Власти разработали условия нового налогового вычета бизнесу за инвестиции

Налоговый вычет за инвестиции предложили сделать адресным: его смогут получить лишь компании, реализующие проекты технологического суверенитета из специального реестра, узнал РБК. Детали механизма представило бизнесу Минэкономики

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минэкономразвития разработало параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) — механизма, который должен стимулировать капиталовложения бизнеса на фоне общего повышения налоговой нагрузки. Проект постановления правительства «О порядке применения федерального инвестиционного налогового вычета» от 17 июня, подписанный замминистра экономического развития Татьяной Илюшниковой, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Документ был разослан в бизнес-объединения — «Деловую Россию» и РСПП.

Запуск такого механизма анонсировал президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, новый вид вычета должен будет поощрять «инвестиции бизнеса в развитие», способствовать достижению большей социальной справедливости и сокращать неравенство между гражданами. Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% к уровню 2020 года является одной из национальных целей развития России.

В Минэкономразвития не прокомментировали документ, но отметили, что совместно с Министерством финансов ведут доработку механизма в части уточнения параметров федерального инвестиционного налогового вычета. «Уточнения касаются параметров уменьшения суммы налога, возможностей переноса вычета на другие организации, категории компаний, которые смогут пользоваться вычетом, и других пунктов. Мы ждем предложения для доработки документа от всех заинтересованных сторон», — отметил представитель Минэкономразвития.

Что предложило Минэкономики

В общих чертах механизм федерального вычета на инвестиции был прописан в масштабных поправках в Налоговый кодекс, внесенных правительством в Госдуму в начале июня. Согласно им размер вычета не может превышать 50% расходов на основные средства / нематериальные активы. Возвращаться инвестору может не более 5 процентных пунктов (п.п.) федеральной части налога на прибыль (из 8% в 2025–2030 годах, 7% после). Вычет уменьшает непосредственно сумму налога (не налоговую базу).

Решение об использовании вычета организации должны отражать в учетной политике, а иностранным компаниям, участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), кредитным организациям и производителям подакцизных товаров льгота будет недоступна, следует из поправок.

Детали реализации вычета должны будут определяться постановлением правительства, проект которого и подготовило Минэкономразвития. Согласно этому документу основные параметры нового механизма сводятся к следующему:

Вычет будет доступен только «проектам технологического суверенитета»

«Право на применение федерального инвестиционного налогового вычета предоставляется плательщикам налога на прибыль организаций... реализующим проекты технологического суверенитета и структурной адаптации, включенные в реестр соответствующих проектов, ведение которого осуществляется государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ», — указано в проекте постановления.

Под проектами технологического суверенитета понимается создание производств, которых ранее в стране не было, в 13 приоритетных отраслях экономики. Проектами структурной адаптации признаются проекты, направленные на переориентацию инфраструктуры на дружественные страны и снижение зависимости от импорта. Минэкономразвития разработало отдельную таксономию для таких проектов, РБК подробно писал о ней ранее.

Получив указанный статус, проекты могут претендовать на льготные кредиты. Впрочем, пока таксономия «не полетела», констатировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина: при потенциальном объеме финансирования в несколько триллионов рублей на сегодняшний день он составляет около 300 млрд руб. Первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко объяснял такие объемы высокими процентными ставками, которые нивелируют предоставленные банкам льготы для участия в финансировании проектов.

Размер федерального вычета в текущий налоговый период составит не более 25% от суммы инвестиционных расходов

Таким образом, проектом постановления в два раза снижается предельный размер компенсации относительно проекта федерального закона. При этом формально противоречия с законопроектом нет. Размер ФИНВ в принципе, согласно общему регулированию, не может быть выше 50%, а согласно специальному регулированию правительства, предлагается на данном этапе ограничить его 25%, говорит руководитель корпоративно-налогового направления Family office компании О2 Consulting Георгий Толмачев.

«Государство оставляет за собой право варьировать размер федерального инвестиционного вычета фактически каждый год в зависимости от экономической ситуации», — интерпретирует источник РБК, знакомый с ходом подготовки документа.

Сумма налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, может быть снижена до нуля благодаря вычету

Таким образом, Минэкономразвития предлагает обеспечить возможность компенсации бизнесу всех 8 или 7 п.п. уплачиваемого в федеральный бюджет налога на прибыль (планируемое увеличение ставки налога на прибыль до 25% приведет к тому, что в федеральный бюджет будет зачисляться 8 п.п. в 2025–2030 годах, далее 7 п.п., а не 3 п.п., как сейчас). В этом аспекте Минэкономразвития предлагает скорректировать налоговый законопроект, текущая редакция которого предполагает возможность возврата не более 5 п.п. налога на прибыль.

Выбрать вычет, превышающий сумму налога к уплате, можно в течение пяти лет

«Сумма расходов... превышающая в налоговом периоде предельную величину федерального инвестиционного налогового вычета, может быть учтена при определении инвестиционного налогового вычета не более чем в пяти последующих налоговых периодах», — указано в проекте постановления.

Это означает, что если исчисленная сумма налога на прибыль в федеральный бюджет по итогам года в силу большого объема инвестиций окажется меньше предельного налогового вычета, то использовать остаток вычета можно будет в течение следующих пяти лет (налоговый период по налогу на прибыль — календарный год).

Минимальный срок использования основных средств, на которые получен вычет, — пять лет

Если срок фактического использования окажется меньше пяти лет в результате продажи или выбытия, компании необходимо будет доплатить в бюджет налог (с учетом пеней), не уплаченный в связи с применением вычета в отношении указанного объекта основных средств, следует из документа.

Смысл этого условия заключается в пресечении таких злоупотреблений, когда объекты основных средств приобретаются с целью применения вычета, а не реального использования в деятельности, считает Толмачев. Аналогичное по сроку ограничение уже применяется к основным средствам, по которым налогоплательщики воспользовались инструментом амортизационной премии, напоминает он (амортизационная премия — это возможность списать на расходы часть денежных средств, истраченных на покупку или постройку объекта. — РБК).

Отказаться от права применения вычета можно будет только через три года

Чтобы начать использование вычета, компании необходимо внести соответствующие изменения в учетную политику. Возможность применять вычет станет доступна с начала налогового периода, следующего за календарным годом, в котором было принято решение.

Если же затем компания захочет отказаться от ФИНВ, она сможет сделать это только через три года применения. «Налогоплательщик вправе изменить ранее принятое решение об использовании (отказе от использования) права на применение федерального инвестиционного налогового вычета по истечении трех последовательных налоговых периодов применения такого решения», — указано в проекте постановления.

Что думает бизнес

«Деловой России» в проекте Минэкономразвития «принципиально не нравится» приложение инвестиционного налогового вычета исключительно к проектам, которые находятся в реестре ВЭБ.РФ, сказал РБК глава бизнес-объединения Алексей Репик. По его прогнозу, в такой конфигурации это «существенно затормозит инвестиционный рост».

«У нас и так много специальных мер адресного стимулирования конкретных проектов. СЗПК, Фабрика проектного финансирования, проекты, которые получают поддержку из Фонда национального благосостояния. Это все адресные, точечные проекты, очень важные, но они и так могут продолжать сопровождаться в ручном режиме. Нам не хватает универсальных инструментов стимулирования инвестиций», — отметил он.

Намного «разумнее и резоннее» было бы ввести более высокий налог на прибыль, например на уровне 30%, и универсальный инвестиционный налоговый вычет — для всех компаний, у которых инвестиции превышают амортизацию, сказал Репик.

Против избирательности вычета в интервью РБК ранее высказывался и глава РСПП Александр Шохин. «Важно предусмотреть заявительный порядок применения по принципу «осуществил инвестиции — применил вычет», без заключения каких-либо инвестиционных соглашений или включения в какие-либо государственные перечни (реестры) инвестиционных проектов», — отмечал он.

Кроме того, «Деловая Россия» скорее не согласна с предложением Минэкономразвития давать вычет на всю федеральную часть налога на прибыль, указал Репик. «В условиях дефицита [бюджетных ресурсов] лучше большему количеству акторов, участников, инвесторов, помогать в меньшем объеме», — сказал он, отметив, что компаниям не будет запрещено одновременно использовать федеральный и региональный инвестиционные вычеты. «Для нас это [вычет в эквиваленте 5 п.п. налога на прибыль] более понятная логика, чем логика предложенного в Министерстве экономического развития восьмипроцентного вычета», — констатировал Репик.

ФИНВ — хорошая инициатива, поскольку она позволит компаниям реально снизить размер налоговых обязательств, считает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. Впрочем, она указывает, что основные вопросы регулирования размеров вычета и правил его получения будут осуществляться постановлениями правительства, а этот способ «может сделать механизм получения вычетов непрозрачным и вызвать вопросы к справедливости их предоставления».

Вопрос финансирования инвестиционного налогового вычета еще предстоит решить, сказали РБК два источника, близких к кабинету министров. По их словам, наиболее актуальные сценарии предполагают его финансирование на уровне 300 млрд руб. в год. Изначально Минфин заложил 100 млрд руб. ежегодно на этот инструмент, сказал еще один источник РБК, участвующий в обсуждении налоговых новаций.

РБК направил запросы в Минфин и РСПП.