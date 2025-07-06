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Торговая война США ,  
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Глава Минфина США назвал дату введения пошлин после отсрочки

Бессент: США готовы вернуть отложенные повышенные пошлины с 1 августа
Сюжет
Торговая война США
Отложенные пошлины со стороны США, которые были анонсированы 2 апреля, могут вступить в силу с 1 августа для тех стран, что не достигли договоренностей с Вашингтоном, предупредил глава Минфина
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

США намерены с 1 августа вернуть таможенные пошлины для стран, с которыми не будет достигнуто прогресса в торговых переговорах, заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Axios.

9 июля истекает период отсрочки Вашингтоном введения пошлин, которые были анонсированы 2 апреля. Пока действуют тарифы в базовой ставке 10%, но некоторым странам грозили в разы больше.

Президент США Дональд Трамп планирует отправить письма странам, в которых будет указано, что «если они не сдвинут дело с мертвой точки, то с 1 августа будет возвращен уровень пошлин, объявленный 2 апреля», отметил Бессент. Американская администрация допускает, что отправит подобные письма руководству около 100 стран, с которыми у Вашингтона нет обширной торговли.

«Мы близки к нескольким сделкам. Я ожидаю увидеть несколько крупных объявлений в течение следующих нескольких дней», — сказал он.

Сам Трамп говорил недавно, что намерен направить 7 июля 12 странам письма с информацией о тарифах.

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В начале июля США заключили торговую сделку с Вьетнамом, которому грозили тарифы в 46%. В рамках соглашения Ханой будет платить американской стороне 20-процентную пошлину на все экспортируемые в США товары и 40-процентную на те, которые проходят через Вьетнам транзитом, а Вашингтон будет продавать товары во Вьетнам с нулевым тарифом.

Ранее Соединенные Штаты достигли договоренностей по пошлинам также и с Великобританией. США сейчас ведут переговоры с несколькими странами, в частности с ЕС, которому грозит тариф в 20%.

Наиболее серьезной оказалась «торговая война» с Китаем: стороны в апреле обменивались повышением пошлин, размер которых превысил 100% — 145% со стороны США и 125% со стороны КНР. В мае страны заключили сделку, Вашингтон согласился снизить пошлины до 30%, Пекин — до 10%.

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Скотт Бессент пошлины Дональд Трамп
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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