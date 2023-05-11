Финляндия прекратила вывозить российский СПГ из порта на Балтике

Танкеры финской компании Gasum с начала апреля не забирают грузы с СПГ из порта Высоцк в Ленинградской области, хотя раньше делали это несколько раз в месяц. Трубопроводный газ из России Финляндия тоже не получает

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Финская газовая госкомпания Gasum прекратила вывозить из порта Высоцк в Ленинградской области сжиженный природный газ (СПГ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных по рынкам Kpler.

Gasum получала в Высоцке СПГ с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк» по контракту с «Газпром экспортом» — он является агентом по экспорту по соглашению с НОВАТЭКОм. В последний раз один из танкеров Gasum, Coral Energice, заходил в порт 24 апреля, но он вышел оттуда незагруженным. До этого судно забирало СПГ 12 апреля. Другой танкер финской компании, Coral Energy, был в Высоцке 4 апреля. Как отмечает издание, ранее суда забирали из порта по несколько грузов каждый месяц.

В Gasum и НОВАТЭКе не ответили на запросы газеты. В «Газпроме» отказались от комментариев.

Из Высоцка, который находится вблизи Выборга, примерно в 50 км от финской границы, СПГ поступает как на внутренний рынок, так и в страны Европы — Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Швецию, Нидерланды, Германию, Испанию. Мощность проекта — 660 тыс. т СПГ в год. 51% «Криогаз-Высоцка» принадлежат НОВАТЭКу, 49% — Газпромбанку.

В марте Gasum сообщила о намерении продолжать закупать газ в России, поскольку у нее заключен долгосрочный контракт с «Газпромом». Он действует до 31 декабря 2031 года.

В апреле прошлого года Хельсинки заявили, что не будут платить за российский газ в рублях — указ об этом президент Владимир Путин подписал 31 марта 2022 года (он не распространялся на СПГ). В Финляндии также указывали, что намерены как можно скорее отказаться от поставок газа из России. 21 мая прошлого года Хельсинки сообщил, что российский газ больше не поступает в Финляндию. Москва объяснила прекращение поставок отказом финской стороны платить в рублях.

В ноябре 2022 года, как сообщил «Газпром», Арбитражный суд в Стокгольме признал указ Путина о переводе оплаты за газ в рубли форс-мажорными обстоятельствами и подтвердил правомерность приостановки поставок. Суд также обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты.