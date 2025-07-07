Reuters узнал условие введения США новых пошлин за поддержку БРИКС

Reuters: США пока не будут вводить 10-процентные пошлины за поддержку БРИКС

США не введут 10-процентные пошлины сразу и пойдут на это только, если поддерживающие БРИКС страны будут проводить «антиамериканскую политику», сказал источник. Противостояние другому государству — не цель БРИКС, отмечал Кремль

Администрация президента США Дональда Трампа не будет немедленно вводить новые 10-процентные пошлины против поддерживающих БРИКС стран, но примет меры, если те будут проводить «антиамериканскую» политику. Об этом сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Трамп ранее пригрозил странам, поддерживающим «антиамериканскую политику БРИКС», десятипроцентными пошлинами.

«Проводится черта. Если будут приняты политические решения, направленные против Америки, то будет введена пошлина», — сказал источник.

БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.

Трамп неоднократно грозил ввести торговые пошлины на товары стран — членов БРИКС или государств, которые поддерживают объединение. Так, в январе 2025 года он пригрозил странам-участницам организации 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар новой валютой. Республиканец призвал «найти другого лоха», отметив, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придется «помахать Америке рукой».

Летом 2024 года Минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Как отмечал глава МИДа Сергей Лавров, многие страны привлекает, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные платформы, которые «позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие». Президент России Владимир Путин утверждал, что Россия не отказывалась от доллара, но ей «не дают с ним работать» и приходится «искать другие альтернативы, что и происходит».

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что, по мнению Трампа, БРИКС стремится «подорвать интересы» США. Как президент Соединенных Штатов, он будет добиваться того, чтобы на мировой арене к стране относились справедливо, и примет для этого любые меры, отметила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.

Трампа, по ее словам, «не устраивает» желание других стран объединиться вокруг БРИКС, «неважно, насколько слабым или сильным» может быть одно из таких государств.

В Кремле подчеркивали, что взаимодействие БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран.