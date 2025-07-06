Глава Минфина США назвал дату введения пошлин после отсрочки
США намерены с 1 августа вернуть таможенные пошлины для стран, с которыми не будет достигнуто прогресса в торговых переговорах, заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Axios.
9 июля истекает период отсрочки Вашингтоном введения пошлин, которые были анонсированы 2 апреля. Пока действуют тарифы в базовой ставке 10%, но некоторым странам грозили в разы больше.
Президент США Дональд Трамп планирует отправить письма странам, в которых будет указано, что «если они не сдвинут дело с мертвой точки, то с 1 августа будет возвращен уровень пошлин, объявленный 2 апреля», отметил Бессент. Американская администрация допускает, что отправит подобные письма руководству около 100 стран, с которыми у Вашингтона нет обширной торговли.
«Мы близки к нескольким сделкам. Я ожидаю увидеть несколько крупных объявлений в течение следующих нескольких дней», — сказал он.
Сам Трамп говорил недавно, что намерен направить 7 июля 12 странам письма с информацией о тарифах.
В начале июля США заключили торговую сделку с Вьетнамом, которому грозили тарифы в 46%. В рамках соглашения Ханой будет платить американской стороне 20-процентную пошлину на все экспортируемые в США товары и 40-процентную на те, которые проходят через Вьетнам транзитом, а Вашингтон будет продавать товары во Вьетнам с нулевым тарифом.
Ранее Соединенные Штаты достигли договоренностей по пошлинам также и с Великобританией. США сейчас ведут переговоры с несколькими странами, в частности с ЕС, которому грозит тариф в 20%.
Наиболее серьезной оказалась «торговая война» с Китаем: стороны в апреле обменивались повышением пошлин, размер которых превысил 100% — 145% со стороны США и 125% со стороны КНР. В мае страны заключили сделку, Вашингтон согласился снизить пошлины до 30%, Пекин — до 10%.
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов