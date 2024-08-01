АКРА оценило влияние изменения налогов на экономику

Влияние на экономику масштабных налоговых изменений, принятых этим летом, в среднесрочной перспективе, скорее всего, будет околонулевым, пишут в новом прогнозе эксперты АКРА. Рост годовых доходов государства оценивается в 1,5% ВВП

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем обновленном макропрогнозе (есть у РБК) оценило потенциальные последствия налоговых изменений (увеличение прогрессии по НДФЛ, повышение налога на прибыль с введением федерального инвестиционного вычета и т.д.) для инфляции и ВВП в России. В целом автор документа, директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов выделил три ключевых вопроса, определяющих предпосылки прогноза по экономике:

«Насколько длительным может быть состояние перегрева экономики?»

«Каким будет полное влияние налоговой реформы?»

«Ухудшатся ли условия для внешней торговли и трансграничных платежей?»

Что касается второго вопроса, Куликов считает, что в результате изменится структура совокупного спроса: от компаний и населения к государству (его средние годовые доходы вырастут на 1,5% ВВП), а также от населения, склонного к сбережению, к более ориентированному на потребление. Кроме того, на фоне повышения ставки налога на прибыль инвестиционные стимулы для компаний также изменятся.

«У реформы есть потенциал влияния на экономический рост и инфляцию, однако, учитывая многокомпонентность изменений, количественно оценить его сложно. На качественном же уровне уже можно заключить, что с макроэкономической точки зрения эффект вряд ли будет сильным», — говорится в прогнозе.

Часть бюджетных доходов от новых прогрессивных ставок НДФЛ будет все равно перераспределена через оплату труда и социальные программы, а поэтому в конечном счете будет потрачена в виде потребительских расходов. «В этой части есть проинфляционный потенциал, потому что деньги перейдут к гражданам с относительно низкой склонностью к сбережению и, соответственно, высокой склонностью к потреблению», — пишет Куликов. Ранее экономисты, опрошенные РБК, уже говорили, что увеличение НДФЛ затронет наиболее обеспеченные слои, и это может сформировать изменения в норме потребления. «Мы забираем у сберегающих и отдаем потребляющим. Это может привести к росту нормы потребления в экономике и ускорению оборота средств», — прогнозировал экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов. В количественном выражении эффект для инфляции «должен быть умеренным», считают в АКРА.

Изменения, касающиеся налога на прибыль и соответствующих вычетов, имеют наибольший потенциал влияния на деловую активность, полагает Куликов. Повышение налога на прибыль только в 2025 году обеспечит бюджету 1,6 трлн руб. дополнительных доходов, оценивали в Минфине. «Реальный эффект во многом зависит от того, как в итоге будет реализован федеральный вычет: воздействие повышения налоговых ставок на деловую активность априори скорее отрицательное, но вычет теоретически может способствовать заметному усилению стимулов для инвестиций и увеличению их объема», — указывает экономист АКРА. Суммарный эффект для среднесрочной динамики ВВП в результате может оказаться околонулевым, а его долгосрочная динамика будет определяться тем, какие именно инвестиции будут простимулированы.

Окончательные параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) определят осенью, также предстоит обсудить его адресатов, заявлял в конце июля статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Исходя из утвержденной предельной суммы расходов на ФИНВ, будет решаться вопрос о том, как ее распределять: либо предоставлять бизнесу по широкому кругу отраслей, но в меньшем размере, либо сосредоточиться на стратегических отраслях и большем объеме софинансирования. «Эту развилку еще предстоит обсудить с бизнесом», — указал Сазанов.

Белоусов из ЦМАКП ранее отмечал, что далеко не вся прибыль корпоративного сектора России используется на инвестиционные цели: часть ее уходит на выплату дивидендов и даже на вывод за рубеж. В результате за счет перераспределения средств может произойти так, что «государство окажется более активным инвестором», допускал эксперт.

Прогноз по росту экономики

Согласно базовому сценарию АКРА, экономический рост в 2025–2026 годах замедлится до 1–2% после роста ВВП немногим более чем на 3% в 2024 году. Инфляция на двухлетнем горизонте постепенно снизится до уровня, близкого к целевому (4–6% в конце 2025 года). «При условии отсутствия новых внешних шоков темпы роста реального ВВП в 2024 году снизятся», а инфляция также замедлится, что позволит понизить краткосрочные процентные ставки в 2025 году, считает Куликов.

Рубль будет ослабевать в 2025–2026 годах относительно мировых валют на 1,5–2% в среднегодовом выражении и окажется относительно волатильным внутри года в указанный период, прогнозирует АКРА.

Что касается санкционного давления, агентство полагает, что на макроэкономическом уровне основные риски, связанные с финансовыми ограничениями, заключаются в росте транзакционных издержек в международной торговле. Новые пакеты санкций уже не имеют сопоставимого с 2022 годом потенциала влияния на внешнюю торговлю и валютный курс, а также имеют «очень ограниченный потенциал долгосрочного влияния».