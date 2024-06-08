Костин не увидел особого перегрева экономики

Глава ВТБ, в частности, связал высокую инфляцию с «большими государственными расходами, которые не покрываются произведенной продукцией». Глава ЦБ называла индикаторами сильного перегрева рост цен и низкую безработицу

Андрей Костин (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил РБК на ПМЭФ, что не видит перегрева экономики.

«Мы не перешли на военную экономику, но все-таки у нас фактор большой очень стал траты на оборону, непроизводственные товары производства. Это влияет, мне кажется, на экономику. Большие государственные расходы, которые не покрываются произведенной продукцией, которая потом поступает в общество. Я думаю, это корректирует несколько ситуацию», — отметил Костин.

С этим он связал и высокую инфляцию. По его словам, он не критикует ЦБ, но сам придерживался бы более мягкой денежно-кредитной политики. «Я считаю, что инфляция 7% — хорошо, инфляция 8% — тоже нормально», — добавил глава ВТБ.

Костин заметил, что самые быстрые темпы роста экономики были в 2000-е годы, «до 2008 года у нас двузначная была инфляция». «Инфляция — это плохо, и, конечно, ее нельзя из-под контроля выпускать, мы должны ее держать. Поэтому экономика все равно растет. Поэтому я считаю, что ничего пока страшного не происходит», — сказал банкир.

Он также отметил, что все жалуются на высокие ставки, но население выигрывает, а «промышленность все равно берет эти деньги». «У нас прирост по первому кварталу на годовой базе чуть ли не 20% сейчас кредитного портфеля. И по году будет 13%. Он снизится на 13%, извините, рост кредитного портфеля — это очень высокая цифра», — рассказал глава банка.

По его словам, он не считает, что «экономика особо перегрета», но понимает Центробанк, который опасается всплеска инфляции. «Это плохо, безусловно, для экономики», — заключил Костин.

7 июня ЦБ сохранил ключевую ставку 16%, она остается на этом уровне с декабря 2023 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки в ближайшее время, которое может быть «существенным».

Набиуллина на пресс-конференции по итогам решения о ставке заявила, что «перегрев экономики в первом квартале как минимум не уменьшился». О сильном перегреве свидетельствуют рост цен и низкая безработица, пояснила она. О таких рисках глава ЦБ предупреждала еще прошлым летом.

Глава Сбербанка Герман Греф также называл российскую экономику сильно перегретой. «У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности — на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — отмечал он.