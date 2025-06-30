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Торговая война США ,  
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Почему тарифные переговоры США с крупнейшими партнерами зашли в тупик

Белый дом анонсировал торговые сделки с 10 партнерами, но ЕС, Японии и Канады среди них нет
Почему тарифные переговоры США с крупнейшими государствами зашли в тупик
Сюжет
Торговая война США
Вскоре истекает установленная Дональдом Трампом отсрочка для вступления в силу «взаимных» тарифов для более чем 180 стран. Пока что США смогли заключить сделку лишь с единицами из них. Подробнее — в статье РБК
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Сможет ли ЕС выйти на сделку с Трампом

Объявленная Вашингтоном 90-дневная отсрочка повышения тарифов на европейские товары официально истекает 9 июля.

ЕС долго выражал надежду на заключение торговой сделки с Дональдом Трампом. По информации The Wall Street Journal союз, в частности, рассматривал возможность снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары. Но после прошедшего 26-27 июня в Брюсселе заседания Евросовета глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что получила последнее встречное предложение от американской администрации (по информации Politico, оно по-прежнему включает «взаимный» тариф в размере 10%) и что блок готов к тому, что соглашение достигнуто не будет.

Поэтому ЕС обсуждает альтернативные способы реакции на тарифную политику США, продолжила глава Еврокомиссии. По ее мнению, 27 стран союза могли бы объединить усилия с 12 членами возглавляемого Азией блока Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), в который с недавних пор входит Великобритания, чтобы запустить «реорганизацию ВТО».

«Я представила Евросовету различные варианты, которые у нас сейчас есть с рядом других стран, желающих заключить соглашения о свободной торговле. Но самая интересная, по моему мнению, часть [предполагает сотрудничество] со странами CPTPP <...> [Такой план] показал бы миру, что свободная торговля с большим количеством стран возможна на основе правил», — отметила фон дер Ляйен. По ее мнению, именно ЕС и CPTPP должны взять на себя управление этой трансформацией мировой торговли. «Насколько мне известно, США в какой-то момент вышли из CPTPP», — отметила глава Еврокмиссии.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что «соглашение все-таки всегда лучше конфликта», а «нулевые тарифы всегда лучше, чем их наличие». Премьер Польши Дональд Туск на правах главы правительства председательствующей в Евросовете страны отметил, что США всегда будут самым близким партнером ЕС, а альтернативы трансатлантическому сотрудничеству нет. «Но, — заметил он, — мы должны быть похожи на наших партнеров в каком-то смысле».

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что «быстрая и простая торговая сделка» лучше «медленной и сложной». Позиция Берлина, как отмечает The Guardian, отличается от французской. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что принятие неравных торговых соглашений нанесет ущерб долгосрочной конкурентоспособности Европы. В любом случае, как заключает издание, пока в ЕС царит неуверенность в отношении сделки с Трампом.

Особенно напряженно ситуация складывается для Испании, которая отказалась от согласованной на саммите НАТО в Гааге цели увеличить военные расходы до 5% ВВП. Трамп заявил, что Мадрид «поступил ужасно», отметив, что сейчас Вашингтон ведет с ним переговоры о торговой сделке и заставит испанцев «заплатить в два раза больше». Однако министр экономики Испании Карлос Куэрпо подчеркнул — его страна не ожидает каких-либо последствий. Премьер-министр Педро Санчес, комментируя угрозы Трампа, напомнил, что торговая политика ЕС формируется в Брюсселе, и Испания поддерживает стремление блока достичь сделки с США. Сейчас, как пишет Financial Times, европейские страны уже ощущают на себе последствия тарифной политики Трампа. Судоходные и логистические компании предупреждают о самой масштабной перегрузке в европейских портах со времен пандемии.

Президент США объявил о введении 20-процентных пошлин на все товары из ЕС 2 апреля. Однако через несколько дней он заморозил это решение на 90 дней (базовый тариф в отношении стран блока в 10% остался в силе, как и 25-процентные пошлины на автомобили). ЕС разработал ответные меры, охватывающие поставки из США на общую сумму в €21 млрд, но предпочел «дать шанс переговорам» и также ввел заморозку до 9 июля.

В конце мая Трамп, разочарованный ходом переговоров, порекомендовал ввести 50-процентные пошлины против ЕС, причем уже с 1 июня. Однако после переговоров с фон дер Ляйен американский лидер решил, по крайней мере, оставить в силе прежний дедлайн. В то же время в начале июня вступили в силу 50-процентные тарифы США на сталь и алюминий из других стран (эта мера не коснулась только Великобритании).

ЕС последовательно делает акцент на необходимости заключить сделку с США, но в то же время активизировал за последнее время подготовку соглашений о зоне свободной торговли с другими государствами, в том числе с Индией, ОАЭ и странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай).

Как продвигаются торговые переговоры США с другими странами

30 июня власти Великобритании заявили о заключении сделки с США — пошлины в отношении британских производителей автомобилей сократились с 27,5% до 10%. США также согласились полностью отменить 10-процентные пошлины для некоторых категорий товаров из Великобритании, в частности, авиационных двигателей. В то же время вопрос с тарифами на сталь и алюминий остается нерешенным, и если соглашение в этой области не будет достигнуто до 9 июля, то эти пошлины распространятся и на Британию.

26 июня министр торговли США Говард Латник объявил о подписании двумя днями ранее торгового соглашения с Китаем. Оно закрепило договоренности, достигнутые на переговорах в Женеве в марте, — о прекращении торговой войны и снижении взаимных пошлин. Американские тарифы были снижены с 145% до 30%, китайские — с 125% до 10%. Соглашение включает обязательство обеспечить поставки редкоземельных металлов в США. Министерство торговли КНР также сообщило, что сделка предусматривает пересмотр экспортных ограничений в отношении американских товаров и отмену ограничительных торговых мер со стороны США.

Латник также заявил, что Белый дом близок к заключению соглашений с еще десятью крупными торговыми партнерами, но не раскрыл, с какими. Трамп намекал на близость «очень большой» сделки с Индией. The Economic Times сообщила, что индийская делегация, прилетевшая на переговоры с американскими чиновниками 27 июня, решила задержаться еще на день в надежде на выход на соглашение до дедлайна 9 июля. Однако между сторонами сохраняются существенные разногласия, в том числе насчет допуска на индийский рынок генетически модифицированной сельскохозяйственной продукции из США. Нью-Дели также рассчитывает на уменьшение тарифной ставки для своего экспорта, которая, по замыслу Трампа, должна составить 26%.

Перспективы торговой сделки с другим ключевым торговым партнером США в Азии, Японией, также «остаются туманны», заявил японский переговорщик Рёсэй Аказава 20 июня. Стране грозят тарифы в размере 25% на продукцию автопрома, а также повышение ставки до 24% на все остальное. Переговоры зашли в тупик в первую очередь из-за пошлин на машины (на США приходится почти треть автомобильного экспорта Японии): Токио настаивает на снижении ставки, а в Белом доме утверждают, что эти тарифы не подлежат обсуждению.

29 июня Трамп исключил дальнейшее продление паузы в действии «взаимных тарифов» и заявил, что его администрация в ближайшее время разошлет письма, где оповестит торговых партнеров, с которыми не удалось прийти к соглашению, о вводимых тарифных ставках. В интервью Fox News он описал, как могло бы звучать письмо для Японии: «Уважаемый мистер Япония, вот в чем дело: вы будете платить 25-процентную пошлину за свои автомобили». Президент также в очередной раз пожаловался, что Япония не хочет импортировать американские автомобили, тогда как в США ввозятся миллионы японских машин. «Это несправедливо. И я объясняю это японцам, и они это понимают», — утверждает он. Axios напоминает, что Трамп 16 мая и 11 июня важды грозил разослать подобные письма торговым партнерам, но так это и не сделал.

На этом фоне относительной успешностью выделяются переговоры США с Канадой и Мексикой. Вскоре после вступления в должность Трамп ввел 25-процентные пошлины на весь импорт из этих стран. Позже действие пошлин было смягчено: товары, подпадающие под трехстороннее соглашение USMCA, были освобождены от тарифов, а для канадских энергоносителей и удобрений ставку снизили до 10%. Однако экономика Канады серьезно пострадала от глобальных пошлин США на сталь, алюминий, автомобили и автозапчасти. 2 апреля Трамп воздержался от введения дополнительных взаимных тарифов на товары из Мексики и Канады, но и никаких отсрочек или передышек от ранее введенных пошлин не предоставил. Так что дедлайн 9 июля для заключения торговых соглашений на них не распространяется.

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Политика
Дональд Трамп

В американо-канадских переговорах сохраняется неопределенность, присущие отношениям двух стран после возвращения Трампа в Белый дом. 27 июня президент США сообщил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с северным соседом. «В течение ближайших семи дней мы уведомим Канаду о тарифах, которые ей придется уплачивать для ведения бизнеса с Соединенными Штатами Америки», — написал он в соцсети Truth Social. Причиной стало решение Оттавы ввести налог на цифровые услуги в размере 3% от доходов, полученных технологическими компаниями от предоставления услуг канадским пользователям с 2022 года. Его должны были бы платить корпорации, выручка которых на канадском рынке превышает $15 млн. Новый налог должен был вступить в силу 30 июня, и канадские власти заявляли о твердом намерении ввести его, несмотря на давление со стороны Трампа. Однако после его поста, в котором этот налог был назван «прямой и откровенной атакой» на Соединенные Штаты, канадские власти все же отступили. Вечером 29 июня министерство финансов Канады сообщило об отмене налога «в ожидании заключения взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с Соединенными Штатами». Ведомство также проинформировало о возобновлении торговых переговоров между двумя странами с целью выхода на сделку в срок до 21 июля.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил на прошлой неделе, что Мехико близко к заключению сделки с Вашингтоном насчет тарифов на сталь и алюминий, но отказался разглашать подробности. Bloomberg сообщило, что страна может получить освобождение от 50-процентных пошлин на импорт стали, но только на определенный объем. По данным источников агентства, беспошлинная квота на сталь может быть установлена на основе объемов экспорта Мексики в период с 2015 по 2017 год (около 2,79 млн тонн в год).

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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