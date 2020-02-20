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Финансы ,  
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Объем выданных ипотечных кредитов упал впервые за четыре года

В прошлом году число выданных ипотечных кредитов снизилось на 14% по сравнению с 2018 годом. Всего банки выдали 1,3 млн кредитов на сумму 2,8 трлн руб.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2019 году российские банки выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на 2,8 трлн руб. Об этом говорится в обзоре кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в РБК. По сравнению с 2018 годом в количественном выражении снижение составило 14%, а в денежном — 5%.

Как следует из отчета, в прошлом году объем выдачи ипотечных кредитов снизился впервые за четыре года. В 2016 году их было выдано на общую сумму 1,5 трлн руб., в 2017 — 2 трлн руб., а в 2018 — 3 трлн руб.

Темп прироста ипотечного портфеля в 2019 году замедлился до 17%, а общий объем задолженности по кредитам составил порядка 7,5 трлн руб.

Средняя ставка по ипотеке к концу прошлого года достигла минимума за всю историю рынка — 9%. Как отмечает агентство, снижение ставок поспособствовало увеличению спроса на жилье. Это стало одной из причин роста цен на недвижимость и привело к увеличению среднего размера ипотечного кредита на 10% за год, до 2,2 млн руб.

Объем выданных за полгода ипотечных кредитов упал впервые с кризиса
Финансы

Эксперты агентства ожидают, что по итогам текущего года объем выдачи ипотеки вырастет на 10–15% и составит 3,1–3,2 трлн руб. Как отмечает «Эксперт РА», рынок поддержит снижение ипотечных ставок, возобновление рефинансирования и развитие кредитования в рамках госпрограмм. При этом в отчете говорится, что развитие сегмента ограничат стагнация реальных доходов населения, рост цен на жилье и возможное введение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) для ипотечных ссуд.

На заседании правительства 13 февраля премьер Михаил Мишустин заявил, что средняя ставка по ипотеке, которая в декабре составила 9%, является «бременем даже для семей со средними доходами». Он заявил, что ипотечная ставка должна опуститься как минимум до 8%, и поручил разработать план по снижению нагрузки на держателей кредита.

Авторы: Наталия Анисимова, Юлия Кошкина
Теги: ипотечные кредиты
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