Набиуллина оценила перегрев экономики России
Перегрев экономики России в первом квартале 2024 года как минимум не уменьшился, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке. По ее словам, с учетом этого Банк России допускает возможность существенного повышения ставки в июле.
Ранее сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Большинство аналитиков ждали именно такого решения, но многие допускали ужесточения политики на фоне роста инфляции и перегрева экономики.
Материал дополняется.
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности