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Росстат из-за сезонности резко пересмотрел траекторию спада экономики

Росстат пересмотрел картину спада ВВП в 2022 году после сезонного сглаживания: во II квартале экономика упала на 5,2% к I кварталу, а не на 1,9%, а уже в III квартале подросла. Пересчет показал, что технической рецессии не было
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Валовой внутренний продукт (ВВП) России во втором квартале 2022 года упал на 5,25% к первому кварталу — в постоянных ценах (поправка на инфляцию) и с исключением сезонного фактора (поправка на колебания, вызванные сезонностью), следует из обновленных данных Росстата. Уже в третьем квартале ВВП по сравнению с провальным вторым кварталом вырос на 0,45% (с применением тех же статистических поправок).

Прежняя оценка Росстата свидетельствовала о снижении ВВП во втором квартале 2022 года к первому на 1,95% с учетом сезонной коррекции, следует из файлов статслужбы, сопоставленных РБК.

Поквартальная (секвенциальная) динамика ВВП позволяет оценивать экономические тенденции внутри года. Это невозможно сделать без сезонного сглаживания, цель которого — исключить из исходных рядов сезонные и календарные факторы (это не только погодные условия, но и длина светового дня, ритмичность производственных процессов, периоды массовых отпусков). Например, если обычно производство электроэнергии зимой растет на 10%, а в определенную зиму выросло на 5%, это означает, что на производство повлияли еще какие-то факторы помимо чисто сезонного роста потребления.

Как следует из обновленных, сезонно скорректированных данных Росстата, в российской экономике в 2022 году не произошло технической рецессии, определяемой как два квартала подряд снижения ВВП по отношению к предыдущему кварталу. Прежние данные свидетельствовали, что ВВП сокращался поквартально и в январе—марте 2022 года (на 0,34%), и в апреле—июне (на 1,95%). Новые данные показывают, что в первом квартале сокращения ВВП не было.

Из данных Росстата видно, что пересчет коснулся исключительно рядов ВВП с исключением сезонного фактора. Ни дефляторы (отражают изменение общего уровня цен в экономике), ни динамика ВВП по отношению к первому и второму кварталам 2021 года не поменялись. Исходные данные физического объема ВВП (не очищенные от сезонности) также не изменились.

Новые оценки Росстата с сезонной коррекцией оказались близки к оценкам департамента исследований и прогнозирования Банка России, который сообщал, что, по его расчетам, ВВП во втором квартале снизился на 5,8% после сезонного сглаживания, а в третьем — вырос на 0,2%. Стабилизация ВВП произошла «благодаря решению части проблем с логистикой, перенаправлению экспортных и импортных потоков, росту спроса на продукцию отдельных отраслей по мере структурной перестройки экономики на фоне поддержки со стороны бюджета и оживления кредитования», отмечал ЦБ в декабрьском обзоре (.pdf).

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Опрошенные РБК макроэкономисты отметили, что обновленные данные Росстата по квартальной, сезонно скорректированной динамике ВВП ближе к реальной экономической картине, чем предыдущие.

Как менялся ВВП в годовом выражении

В третьем квартале 2022 года к тому же периоду прошлого года российская экономика сократилась на 3,7%, а не на 4%, уточнил Росстат (секвенциальная динамика для третьего квартала ранее не публиковалась). Этому предшествовало снижение ВВП во втором квартале на 4,1% в годовом выражении, тогда как в первом квартале экономика выросла на 3,5% к тому же периоду предыдущего года, несмотря на то что в марте экономика уже находилась под жестким санкционным давлением. Без сезонной коррекции ВВП в третьем квартале к предыдущему увеличился на 7,3% в постоянных ценах, следует из данных Росстата.

По итогам 2022 года российский ВВП упадет на 2,5% в годовом выражении, заявил 15 декабря президент Владимир Путин, то есть даже меньше уровня в 2,9%, о котором он же говорил неделей ранее.

Как подсчитал экономист банка «Центрокредит» Евгений Суворов в телеграм-канале MMI, чтобы выйти на темпы минус 2,5% по итогам года, ВВП в четвертом квартале должен снизиться на 4,8% в годовом выражении, а в квартальном (к третьему кварталу) это будет означать внушительный рост — на 2,2% с сезонной коррекцией.

В чем причина корректировки данных

Для сглаживания сезонности Росстат использует программный комплекс Demetra («Деметра») с алгоритмом TRAMO/SEATS (разработан Национальным банком Бельгии инструмент сезонной корректировки макроэкономических данных). Эта программа используется многими национальными и международными статистическими организациями.

«В случае существенных отклонений от стандартных трендов «Деметра» предлагает те или иные коррекционные изменения в модели расчета сезонности. Мы приняли предложение программного комплекса, в результате чего произошла коррекция в том числе предыдущих данных», — пояснил РБК представитель Росстата.

За последние несколько лет подобные ситуации, когда сезонно очищенные данные существенно корректировались, происходили два раза, говорит начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. В последний раз — осенью пандемического 2020 года: тогда предыдущие данные показывали рост ВВП, а обновленные демонстрировали спад на протяжении нескольких кварталов.

«Как правило, именно во время кризисов обостряются проблемы измерения: динамику измерять труднее, чем в стабильной ситуации. Для корректной и своевременной оценки изменений недостаточно возможностей программного комплекса и алгоритма, нужно глубокое понимание ситуации. Алгоритм Росстата идентифицировал значимые изменения в экономике только в третьем квартале, а кварталом ранее этого не произошло», — отмечает Бессонов.

Макроаналитики не раз критиковали качество сезонно скорректированной статистики Росстата. «Метод Росстата плохо работает. Это по сути фильтр: он смотрит на ретроспективные данные, находит в них общую компоненту, а когда попадает новая компонента, данные меняются. При этом годовые цифры не изменились, потому что для них используются сырые данные, не очищенные от сезонности», — указывает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Многие аналитики используют для своих расчетов альтернативные методы сглаживания статистики, добавляет главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Обновленные оценки Росстата более близки к нашим расчетам и интуитивно более реально отражают экономическую ситуацию», — констатирует она. С этим согласны Мурашов и Бессонов.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Сезонно сглаженные показатели не часто фигурируют в публично озвучиваемых оценках. Для более простого понимания используются данные в годовом выражении, когда сравниваются значения квартала к тому же кварталу прошлого года, однако они не показывают краткосрочных изменений. По определению к данным год к году не может быть применена сезонная поправка.

Даже при хорошем качестве сезонной коррекции при поступлении новых точек данных может требоваться существенная переоценка сглаженных данных.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Инна Деготькова Инна Деготькова
Росстат ВВП рецессия спад российская экономика санкции
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