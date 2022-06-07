Россия прекратила сотрудничество с Японией по рыболовству

Согласно двустороннему соглашению, заключенному странами в 1998 году, японские рыбаки могли вести промысел у южных Курил в рамках квоты, выделяемой российской стороной в обмен на выплаты и помощь для Сахалинской области

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия приостановила сотрудничество с Японией в промысле морских ресурсов из-за заморозки выплат по двустороннему соглашению и «затягивания» с подписанием документа о помощи Сахалину. Об этом сообщили в российском МИДе.

«Вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года [в области промысла морских живых ресурсов] до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — говорится в сообщении.

Условия соглашения позволяли японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов в России. «К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению [о сотрудничестве в сфере рыболовства] выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области», — добавили в МИДе.

Россия прекратила сотрудничество с Японией сразу после того, как в ночь на 7 июня Токио в очередной раз ужесточил антироссийские санкции. Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка, заморозив активы этих организаций. Ограничения также коснулись движения капиталов и платежей. Новый пакет санкций подразумевал запрет на вывоз в Россию товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации», конкретный перечень этих товаров японская сторона не приводила.

С начала российской военной операции на Украине японские власти ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись высшего руководства страны, в том числе президента Владимира Путина, военных и предпринимателей. Также под санкции попали российский ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк.

Кроме того, Япония оказывает материальную помощь Украине и поддерживает ее экономику. В этот же день, 7 июня, японский министр иностранных дел Такако Судзуки подтвердила план Токио выделить Киеву очередной кредит на сумму 65 млрд иен ($490,5 млрд).

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Россия в ответ на японские санкции запретила въезд 63 гражданам Японии, в том числе премьеру Фумио Кисиде, генеральному секретарю кабинета министров Хирокадзу Мацуно, главе МИДа Ёсимасе Хаяси, министру финансов Сюнъити Судзуки, министру обороны Нобуо Киси и главе Минюста Ёсихисе Фурукаве, а также членам обеих палат японского парламента.

Ранее, в конце марта, Москва отказалась продолжать переговоры с Японией по вопросу о подписании мирного договора. Москва разорвала диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и отменила безвизовый въезд японцев в этот регион. В МИДе тогда говорили, что Токио, присоединившись к санкциям, сделал выбор в пользу «антироссийского курса» вместо сотрудничества.