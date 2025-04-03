 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые пошлины США ,  
0 

В отношении каких стран Трамп ввел пошлины. Карта

Администрация Трампа ввела пошлины в отношении 211 государств и территорий
Сюжет
Новые пошлины США
Сюжет
Инфографика РБК
Администрация президента США объявила о введении с 5 апреля пошлин на импорт из 211 государств и территорий. В отношении 86 из них пошлины вырастут до 11–50% 9 апреля. Какие страны затронут тарифы — в графике РБК

3 апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых таможенных пошлин. В списке, опубликованном Белым домом, 184 государства и территории, а также Европейский союз, в который входят 27 стран. Пошлины вводятся в том числе против 13 из 15 крупнейших стран — импортеров товаров в США, включая Китай, Германию, Японию, Вьетнам и Южную Корею (в списке нет Мексики и Канады, которые занимают первое и третье места по объему импорта). Новые тарифы затронули даже ряд необитаемых и малонаселенных островов.

Самые большие пошлины в размере 50% введены в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Товары, например, из Израиля будут облагаться налогом в размере 17%, стран ЕС — 20%, Казахстана — 27%, Молдавии — 31%, Сирии — 41%. Для Китая итоговый тариф составит 54% за счет 20-процентных пошлин, введенных ранее.

Что пошлины «освобождения» Трампа значат для мира, США и России
Экономика
Дональд Трамп

ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах

Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Чем по-прежнему торгуют Россия и США

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»

Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Светлана Прохорова, Мария Лозовая
При участии
Иван Ткачёв
Дональд Трамп США таможенные пошлины пошлины
Материалы по теме
Что пошлины «освобождения» Трампа значат для мира, США и России
Экономика
Трамп ввел пошлины до 50% для «друзей и для врагов». Главное
Экономика
Белый дом пояснил, почему Трамп не ввел пошлины против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 18:05
РФС оштрафовал клуб на ₽100 тыс. за брошенные в судью козинакиСпорт, 19:48
Два человека погибли в результате взрыва гранаты на рынке в КиевеОбщество, 19:44
Необитаемые острова и «ад в раю»: кого Трамп счел торговыми конкурентамиПолитика, 19:44
В Сочи из-за тумана на запасные аэродромы ушли девять самолетовОбщество, 19:42
В России освободят от налога корпоративные выплаты на детей до ₽1 млнОбщество, 19:40
Поиски пропавшего 11 лет назад рейса MH370 приостановили до конца годаОбщество, 19:26
Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»Спорт, 19:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Автомобилист» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка ГагаринаСпорт, 19:21
«Убийство» глобальной экономики: по каким странам бьют пошлины ТрампаPro, 19:10
В Ленобласти нашли породистого щенка, которого «высадили из электрички»Life, 19:10
Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в СШАЭкономика, 18:59
УЕФА раскрыл сумму выплат России за сезон 2023/24Спорт, 18:59
Зеленский допустил компромисс по части утраченных территорийПолитика, 18:57
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей в Хургаде девочкиОбщество, 18:57