 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США ,  
0 

Reuters узнал условие введения США новых пошлин за поддержку БРИКС

Reuters: США пока не будут вводить 10-процентные пошлины за поддержку БРИКС
Сюжет
Торговая война США
Сюжет
Саммит БРИКС
США не введут 10-процентные пошлины сразу и пойдут на это только, если поддерживающие БРИКС страны будут проводить «антиамериканскую политику», сказал источник. Противостояние другому государству — не цель БРИКС, отмечал Кремль

Администрация президента США Дональда Трампа не будет немедленно вводить новые 10-процентные пошлины против поддерживающих БРИКС стран, но примет меры, если те будут проводить «антиамериканскую» политику. Об этом сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Трамп ранее пригрозил странам, поддерживающим «антиамериканскую политику БРИКС», десятипроцентными пошлинами.

«Проводится черта. Если будут приняты политические решения, направленные против Америки, то будет введена пошлина», — сказал источник.

Белый дом заявил о стремлении БРИКС «подорвать интересы» США
Политика
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.

Трамп неоднократно грозил ввести торговые пошлины на товары стран — членов БРИКС или государств, которые поддерживают объединение. Так, в январе 2025 года он пригрозил странам-участницам организации 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар новой валютой. Республиканец призвал «найти другого лоха», отметив, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придется «помахать Америке рукой».

Летом 2024 года Минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Как отмечал глава МИДа Сергей Лавров, многие страны привлекает, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные платформы, которые «позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие».

Президент России Владимир Путин утверждал, что Россия не отказывалась от доллара, но ей «не дают с ним работать» и приходится «искать другие альтернативы, что и происходит».

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что, по мнению Трампа, БРИКС стремится «подорвать интересы» США. Как президент Соединенных Штатов, он будет добиваться того, чтобы на мировой арене к стране относились справедливо, и примет для этого любые меры, отметила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.

Трампа, по ее словам, «не устраивает» желание других стран объединиться вокруг БРИКС, «неважно, насколько слабым или сильным» может быть одно из таких государств.

В Кремле подчеркивали, что взаимодействие БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран.

Читайте РБК в Telegram.

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
таможенные пошлины Дональд Трамп БРИКС
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом заявил о стремлении БРИКС «подорвать интересы» США
Политика
Кремль ответил на слова Трампа об «антиамериканском» курсе БРИКС
Политика
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
В Дагестане жители нескольких населенных пунктов массово отравились водой Общество, 01:02
В аэропорту Перми ввели ограничения на полеты Общество, 00:50
Президент Бразилии посоветовал Трампу не вмешиваться в дела страны Политика, 00:46
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Трамп показал письмо о пошлинах для Сербии в 35% Экономика, 00:34
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы Общество, 00:13
В Каире возникли сбои со связью из-за пожара в здании компании Telecom Общество, 00:12
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Медведев ответил на угрозу Трампа ввести пошлины в 10% за поддержку БРИКС Политика, 00:09
Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале Политика, 00:01
В чем причины лучшего за 17 лет старта россиян на Уимблдоне Спорт, 00:01
Reuters узнал условие введения США новых пошлин за поддержку БРИКС Политика, 07 июл, 23:59
Отец Маска заявил, что порекомендовал бы сыну приехать в Россию Политика, 07 июл, 23:42
Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников за 35 минут Политика, 07 июл, 23:34
Пулково решил снова сделать курилку бесплатной Общество, 07 июл, 23:23