Эксперты РАН оценили потенциал роста экономики России до 2035 года

В ближайшие 10-15 лет темпы роста российской экономики могут закрепиться уровне около 1% в год, считают эксперты РАН. По их мнению, возможности бюджетной политики сегодня ограничены, однако развивать внутренний рынок необходимо

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Потенциал роста российской экономики до 2035 года будет ограничен 1%, поскольку факторы, которые способствовали высоким темпам развития ранее, уже исчерпаны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статью экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН «Стратегия экономического развития России — 2035: пути преодоления долгосрочной стагнации».

По данным авторов статьи, в долгосрочной перспективе, — на ближайшие 10-15 лет, — темпы роста российской экономики могут закрепиться на крайне низком уровне — около 1% в год. При этом влияние геополитических факторов только ускорило наступление периода низких темпов роста, однако не является основной причиной замедления экономической динамики в среднедолгосрочной перспективе, отмечают эксперты.

Последние 10 лет экономический рост фактически определялся темпами увеличения экспорта, считают в РАН: среднегодовая динамика ВВП была около 1% при росте поставок на 2,5% ежегодно. В период 1999–2008 годов высокие темпы развития основывались на высоком росте инвестиций — это происходило за счет быстро растущих экспортных доходов, которые позволяли наполнять спрос в условиях укрепляющегося рубля. После преодоления кризиса 2008 года российская экономика вышла на более низкие темпы роста, что было связано со стагнацией внешнеэкономических доходов и исчерпанием возможностей по стимулированию спроса из-за ослабления рубля.

Эксперты РАН считают, что среднегодовой рост ВВП до 2025 года составит 0,5%, в 2026–2030 годах — 0,8%, в 2031–2035 годах — 1%. Сценарий исходит из того, что цена на Urals составляет около $70 за барр. на горизонте до 2030 года, а до 2035 года вырастет до $76 за барр., курс рубля — около 70 руб./$ до 2025 года и 73 руб./$ — в следующие 10 лет. Добыча нефти будет оставаться на уровне около 500 млн т в год, газа — 700 млрд куб. м на всем прогнозном горизонте.

При этом возможности бюджетной, денежно-кредитной и курсовой политики по ускорению экономического роста оказываются ограниченными как по масштабам воздействия, так и по длительности, говорится в исследовании. Для примера авторы разработали три потенциальных сценария со стимулирующими мерами:

Первый предполагает увеличение расходов бюджета дополнительно на 1 трлн руб. к базовому варианту. Рост расходов казны на 1 руб. приводит к увеличению ВВП в текущих ценах на 0,75 коп., т. е. в текущей структуре этот инструмент малоэффективен для стимулирования экономического роста, говорится в исследовании. В этом случае рост ВВП будет выше на несколько десятых процентного пункта;

Второй сценарий предполагает обесценивание рубля к доллару на 10 руб. относительно базового уровня. По прогнозам экспертов, это формирует дополнительные доходы бюджета в размере 2 трлн руб., а инфляция ускорится на 2 п. п. в момент девальвационного шока. Результат — повышение темпов экономического роста при одновременном сокращении потребления домашних хозяйств из-за роста цен и, как следствие, снижение уровня жизни. Кроме того, положительный эффект быстро исчерпается, а для стимулирования роста потребуется новая девальвация, пишут эксперты;

Третий вариант подразумевает смягчение денежно-кредитной политики и установление ключевой ставки на уровне 3%. По расчетам экспертов, такая мера не ведет к значимому ускорению роста (нулевая динамика в 2023 году, +0,9% в 2024 году, +1,4% в 2025 году).

Чтобы переломить тренд низкого экономического роста в перспективе 15 лет, нужно искать потенциал развития с опорой на внутренний рынок, считают эксперты РАН.

В последнем сентябрьском прогнозе Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики на 0,8% в 2023 году. Этот же прогноз предусматривал спад ВВП в прошлом году на 2,9%, но он, видимо, будет меньше, оценивали чиновники. По данным президента Владимира Путина, спад в 2022 году составил 2,5%. Глава государства уточнял, что это тоже спад, но «не тот крах в 20%, который предрекали многие западные» и некоторые российские эксперты.

По оценке Международного валютного фонда, которую он представил в конце января, в 2022 году российская экономика сократилась на 2,2%, а 2023 году ВВП должен вырасти на 0,3%. Прогноз МВФ также оказался более оптимистичным, чем предыдущий, в котором предполагалось сокращение российской экономики на 2,3%. На 2024 год МВФ прогнозирует рост российского ВВП на 2,1% (улучшение на 0,6 п.п. по сравнению с предыдущим, октябрьским прогнозом). Изменение прогноза основывалось в частности на переориентации экспортных потоков на дружественные страны.

Всемирный банк на этой неделе также улучшил прогноз снижения ВВП России в 16 раз: если раньше банк прогнозировал, что падение ВВП составит 3,3%, то теперь — что только 0,2%. Несмотря на это, ВБ по-прежнему считает, что на экономику страны серьезное негативное воздействие оказывают санкции. «Среднесрочные перспективы роста российской экономики являются сдержанными, поскольку доступ страны к ресурсам и технологиям, повышающим производительность, ограничен», — говорилось в докладе. По оценке ВБ, из-за новых ограничений, наложенных на российский нефтегазовый сектор, добыча нефти в стране в 2023 году сократится на 7%.

В то же время, по мнению главного экономиста Госдепа США Эмили Бланшард, российскую экономику до 2030-х ожидает спад по меньшей мере до 20%. «Долгосрочные прогнозы по российской экономике <...> остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — утверждала она. Экономисты Bloomberg Economics прогнозировали, что в 2022 году падение ВВП России составит 3,5%, в будущем — 2%. Рост показателей ожидается в третьем квартале 2023 года.