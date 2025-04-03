В отношении каких стран Трамп ввел пошлины. Карта
3 апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых таможенных пошлин. В списке, опубликованном Белым домом, 184 государства и территории, а также Европейский союз, в который входят 27 стран. Пошлины вводятся в том числе против 13 из 15 крупнейших стран — импортеров товаров в США, включая Китай, Германию, Японию, Вьетнам и Южную Корею (в списке нет Мексики и Канады, которые занимают первое и третье места по объему импорта). Новые тарифы затронули даже ряд необитаемых и малонаселенных островов.
Самые большие пошлины в размере 50% введены в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Товары, например, из Израиля будут облагаться налогом в размере 17%, стран ЕС — 20%, Казахстана — 27%, Молдавии — 31%, Сирии — 41%. Для Китая итоговый тариф составит 54% за счет 20-процентных пошлин, введенных ранее.
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Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
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