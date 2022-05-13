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Япония запретит экспорт в Россию 3D-принтеров

Япония с 20 мая запретит импорт в Россию 3D-принтеров и высокотехнологичное оборудование
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Япония запретит экспортировать в Россию электронные и атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и порошкообразные металлы и сплавы к ним, и другое высокотехнологичное оборудование. Полный список опубликован на сайте министерства экономики, торговли и промышленности.

«Меры будут реализованы с 20 мая», — предупредили в японском ведомстве.

В перечне также упоминаются катализаторы для нефтепереработки, имеющие к квантовым технологиям устройства, оборудование для производства органических светодиодов и для изготовления микроэлектромеханических систем, полупроводниковые и электропроводящие полимеры.

К экспорту в Россию будет запрещено и охлаждающее оборудование, которое способно работать при экстремально низких температурах, а также их компоненты, устройства программного управления для станков и их частей и другое оборудование.

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В японском правительстве считают, что ответственность за состояние отношений между Москвой и Токио целиком лежит на российской стороне, и ответные санкции являются «абсолютно неприемлемыми». «Именно Россия прибегла к военным средствам и вызвала всю эту ситуацию», — пояснил глава правительства Японии Фумио Кисида в начала мая.

Ограничительные меры против ввоза в Россию микроэлектроники ввели и США. Американский Минторг в конце февраля ужесточил правила получения разрешения на экспорт в Россию морского, навигационного, телекоммуникационного оборудования и компонентов для воздушных судов.

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Япония 3D-принтер санкции высокие технологии
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