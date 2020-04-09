Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

По словам Анатолия Аксакова, власти планируют повысить предельный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, для тех регионов, где цены на жилье особенно высоки

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

По словам депутата, власти планируют повысить предельный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, для тех регионов, где цены на жилье особенно высоки.

«Хотят по Москве лимит дать больше — до 7 млн руб. даже, возможно», — сказал депутат. Для других регионов лимит, по его словам, также могут повысить, хотя и не так существенно. Например, в Чувашии до 1,6–1,7 млн руб.

Максимальный размер кредита на покупку автомобиля, получатель которого может рассчитывать на каникулы, также могут увеличить, отметил Аксаков. Сейчас он определен правительством в 600 тыс. руб., но, по словам депутата, может быть повышен до 1 млн руб.