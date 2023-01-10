Bloomberg узнал о закупках Китаем редкого сорта нефти из России

Китай начал закупать три арктических сорта нефти из России — Arco, «Варандей» и «Новый порт», которые отгружаются из Мурманска. Первые поставки Arco в Китай начались еще в ноябре

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Китай начал импортировать более широкий ассортимент российской нефти, включая редкий арктический сорт Arco. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

По данным компании, Китай закупил три партии сырой нефти из Арктики, включая высокосернистую и плотную разновидность Arco, для доставки в январе или в феврале. При этом данные демонстрируют, что первые поставки в Китай начались еще в ноябре. Трейдеры отметили, что эти закупки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти, например иракскую Basrah Heavy.

Аналитическая компания Kpler сообщила, что последний раунд закупок Китаем включал более легкий сорт нефти «Новый порт», а также сырую нефть «Варандей».

«Переориентация арктических сортов нефти действительно происходит, — подтвердил информацию ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона.

Arctic Oil (Arco) — сорт российской нефти, который добывается на Приразломном месторождении (Арктика, шельф Печорского моря) и входит в число трех сортов, отгружаемых из Мурманска, наряду с «Варандеем» и «Новым портом». Шесть судов, которые загрузили грузы из Мурманска в прошлом месяце, направлялись в Индию, свидетельствуют данные Bloomberg.

Reuters 5 января сообщил, что арктические сорта российской сырой нефти ранее отправлялись в страны ЕС, однако после введения потолка цен Россия поставляет больше нефти из арктического региона в Индию и Китай.

Страны ЕС 5 декабря 2022 года ввели потолок цен на российскую нефть. Ограничение установлено на уровне $60 за баррель c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 года. В качестве ответной меры президент России Владимир Путин ввел запрет на поставки нефти странам, использующим потолок цен. Он будет действовать с 1 февраля 2023 года, дату для нефтепродуктов определит правительство.

По данным агентства, большую часть поставок в Индию из всего объема арктических сортов составили марки ARCO и «Новый порт». В ноябре было отгружено 6,67 млн баррелей, в декабре — 4,1 млн. Также в декабре Индия получила первую партию «Варандея».