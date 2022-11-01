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Турция догнала Германию по продажам товаров в Россию

Турция может выйти на третье место по объемам экспорта в Россию после наращивания в сентябре поставок до очередного рекорда — $1,1 млрд. По сравнению с досанкционным периодом ввоз товаров из Турции вырос почти в 2,4 раза
Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Денежный объем поставок товаров из Турции в Россию в сентябре обновил месячный рекорд — $1,15 млрд: на 21% больше, чем в августе ($948 млн), и в 2,3 раза больше, чем в сентябре прошлого года ($504 млн). Данные приводит официальный Турецкий институт статистики.

Турецкий экспорт в Россию в этом году последовательно растет: по сравнению с показателями до введения жестких западных санкций против России в феврале он уже увеличился почти в 2,4 раза (в 2021 году турецкий экспорт в Россию составлял $481 млн в среднем за месяц). Турция — единственная страна из участников блока НАТО, которая не присоединилась к санкциям против России.

Скорый выход на третье место

Если в 2021 году Турция занимала 11-е место среди стран — поставщиков товаров в Россию (ее опережали, в частности, США, Франция, Япония, Польша, Италия), то летом этого года вошла в пятерку, писал РБК. ФТС России весной приостановила публикацию таможенной статистики, и реконструировать список крупнейших торговых партнеров России можно теперь только по их данным.

После сентябрьского роста экспорта Турция фактически догнала Германию по объемам поставок в Россию. В мае—августе объем экспорта Германии в Россию стабилизировался на уровне $1,1–1,2 млрд. Последние доступные данные — за август: €1,13 млрд (по информации европейского статистического агентства Eurostat), или $1,14 млрд по среднему обменному курсу за тот месяц; это чуть меньше сентябрьского показателя Турции. Рост поставок из Турции объясняется не только тем, что турки видят возможность стать экспортным хабом для России, но и обвалом турецкой лиры в этом году (по данным Reuters, лира с начала года обесценилась на 28%), отмечает глава Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен.

Если Турция опередит Германию, она станет третьим крупнейшим экспортером товаров в Россию, после Китая и Белоруссии. Китайский экспорт в Россию в сентябре составил около $8 млрд, белорусский — чуть более $2 млрд в июне (после этого, осенью, Белстат перестал публиковать ежемесячные объемы поставок в Россию). За Турцией и Германией следует Казахстан, чей экспорт в Россию составил $881 млн в августе (рост на 23% к июлю).

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Значительный объем товаров, идущих из Турции в Россию, — это реэкспорт, написала французская газета Le Monde 24 октября. «Грузы из различных стран разгружают в портах Мерсина, Стамбула и Измира, затем помещают в контейнеры, принадлежащие местным компаниям или субподрядчикам, и отправляют по морю в Новороссийск или перевозят грузовиками в Россию через Грузию», — пишет издание, называя это «брешью в стене санкций».

Рост поставок оборудования и машин

Исторически крупнейшей статьей турецкого экспорта в Россию были фрукты (абрикосы, персики, черешня) — в 2021 году на нее приходилось около 16% поставок. Далее шли по отдельности оборудование, механические устройства (группа 84 международной торговой номенклатуры), электрические машины (85), наземный транспорт (87, в основном автомобили и комплектующие к ним). Однако в 2022 году экспорт машин и оборудования заметно вырос — в результате за сентябрь экспорт этих категорий (группы 84, 85 и 87) в пять раз превысил поставки фруктов и достиг $320 млн (28% всего сентябрьского экспорта в Россию).

В частности, экспорт оборудования и механических устройств (группа 84), таких как котлы, генераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, подъемные механизмы и т.д., в сентябре 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021 года вырос в 2,4 раза (почти до $200 млн), экспорт электрооборудования (группа 85) — также в 2,4 раза (до $69 млн), следует из данных турецкого института. Кроме того, поставки пластмасс и изделий из них увеличились в годовом выражении в 3,7 раза — до $88 млн в сентябре 2022 года.

Экспорт судов, лодок и плавучих конструкций из Турции в Россию в сентябре неожиданно подскочил до $81 млн — по сравнению $2,9 млн в сентябре прошлого года и $0,6 млн в предыдущем месяце. Как следует из турецкой статистики, речь может идти о круизных судах, паромах, рефрижераторных судах или морских танкерах.

Импорт товаров из России в Турцию (большинство приходится на углеводороды и уголь) в сентябре достигал $6,2 млрд, что лишь на 1% меньше показателя предыдущего месяца и в 2,6 раза больше уровня сентября прошлого года.

Как отмечало агентство Reuters, Анкара стремится балансировать между Москвой и Киевом, с одной стороны, критикуя российскую военную операцию и поставляя оружие на Украину (в частности, беспилотники и бронеавтомобили), а с другой — продолжая сотрудничество с Россией в сферах торговли, инвестиций и туризма. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз предлагал посредничество в урегулировании конфликта. Замминистра финансов США Уолли Адейемо летом посещал Турцию, где выражал обеспокоенность, что крупные российские предприниматели могут использовать турецкие структуры для противодействия западным санкциям.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Турция экспорт импорт санкции
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