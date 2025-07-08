Трамп перенес дедлайн по торговым сделкам на 1 августа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, продляющий временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Продлить приостановку, введенную в действие указом президента, до 12:01 по восточному времени (07:01 мск) 1 августа 2025 года», — говорится в документе.

Отмечается, что Трамп принял это решение на основе информации и рекомендаций высокопоставленных должностных лиц, включая данные о статусе переговоров с торговыми партнерами США.

В сообщении Белого дома также сказано, что президент направил письма многим странам, в которых разъясняется, что с 1 августа на них будут распространяться новые взаимные тарифные ставки.

В частности, с 1 августа США вводят единую 25-процентную импортную пошлину на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. В письмах Трамп отметил, что пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США. В случае ответных мер со стороны Японии или Южной Кореи американская сторона оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины.

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент давал понять, что он не будет продлеваться.

На данный момент Соединенные Штаты подписали торговые соглашения лишь с тремя странами — Вьетнамом, Китаем и Великобританией. Однако Вашингтон продолжает активные переговоры по заключению торговых сделок с другими важными партнерами, в том числе с Европейским союзом и Индией. В администрации американского президента не исключали, что подобные письма о пошлинах получат около 100 стран, с которыми у Вашингтона нет обширной торговли.