают широкую вилку возможных значений численности российского населения, которые варьируются от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Эти значения определяют своего рода границы, за которые численность населения не выйдет. Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум — сочетание высоких сценариев всех трех составляющих», — говорится в прогнозе.

При этом высокий прогноз в краткосрочной перспективе (до 2024 года) приводит к снижению численности населения на 900 тыс., до 145,2 млн человек, отмечают исследователи. К 2030 году она будет ниже современных значений на 600 тыс. человек. В этом случае национальная цель по достижению устойчивого роста населения к 2030 году не может быть выполнена, констатируют они.

Причиной такой динамики демографы назвали последствия пандемии. Кроме того, они указали, что благоприятные гипотезы о рождаемости и смертности не обеспечат роста населения без миграционного прироста. Этот тренд действует как минимум с 2018 года.

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Наиболее вероятным сценарием исследователи считают снижение численности населения страны к концу XXI века до 137,5 млн граждан. Такой сценарий предполагает сокращение количества россиян на 10%, до 131 млн, к середине 2070-х годов и рост в пределах 5% в дальнейшем. Убыль населения в среднем будет составлять 353 тыс. человек в год, а миграционный приток — 245 тыс. человек в год.

РБК направил запрос в Минтруд.

На каких предпосылках основан прогноз

При формировании трех сценариев прогноза (высокого, среднего — наиболее вероятного — и низкого) эксперты опирались на следующие основные предпосылки:

  • Включение в его рамки жителей Крыма

Это увеличило численность населения России на 2,3 млн человек, указали исследователи. За точку отчета для прогнозов ими был принят показатель в 146,2 млн человек — итог 2020 года. По данным Росстата (.xls), в 2021 году население страны сократилось до 145,6 млн.

  • Учет новейших тенденций в смертности, рождаемости и миграции, связанных с пандемией COVID-19

COVID-19 сократил ожидаемую продолжительность жизни в 2020 году на 1,75 года, до 66,49 года у мужчин и до 76,43 года у женщин.

Диапазон возможной продолжительности жизни для женщин к концу столетия был определен исследователями как 83,5–90,5 года, а для мужчин — 74,9–85,7 года в зависимости от сценария. Они отметили, что восстановление показателя к допандемийному уровню у женщин произойдет раньше, чем у мужчин: к 2022 году в высоком варианте прогноза, к 2023–2024 годам в среднем и к 2026–2029 годам в низком.

Рост показателя будет связан с тем, что в долгосрочной перспективе в России распространятся западные стандарты профилактики, лечения и реабилитации от последствий различных заболеваний, в том числе инфекционной природы, полагают эксперты. Позитивным фактором можно считать результаты зарубежного исследования, которые показывают гипотетическую возможность преодолеть 130-летний рубеж человеческой жизни уже в XXI веке, отмечают авторы.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

  • Положительный миграционный прирост

После резкого сокращения в 2020 году миграционный прирост восстановится, согласно среднему варианту прогноза, к середине 2030-х годов, достигнув ежегодного значения примерно в 250 тыс. человек. Это будет соответствовать средним показателям 2011–2019 годов.

Темпы экономического развития России будут основополагающим фактором для выбора потенциальными мигрантами страны переезда, говорится в докладе. Однако рост подушевого ВВП соседних стран, например Казахстана и Китая, а также старение населения в этих странах возводит их в разряд российских конкурентов за человеческий капитал, предупреждают эксперты. По данным Росстата, миграционный прирост в России в 2021 году составил 429,9 тыс. человек.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

  • Постепенный рост коэффициента рождаемости

В 2020 и 2021 годах в России коэффициент рождаемости (показывает среднее количество рождений на одну женщину репродуктивного возраста) составил 1,5 ребенка на женщину. Высокий сценарий предполагает рост этого показателя к концу столетия до 2,5, средний — до 1,85, а низкий — снижение до 1,4.

Исследователи спрогнозировали и средний возраст матери при рождении первенца. Наиболее активные темпы его увеличения характерны для высокого сценария — к 2100 году средний возраст матери достигнет 34,4 года, по среднему сценарию — 33,1 года, по низкому — 31,9 года. По итогам 2021 года средний возраст первых родов составил 26 лет, писал РБК.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Сравнение с другими прогнозами

Несмотря на то что ожидания исследователей ВШЭ учитывают негативные последствия пандемии, они оказались оптимистичнее оценок западных коллег трехлетней давности. Согласно последнему демографическому прогнозу ООН, выполненному в 2019 году, в России к концу XXI века будет проживать 126,1 млн жителей. К середине 2035 года произойдет снижение до 141,1 млн граждан, а к 2050 году — до 135,8 млн.

ООН не учитывала население Крыма в составе России, однако различие обусловлено не только этим, отмечают демографы ВШЭ. По их мнению, организация традиционно занижает показатели миграционного прироста.

В июле 2022 года свой демографический прогноз представили и ученые Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Он рассчитан до 2035 года и предполагает снижение численности населения до 143,9 млн в базовом и до 138,7 млн человек в инерционном сценарии.

Что говорят другие специалисты

Прогнозирование на 80 лет вперед — это скорее демографическое упражнение, чем уверенные знания, однако работа выполнена на хорошем профессиональном уровне, отметила завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. «Можно с большей уверенностью сказать, что мы попадем в обозначенную «вилку», — полагает она.

При этом эксперт подтвердила, что увеличение численности населения невозможно без опережающего роста миграции.

«Между демографами существует консенсус о том, что в развитых странах (в демографическом плане к ним относится и Россия) рост населения возможен преимущественно за счет миграции. У каждой страны свой «размер» необходимой замещающей миграции, но без нее, как правило, рост населения не обеспечить», — заявила она.

Исследование ученых ВШЭ исходит из теории Второго демографического перехода, которая отражает фундаментальные сдвиги в жизненном цикле людей, в том числе рост среднего возраста вступления в официальный брак, среднего возраста материнства, массовый характер использования эффективных методов контрацепции, усиление тяги молодых мужчин и женщин к получению высшего образования и т.д.

Прогнозируемое коллегами сокращение населения до 137,5 млн человек в центральном сценарии вовсе не является катастрофическим, отметил научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов. На фоне ожидаемого сокращения населения во многих других странах Европы и Азии российская демографическая динамика не окажется среди худших, полагает он.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Эксперт добавил, что рост миграции в нынешней ситуации не является панацеей. «В случае если рождаемость в России останется на нынешнем невысоком уровне и будет сохраняться большое отставание от передовых стран по продолжительности жизни, даже рост миграционной привлекательности не сможет предотвратить сокращение населения страны», — предупредил он.

На сегодняшний момент сложно представить, какие факторы могли бы привести к кардинальному росту рождаемости по сравнению с нынешним показателем 1,5 ребенка на женщину, отметил первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин. Поэтому постепенное снижение численности населения пока выглядит наиболее вероятным сценарием.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
демография численность населения Минтруд НИУ ВШЭ пандемия миграция
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