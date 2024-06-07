Набиуллина оценила перегрев экономики России

Эльвира Набиуллина (Фото: Артем Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Перегрев экономики России в первом квартале 2024 года как минимум не уменьшился, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке. По ее словам, с учетом этого Банк России допускает возможность существенного повышения ставки в июле.

Ранее сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Большинство аналитиков ждали именно такого решения, но многие допускали ужесточения политики на фоне роста инфляции и перегрева экономики.

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