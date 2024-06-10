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Экономика ,  
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В ЦБ заявили о находящемся «где-то рядом» пике перегрева экономики

Тремасов из ЦБ заявил о близости экономики России к пику перегрева
Департамент исследований и прогнозирования ЦБ констатировал перегрев экономики в сентябре. Набиуллина говорила, что перегрев экономики в первом квартале 2024 года как минимум не уменьшился
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Экономика России находится на пике перегрева, заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что пик перегрева экономики — верхняя точка бизнес-цикла где-то здесь, мы где-то рядом находимся», — сказал эксперт журналистам.

По словам Тремасова, вопрос, по какой траектории будет происходить замедление спроса, весьма важный, его внимательно изучает регулятор. «Это вопрос, который как раз являлся одной из важных точек дискуссии на последнем совете директоров, прошли мы этот пик или нет», — отметил он.

ЦБ сохранил ставку вопреки опасениям о ее росте
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Директор департамента сказал, что Россия уже прошла пик, если судить по инфляции. Осенью скорость, с которой росли цены, была двузначной, а после поднятия ключевой ставки до 16% их рост резко замедлился, подчеркнул Тремасов. Согласно его подсчетам, цены росли в последние месяцы в среднем на 6–7% в пересчете на год.

«Инфляция замедлилась, но она пока не возвращается к цели», — заключил эксперт.

Регулятор также видит небольшие признаки перегрева в сегменте потребительского спроса на фоне высокого роста доходов. Тот, в свою очередь, происходит на фоне «беспрецедентного дефицита трудовых ресурсов», заявил Тремасов. По его мнению, именно эту проблему компании ставят на первое место, а не трудности с привлечением финансирования из-за высоких ставок.

«Если сейчас, когда экономика перегрета, спрос перегрет, мы попытаемся стимулировать перестройку бизнеса путем снижения ставок, поверьте, все уйдет в рост цен», — сказал Тремасов.

Решетников указал на признаки перегрева российской экономики
Экономика
Максим Решетников

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что перегрев экономики в первом квартале 2024 года как минимум не уменьшился. С учетом этого Банк России допускает возможность существенного повышения ставки в июле, сказала она. 7 июня регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Перегревом считается ситуация резкого роста экономики, когда уровень ВВП государства находится выше потенциала, а спрос растет быстрее, чем предложение. По данным ЦБ, индикатором такого перегрева служит инфляция, когда она становится выше целевого уровня.

О рисках перегрева в российской экономике Набиуллина впервые заявила в июне 2023 года. В сентябре департамент исследований и прогнозирования Банка России констатировал перегрев экономики.

В мае глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что в экономике есть признаки перегрева. Но она способна развиваться при несколько более высоком уровне инфляции, чем при обозначенном в качестве целевого, отметил министр.

Набиуллина заявила о перегреве российской экономики
Финансы
Эльвира Набиуллина

На ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перегрева экономики. «У нас фактор большой очень стал траты на оборону, непроизводственные товары производства. Это влияет, мне кажется, на экономику», — сказал он.

Задачей ЦБ служат возвращение инфляции к таргету и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4%. Апрельский прогноз регулятора по инфляции на 2024 год составляет 4,3–4,8%, а по росту ВВП — 2,5–3,5%.

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Теги
Георгий Смирнов
экономика России ЦБ спрос

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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