 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Набиуллина оценила перегрев экономики России

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артем Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Перегрев экономики России в первом квартале 2024 года как минимум не уменьшился, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке. По ее словам, с учетом этого Банк России допускает возможность существенного повышения ставки в июле.

Ранее сегодня  ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Большинство аналитиков ждали именно такого решения, но многие допускали ужесточения политики на фоне роста инфляции и перегрева экономики.

ЦБ сохранил ставку вопреки опасениям о ее росте
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Материал дополняется.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Теги
Персоны
Центробанк
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Газпром и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере квантовых технологий Пресс-релиз, 19:15
Путин заявил о необходимости вернуться к обсуждению миграционной политики Политика, 19:14
Путин заявил об узурпации власти на Украине Политика, 19:10
Путин ответил на предложение создать по примеру Петра еще одну столицу Политика, 19:07
Набиуллина допустила «существенное» повышение ставки в июле Финансы, 19:07
На ПМЭФ обсудили внедрение искусственного интеллекта в сферу страхования Отрасли, 19:05
Набиуллина оценила перегрев экономики России Финансы, 19:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Председатель ПСБ высказался на ПМЭФ о технологической политике России Пресс-релиз, 19:00
Мировые платежные тренды: как будет развиваться российский рынок платежей Отрасли, 18:55
Ростовская область подписала на ПМЭФ-2024 соглашения на ₽114,5 млрд Отрасли, 18:55
В Лобне после убийства активиста завели дело о халатности полицейских Общество, 18:54
На ПМЭФ-2024 обсудили развитие самодостаточности регионов Отрасли, 18:49
Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Белоруссией Спорт, 18:48
Лимит фабрики проектного финансирования увеличат до ₽600 млрд Финансы, 18:45