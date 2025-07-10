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Торговая война США ,  
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В отношении каких стран Трамп обещает ввести новые пошлины. Инфографика

Президент США направил 22 странам письма о введении импортных пошлин с 1 августа
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Торговая война США
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Инфографика РБК
7-9 июля президент США Дональд Трамп отправил 22 государствам письма о введении с 1 августа тарифных пошлин на импорт товаров. В апреле он уже анонсировал пошлины выше 10% для 86 стран и территорий, но позже отложил их на 90 дней
Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже, 7 июля 2025
Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже, 7 июля 2025 (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин для 211 стран и территорий. В отношении большинства из них с 5 апреля вводилась базовая пошлина в размере 10%. 86 государств и территорий столкнулись с повышенными тарифами в размере от 11 до 50%. Они должны были вступить в силу 9 апреля, однако президент заявил, что многие захотели договориться о более выгодных условиях, и сначала отложил введение пошлин на 90 дней — до 9 июля, а потом продлил отсрочку до 1 августа, дав понять, что срок может быть еще сдвинут в индивидуальном порядке (позже он отказался от этих слов, написав в Truth Social, что «никаких продлений не будет»). На время переговоров пошлины для всех стран были снижены до «базовых» 10%.

В отношении государств, с которыми США не смогут достичь прогресса в торговых переговорах, с 1 августа будут введены повышенные пошлины, пояснил министр финансов США Скотт Бессент. Пока письма о введении пошлин получили 22, но глава Минфина допустил, что их число может вырасти до сотни. Несмотря на слова Трампа в апреле, что более 75 стран обратились к властям США, чтобы договориться о снижении тарифных ставок, к июлю Штаты смогли заключить торговые сделки только с Вьетнамом, Великобританией и Китаем. В начале июля Бессент заявил, что страна близка еще к нескольким сделкам, известно, что США ведут переговоры с Евросоюзом.

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Дональд Трамп

Тарифы, о которых было объявлено 7 июля, затронули преимущественно азиатские страны. Среди 14 участниц списка есть крупнейшие торговые партнеры США — Япония и Южная Корея. Согласно данным за май 2025 года, на них приходится 4,36 и 4,16% американского импорта соответственно, они занимают восьмое и девятое места в списке крупнейших импортеров. Также письма получили Казахстан (анонсирована пошлина в размере 25%) и Сербия (35%). В случае введения ответных тарифов Трамп пообещал повысить уже введенные пошлины на 25%. 8 июля министр торговли США Говард Лютник рассказал, планируется рассылка еще 15-20 писем в течение двух дней, 9 июля письма были отправлены лидерам еще восьми стран, в том числе Бразилии и Филиппинам. 

Также 7 июля Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении стран, которые поддерживают «антиамериканскую политику БРИКС» (саммит объединения прошел 6–7 июля в Бразилии). На следующий день президент США пообещал «довольно скоро» ввести 10-процентные импортные пошлины в отношении самих стран БРИКС. В Кремле ответили, что деятельность БРИКС «никогда не была и не будет направлена против каких-то третьих стран». В начале года президент также грозил ввести пошлины в размере 100% против членов БРИКС, если те попытаются заменить доллар другой валютой.

Кроме того, 8 июля Трамп анонсировал пошлины в размере 50% на ввоз в США меди и «очень, очень высокую ставку, около 200%», на фармацевтику.

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Фото:Claudia Martini / XinHua / Global Look Press

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