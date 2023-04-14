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«Коммерсантъ» сообщил о подорожании бытовой техники из-за курса рубля

«Коммерсантъ»: импортная бытовая техника подорожала в России на 8–10% из-за курсов валют
Доллар/Рубль USD/RUB ₽81,508 +0,13% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Отпускные цены для магазинов на крупную бытовую технику в России выросли в среднем на 8–10% на фоне ослабления рубля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные дистрибьюторов и ретейлеров. Издание отмечает, что этот процесс коснулся как товаров, поступающих в страну через параллельный импорт, так и продукции, импортируемой по официальным каналам, например из Китая.

В статье приводится несколько примеров роста цен. Отпускные цены для магазинов на климатическое оборудование китайской Hisense с 12 апреля повысились на 4–8%, сообщили изданию в компании. С 1 мая цены на бытовую технику этой компании вырастут минимум на 5% из-за «значительного повышения цен на исходные материалы», узнала газета.

Работающие с китайской Midea ретейлеры также получили уведомления о росте цен с 20 марта на крупную и встраиваемую технику Midea, Toshiba и Comfee «в среднем на 5%».

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов назвал причиной подорожания ослабление рубля, поскольку «все сделки заключаются в долларах и евро. Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин также сообщил, что их компания из-за курса валют вынуждена повышать цену на свою продукцию.

C начала года доллар по отношению к рублю подорожал: на минимумах января за один доллар на Мосбирже давали около 67 руб., тогда как 4 апреля локальный максимум был зафиксирован выше отметки 83 руб.

Опрошенные РБК эксперты связывали ослабление российской валюты с окончанием налогового периода, когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций.

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Дополнительными факторами давления на рубль также стали продолжающиеся сделки по продаже иностранным бизнесом активов в России и корректировка требований Банка России к обязательным резервам в недружественных валютах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина связала ослабление рубля с уменьшением экспорта и падением цен на нефть. «То, что мы видим последнее время, — увеличение цен на нефть, — это скажется в последующие периоды, то есть сейчас продается все-таки выручка от того, когда цены были достаточно низкие», — пояснила Набиуллина.

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