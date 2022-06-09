Первая японская компания полностью ушла из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Русфонд провел Fashion Day для детей с особенностями РБК+, 10:34
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 10:33
«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке Финансы, 10:29
Считается, что вести бизнес во Франции сложно. Почему это вовсе не так Pro, 10:29
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров Инвестиции, 10:22
Российские ученые придумали, как уменьшить пробки на дорогах Индустрия 4.0, 10:20
Привалова оценила вероятность смены гражданства атлетами из-за санкций Спорт, 10:16
Фигуристкам разрешили не носить юбки в танцах на льду Спорт, 10:12
Deloitte назвал долю планирующих прием криптоплатежей ретейлеров США Крипто, 10:12
Истребитель упал на жилые дома в Китае Общество, 10:11
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 10:10
ФСБ задержала 13 вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Ростове-на-Дону Общество, 10:10
Какие ошибочные представления о собственной психике мешают нам расти Pro, 10:09
Курс доллара упал ниже ₽59 впервые с 25 мая Инвестиции, 10:08
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Первая японская компания полностью ушла из России

DMG Mori Seiki, производящая станки, закрыла представительство в России, а также завод в Ульяновске. Компания не стала продавать российскую «дочку», как сделали многие из ушедших из России зарубежных компаний
Фото: dmgmori.co.jp
Фото: dmgmori.co.jp

Производитель станков, японская компания DMG Mori Seiki полностью вышла из своего российского бизнеса, сообщил ее президент Масахико Мори в интервью газете Asahi Shimbun.

Компания закрыла сборочный завод в Ульяновске, уволив около 200 сотрудников. Также были уволены около 70 работников торгово-сервисной базы в Москве.

По словам Мори, станки попадают под строгие правила экспортного контроля. Он также отметил, что продажи в России составляют около 2% от общего объема, поэтому ожидается, что последствия ухода с российского рынка будут незначительными.

Как пишет Asahi Shimbun, это первый крупный японский производитель, сообщивший о полном уходе из России.

Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банка
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

DMG Mori Seiki производит металлорежущие станки с числовым программным управлением (ЧПУ), специализируется на технологиях токарной, фрезерной и лазерной обработки металла. Станки компании используются в авиастроении, автомобилестроении, аэрокосмической и медицинской промышленности.

Завод в Ульяновске был открыт в 2015 году, его производственная мощность составляла около 1,2 тыс. станков в год. Завод принадлежит немецкой «дочке» DMG Mori Seiki Gildemeister Beteiligungen. По состоянию на 9 июня владелец завода не поменялся.

Читайте на РБК Pro
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога
Инструкции
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи

Российское юрлицо DMG Mori Seiki — ООО «ДМГ Мори Рус» — на 99% принадлежит зарегистрированной в Швейцарии DMG Mori Sales and Service Holding. С сайта российского подразделения компании исчезла вся информация, кроме контактов сервисных центров в Москве и Екатеринбурге.

Япония ввела несколько пакетов санкций против России после начала операции на Украине. Ограничения были введены против физлиц и компаний, в том числе из оборонного сектора, запрещены инвестиции в Россию, ограничен экспорт, отозван льготный режим в торговле. Последнее расширение санкций произошло 7 июня, тогда, помимо прочего, был введен запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации».

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Япония промышленное производство станки
Материалы по теме
Производитель косметики Wella ушел из России
Бизнес
WSJ сообщила о постепенном уходе Lenovo и Xiaomi с российского рынка
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter