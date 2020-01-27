Путин поручил продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Президент также поручил увеличить маткапитал на второго ребенка еще на 150 тыс. руб. — до 616 617 руб. с ежегодной индексацией

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Соответствующий перечень поручений, данных по итогам посланию главы государства Федеральному собранию, опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о поправках в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно документу, до 15 апреля властям необходимо будет внести в законы России изменения, которые касаются маткапитала, в том числе изменения, которые позволят семьям с первенцами, родившимися после 1 января 2020 года, получать выплату. Такие семьи получат выплаты в размере 466 617 руб., в случае рождения или усыновления второго ребенка размер капитала увеличится на 150 тыс. руб. и составит 616 617 руб.

15 января в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что нынешняя программа материнского капитала, рассчитанная до 2021 года, будет продлена до 2026 года, а на материальную поддержку смогут рассчитывать семьи, где родился первый ребенок. За первенца глава государства предложил выплачивать 466 617 руб. Капитал при рождении второго ребенка с 11 января должен составить 616 617 руб., а при рождении третьего и четвертого ребенка государство выплатит за семью 450 тыс. руб. взятого ею ипотечного кредита.

Кроме того, президент поручил ввести выплаты за детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума: в 2020 году эта сумма составит 5,5 тыс. руб., а с 2021 года — 11 тыс. руб. Как пояснил глава Минфина Антон Силуанов, общая сумма предложенных Путиным выплат семьям составит в текущем году 400–450 млрд руб. бюджетных денег. По его словам, обеспечить все выплаты поможет улучшение собираемости доходов, а также выстраивание приоритетов в расходах. Вице-премьер Татьяна Голикова также заверила, что в бюджете есть средства на инициативы президента.