«Коммерсантъ» узнал об увеличении числа поломок бытовой техники в России

Потребители привыкли к качеству западных производителей, теперь им придется привыкнуть «и к нынешней реальности», рассказали на рынке бытовой техники. Собеседники выявили рост числа ремонта по гарантии, но ретейлеры не согласились

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

За последний год в России выросло количество обращений для ремонта по гарантии бытовой техники, участники рынка связывают это с уходом качественных иностранных производителей и увеличением доли российских и китайских товаров, пишет «Коммерсантъ».

Источник газеты в одном из производителей рассказал, что с начала военной операции на Украине число обращений по гарантии покупателей российской бытовой техники выросло на 20%. Другой собеседник, среди поставщиков электроники поясняет, что российские производители прилагают усилия, чтобы нарастить выпуск товара и вместе с тем удешевить его. а качестве в основном ухудшилось среди малой бытовой техники низкой ценовой категории. Источник назвал среди таких брендов Redmond, Scarlett. Kitfort и другие, эту информацию подтвердили изданию в нескольких крупных компаниях.

Количество поломок и брака у российских и китайских компаний «немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники», а потому количество гарантийных случаев в самом деле могло увеличиться, заявил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Он отметил, что потребители уже привыкли к лучшему качеству, но «со временем придется привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится».

В «Ситилинк» назвали наиболее часто возвращаемыми по гарантии товарами мультиварки, мясорубки, парогенераторы, пылесосы и другую наиболее часто использующиеся в быту продукцию. Ретейлер при этом отметил, что в прошлом году доля обращений на гарантийный ремонт была «стабильной и соответствовала предыдущему периоду».

Аналогичное заявление сделали и в «М.Видео-Эльдорадо». Там рассказали, что соотношение связанных с браком обращений и общего числа техники осталось на уровне 2019-2021 лет. «По нашим данным, большинство федеральных торговых сетей не наблюдает роста подобных обращений по бытовой технике», — заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), куда входят «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и др.

За последний год многие зарубежные производители ограничили поставки продукции в Россию, в том числе Dyson, Tefal и Panasonic. По информации Holodilnik.ru, в сегменте малой бытовой техники (утюги, чайники, фены и другое) продали в прошлом году 50,8 млн устройств — на 1,4% больше показателей 2021 года.

В феврале 2023-го американский Минторг расширил санкции против России, запретив поставлять смартфоны дороже $300,принтеры дороже $300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, электронные весы дороже $100 и другую продукцию. Власти США и Евросоюза затем договорились более «агрессивно» противостоять попыткам нарушения санкций.

Власти России считают западные санкции неэффективными и требуют их отменить. Кремль настаивает, что никогда страны мира не меняли свою политику из-за введеных санкций.