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Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

По словам Анатолия Аксакова, власти планируют повысить предельный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, для тех регионов, где цены на жилье особенно высоки
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

По словам депутата, власти планируют повысить предельный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, для тех регионов, где цены на жилье особенно высоки.

«Хотят по Москве лимит дать больше — до 7 млн руб. даже, возможно», — сказал депутат. Для других регионов лимит, по его словам, также могут повысить, хотя и не так существенно. Например, в Чувашии до 1,6–1,7 млн руб.

Максимальный размер кредита на покупку автомобиля, получатель которого может рассчитывать на каникулы, также могут увеличить, отметил Аксаков. Сейчас он определен правительством в 600 тыс. руб., но, по словам депутата, может быть повышен до 1 млн руб.

Под кредитные каникулы не попадет две трети ипотечных займов
Финансы

6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин определил максимальный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, в 1,5 млн руб. Решение премьер-министра лишило надежды на льготы значительное число заемщиков. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2019 года средний по России размер ипотечного кредита составил 2,2 млн руб. По данным же бюро кредитных историй «Эквифакс», в январе 2020 года средний размер ипотечного кредита достиг исторического максимума в 2,64 млн руб. Как следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на ипотечном рынке под действие каникул подпадают менее трети кредитов (32,4%). При этом наиболее проблемная ситуация складывается в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, где цены на жилье особенно высоки.

Из программы практически полностью исключаются заемщики из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга», — говорится в комментарии агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), поступившем в РБК. Средний чек в Москве составил 4,8 млн руб., а в двух других крупнейших ипотечных регионах — Московской области и Санкт-Петербурге — 3,4 млн и 3 млн руб.

По данным НБКИ, кредиты на сумму до 600 тыс. руб. составляют 41% от всех займов на покупку автомобилей.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Анатолий Аксаков, ипотека, автокредит
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