Эксперты предупредили о возможном исчезновении техники LG, Samsung, Bosch

LG, Samsung, Bosch, Electrolux и некоторые другие бренды могут исчезнуть с полок магазинов в России на фоне значительного подорожания и смещения потребительского спроса в сторону китайских и турецких производителей, пишет газета

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России стоимость иностранной бытовой техники вырастет на 10–12% на фоне ужесточения контроля параллельного импорта Казахстаном и перемещения канала поставок в Китай, Киргизию, ОАЭ и другие страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло и источник на рынке.

«Сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок. Из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в Россию может увеличиться на 10–12%», — сказал Властопуло. Собеседник издания подтвердил эту информацию.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов в свою очередь отметил, что LG, Samsung, Bosch, Electrolux и некоторые другие бренды исчезнут с полок магазинов, поскольку спрос сместился в сторону китайских и турецких производителей.

При этом закупленная ранее техника LG, Samsung, Bosch по более высоким ценам может оказаться неликвидной, добавил Погудалов.

Источник «Коммерсанта» отметил, что если Казахстан полностью запретит транзит бытовой техники, то товары, предназначенные для рынков Евразийского экономического союза, станет невыгодно доставлять в Россию.

В середине апреля газета сообщила о росте отпускных цен для магазинов на крупную бытовую технику в России в среднем на 8–10% на фоне ослабления рубля. Это коснулось не только товаров, поступающих в страну через параллельный импорт, но и продукции из Китая.

К примеру, ретейлеры, работающие с китайской Midea, получили уведомления о росте цен с 20 марта на крупную и встраиваемую технику Midea, Toshiba и Comfee «в среднем на 5%».

За 2022 год многие зарубежные производители ограничили поставки товаров в Россию, в том числе Dyson, Tefal и Panasonic. В марте прошлого года Минпромторг частично снял ответственность за параллельный или серый импорт.

С 1 апреля 2023 года Казахстан ввел обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ряд стран заявляли Москве об оказываемом на них давлении со стороны западных государств во главе с США по данному вопросу.