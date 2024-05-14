Решетников указал на признаки перегрева российской экономики

Набиуллина называла в качестве индикатора перегрева экономики инфляцию, когда она становится выше целевого уровня. Решетников полагает, что экономика способна развиваться при несколько более высоком уровне инфляции, чем таргет

Максим Решетников (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В российской экономике есть признаки перегрева. Об этом заявил кандидат на должность министра экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании Госдумы, передает корреспондент РБК. Трансляция ведется на сайте нижней палаты.

«С нашей точки зрения признаки перегрева есть. Но экономика способна развиваться при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет», — сказал он.

Решетников сказал, что не очень корректно «противопоставлять ЦБ и промышленность», поскольку без финансовой стабильности и устойчивости не будет нормального экономического развития.

«ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета», — также подчеркнул он.

При перегреве спрос опережает возможности предложения, а уровень ВВП находится выше потенциала (эту ситуацию также называют «положительным разрывом выпуска»). В результате в экономике формируется повышенное инфляционное давление. В сентябре 2023 года департамент исследований и прогнозирования Банка России констатировал, что экономика России, вероятно, превысила свой потенциальный уровень, то есть максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей. В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина называла ситуацию, когда ВВП находится выше потенциала или же когда спрос растет быстрее, чем предложение, а ВВП уже вышел на свой потенциал, перегревом. «И индикатором такого перегрева служит инфляция, когда инфляция становится выше целевого уровня», — предупреждала она. Задачей ЦБ являются возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4%. По подсчетам Банка России, в марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год (в феврале — 6,3%).

По словам Решетникова, ограничения с точки зрения рынка труда не столь существенны, как предполагается. Он подчеркнул необходимость понимания объема кредитования: «Надо баланс искать. Потребительское кредитование — оно нам нужно в таких объемах?». Решетников подчеркнул, что необходимо «быть более предсказуемыми и более последовательными в этом», при этом оставлять пространство для кредитования промышленности.

10 мая президент Владимир Путин переназначил Михаила Мишустина премьер-министром, после премьер получил право сформировать правительство. На следующий день Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Решетникова предложили сохранить на посту министра экономического развития. Он занимает должность с 2020 года. До этого с 2017 года он был губернатором Пермского края.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что партия намерена проголосовать против его кандидатуры.