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Заключивший соглашения об инвестициях бизнес освободят от взноса в бюджет

Минэкономразвития: заключившие соглашения об инвестициях не будут платить взнос в бюджет
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) подразумевает неизменность условий для инвесторов, в том числе отсутствие новых налогов, пояснил замглавы Минэкономразвития Мурат Керефов
Мурат Керефов
Мурат Керефов (Фото: ТАСС)

Бизнес, заключивший с государством соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), не должен будет платить разовый налоговый взнос в бюджет (windfall tax), заявил на пресс-конференции замминистра экономического развития России Мурат Керефов.

Он напомнил, что в Налоговом кодексе закреплена неизменность налогового законодательства для проектов, реализуемых с использованием механизма СЗПК.

«Сейчас мы с коллегами из Минфина, конечно, обсуждаем эту историю. Но в Налоговом кодексе сейчас прямо прописано, и предварительно мы с коллегами из Министерства финансов это проговорили, что новые налоги в отношении компаний, заключивших СЗКП, не применяются. И конечно, будем смотреть, в каком виде родится законопроект по этому новому налогу, но я думаю, что те позиции, которые сейчас закреплены в Налоговом кодексе, будут соблюдены», — пообещал Керефов.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Минфин подготовил законопроект о разовом взносе крупного бизнеса в бюджет. Его предлагается оформить как «налог чрезвычайного характера» и закрепить возможность установления подобных налогов в Налоговом кодексе. Обязанность уплаты будет распространятся не только на российские, но и на иностранные организации с постоянным представительством в России.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что закон, как планируется, вступит в силу с 1 января 2024 года. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем 2018–2019 годов. А если бизнес решит заплатить сбор досрочно, с 1 октября по 30 ноября 2023 года, ставку уменьшат до 5%.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазонов сообщил, что разовый сбор будут обязаны выплатить все компании с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021–2022 годы, кроме предприятий нефтегазового и угледобывающего секторов, малого и среднего бизнеса. Первые поступления таких взносов в бюджет ожидаются уже в четвертом квартале этого года.

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Что такое СЗПК

Режим СЗПК был пилотно запущен в 2020 году и скорректирован в 2021 году. Весной 2022 года заключение соглашений временно не велось из-за перезапуска механизма. В частности, обновленная нормативная база СЗПК подразумевает возможность поставить на паузу выполнение обязательств инвестора и государства в условиях форс-мажора и существенных изменений обстоятельств. В таком случае стороны освобождаются от обязанности по возмещению ущерба.

Как сообщил Керефов, по старым правилам было заключено 36 соглашений, по новым — 19 на общую сумму более 1 трлн руб.

Главная идея СЗПК — так называемая стабилизационная оговорка, то есть сохранение для инвестора, заключившего соглашение, неизменности регуляторных условий, в том числе налогового законодательства.

Также предусмотрен механизм компенсации затрат на создаваемую в рамках инвестпроектов инфраструктуру как за счет государственных субсидий, так и за счет налогового вычета. Как уточнил Керефов, если построенные объекты инфраструктуры, например дорога, могут быть использованы самим предприятием, то компенсируется 50% затрат. Если же инфраструктурный объект полностью передается региону, возможна полная компенсация.

Общий порог для предоставления стабилизационной оговорки — 10 млрд руб., однако для проектов из некоторых сфер сделаны исключения. Для инвестпроектов в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, комплексного развития территорий минимум капитальных вложений составляет 750 млн руб. Для цифровой экономики, сельского хозяйства, экологии, пищевой и перерабатывающей промышленности установлена планка в 1,5 млрд, а для обрабатывающего производства, проектов в сфере общественного транспорта и торговых логистических центров — в 4,5 млрд руб.

Возможно и заключение СЗПК на региональном уровне, в этом случае входной порог составляет 200 млн руб.

Соглашения не могут заключаться по проектам, связанным с игорным бизнесом, производством алкогольной и табачной продукции, жидкого топлива (с отдельными исключениями), добычей сырой нефти и природного газа, оптовой торговлей, деятельностью финансовых организаций, строительством и модернизацией деловых и торговых центров, жилых домов.

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