В отношении каких стран Трамп ввел пошлины. Карта

Администрация президента США объявила о введении с 5 апреля пошлин на импорт из 211 государств и территорий. В отношении 86 из них пошлины вырастут до 11–50% 9 апреля. Какие страны затронут тарифы — в графике РБК

3 апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых таможенных пошлин. В списке, опубликованном Белым домом, 184 государства и территории, а также Европейский союз, в который входят 27 стран. Пошлины вводятся в том числе против 13 из 15 крупнейших стран — импортеров товаров в США, включая Китай, Германию, Японию, Вьетнам и Южную Корею (в списке нет Мексики и Канады, которые занимают первое и третье места по объему импорта). Новые тарифы затронули даже ряд необитаемых и малонаселенных островов.

Самые большие пошлины в размере 50% введены в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Товары, например, из Израиля будут облагаться налогом в размере 17%, стран ЕС — 20%, Казахстана — 27%, Молдавии — 31%, Сирии — 41%. Для Китая итоговый тариф составит 54% за счет 20-процентных пошлин, введенных ранее.