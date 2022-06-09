Первая японская компания полностью ушла из России
Производитель станков, японская компания DMG Mori Seiki полностью вышла из своего российского бизнеса, сообщил ее президент Масахико Мори в интервью газете Asahi Shimbun.
Компания закрыла сборочный завод в Ульяновске, уволив около 200 сотрудников. Также были уволены около 70 работников торгово-сервисной базы в Москве.
По словам Мори, станки попадают под строгие правила экспортного контроля. Он также отметил, что продажи в России составляют около 2% от общего объема, поэтому ожидается, что последствия ухода с российского рынка будут незначительными.
Как пишет Asahi Shimbun, это первый крупный японский производитель, сообщивший о полном уходе из России.
DMG Mori Seiki производит металлорежущие станки с числовым программным управлением (ЧПУ), специализируется на технологиях токарной, фрезерной и лазерной обработки металла. Станки компании используются в авиастроении, автомобилестроении, аэрокосмической и медицинской промышленности.
Завод в Ульяновске был открыт в 2015 году, его производственная мощность составляла около 1,2 тыс. станков в год. Завод принадлежит немецкой «дочке» DMG Mori Seiki Gildemeister Beteiligungen. По состоянию на 9 июня владелец завода не поменялся.
Российское юрлицо DMG Mori Seiki — ООО «ДМГ Мори Рус» — на 99% принадлежит зарегистрированной в Швейцарии DMG Mori Sales and Service Holding. С сайта российского подразделения компании исчезла вся информация, кроме контактов сервисных центров в Москве и Екатеринбурге.
Япония ввела несколько пакетов санкций против России после начала операции на Украине. Ограничения были введены против физлиц и компаний, в том числе из оборонного сектора, запрещены инвестиции в Россию, ограничен экспорт, отозван льготный режим в торговле. Последнее расширение санкций произошло 7 июня, тогда, помимо прочего, был введен запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации».