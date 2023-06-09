Эксперт ЦМАКП предсказал появление в России «молодых богатых» на фоне СВО

Одним из социальных итогов военной операции на Украине может стать формирование в России новой социальной группы — «молодых богатых», считает экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Их могут заинтересовать инвестиции в IT и космос

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Одним из социальных итогов специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, может стать формирование новой социальной группы «молодых богатых» из военнослужащих, получающих значительные выплаты от государства. Такое предположение высказывает в новой аналитической записке «Об экономической повестке на 2023–2026 гг.: проблема «узких мест» роста» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. Для них можно разработать особые инструменты для инвестирования — например, в космические технологии или производство беспилотников, полагает экономист.

«Патриотические» инвестиции

«Одним из социальных итогов СВО является возникновение в результате довольно значительных денежных выплат ряду категорий военнослужащих (добровольцы, военнослужащие контрактной службы) социальной группы новых «молодых богатых», — пишет экономист.

За счет них «соответственно, возникает новый ресурс для инвестирования внутри страны — причем, вероятно, более рискованный, чем (перераспределяемые через финансовый механизм) пенсионные накопления», пишет Белоусов.

Масштабные выплаты (военные в зоне СВО получают минимум в три раза больше, чем средняя зарплата по стране) уже отражаются в дополнительном спросе и «дальше процесс, очевидно, будет лишь нарастать», утверждает Белоусов. Правительство не раскрывает детальные данные по бюджетным расходам на социальные выплаты в связи с военной операцией.

«Скорее всего, целесообразно создать новую линейку финансовых инструментов для инвестиций в перспективные и развивающиеся отрасли», — пишет он. Эти инструменты должны быть, с одной стороны, достаточно защищены от специфических рисков конкретных проектов, а с другой — быть прозрачными, достаточно сконцентрированными на понятных сферах приложения капитала.

К таким сферам автор записки «с учетом социокультурных характеристик молодых патриотически настроенных мужчин, готовых к большему финансовому риску, чем, например, пенсионеры», относит информационные технологии, производство беспилотников, «частный космос».

Сегодня основные «длинные» инвесторы в экономику России — это либо финансисты, либо пенсионные деньги, пояснил РБК Белоусов. При этом, по его словам, сейчас на рынок приходят люди, у которых есть деньги, но большинство из которых не готовы открывать свой бизнес. В то же время они готовы к большему риску, чем пенсионеры, и у них есть «мужская, где-то патриотическая история», убеждение, что «ИКТ (информационно-коммуникационные технологии. — РБК) — это хорошо, беспилотники — еще лучше», отметил он. По мнению Белоусова, сейчас есть запрос на некий отраслевой инструмент, возможно, фонд, который позволит инвестировать средства населения не в конкретную компанию, а в перспективные и понятные сферы.

«Данная инициатива может помочь реализоваться участникам СВО после возвращения домой, а также принесет пользу промышленности», — прокомментировали РБК предложение Дмитрия Белоусова в пресс-службе Минпромторга.

Что касается беспилотных систем, президент Владимир Путин в феврале этого года поручил правительству разработать национальный проект по развитию беспилотных систем. Созданную в феврале правкомиссию по беспилотникам возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Какие выплаты получают военнослужащие В мае Минобороны России сообщало, что минимальная сумма выплат военным-контрактникам в зоне проведения спецоперации составляет 204 тыс. руб. в месяц. До этого, в апреле, Владимир Путин поддержал идею уравнять зарплаты всех участников боевых действий — контрактников, добровольцев, мобилизованных. Добровольцы президентским указом ранее были приравнены к военнослужащим, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности. Кроме того, мобилизованным и тем, кто заключил армейский контракт уже во время военной операции, полагается единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. Также есть региональные выплаты и другие надбавки. В случае ранения или контузии полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб., в случае гибели семье выплачивают 5 млн руб.

Перспективы инструмента

Серьезно поддержать развитие технологической и космической сфер привлечением инвестиций в них не получится, считает директор Института народнохозяйственного программирования РАН Александр Широв. «Потенциальных инвесторов не так много, как кажется, а их ресурс ограничен. Как один из инструментов поддержки отраслей и привлечения длинных денег такая опция может быть предложена, но она не решит проблему недофинансирования», — отмечает он.

Кроме того, эксперт сомневается, что целевая аудитория «патриотических» инвестиций — участники СВО — массово пойдут в инвестиции. «Все-таки инвестированием занимаются более обеспеченные люди со стабильным высоким доходом. А разовые выплаты за участие в СВО их получатели скорее потратят на улучшение жилищных и бытовых условий», — сказал Широв.

Различные социальные выплаты (например, пенсия и пособия) являются наряду с зарплатой основным источником дохода для большинства россиян, следует из результатов переписи населения, проведенной в 2021 году. О социальных выплатах (кроме стипендий) в качестве источника доходов заявили 33% респондентов.

Для того чтобы такие инструменты появились, например, в виде паевых инвестиционных фондов (ПИФы) или других коллективных инвестиций, компании, которые будут входить в такие фонды, должны котироваться на бирже, говорит вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Для того чтобы такие инструменты стали реальностью, должна быть проведена работа по созданию инфраструктуры для выхода компаний на биржу, отслеживания их котировок, стоимости, привлечения инвесторов, внимание инвесторов к торгам. Поскольку сейчас в технологическую сферу идут значительные средства, можно предположить, что биржевые размещения — это следующий закономерный этап», — полагает он.

Учитывая рискованную составляющую в инвестировании в такие отрасли, чтобы сохранить инвестированную изначально сумму, наиболее близки к таким инструментам могут быть структурные продукты, например выпущенные Минобороны или «Роскосмосом» при посредничестве одного из госбанков: основная их часть будет инвестирована, к примеру, в ОФЗ, а небольшая часть — в перспективные, развивающиеся отрасли, предположил в разговоре с РБК директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан, которые могут формироваться за счет взносов, а также средств ранее созданных (до заморозки 2014 года) пенсионных накоплений. Механизм предусматривает софинансирование со стороны государства (максимум 108 тыс. руб. за три года).

Риск новых санкций, проблема производительности труда

Белоусов выделил еще несколько аспектов, которые могут стать «точками приложения усилий» в рамках среднесрочной повестки.

Новая волна санкций

Экономист ожидает в первую очередь ужесточения правоприменения, перекрывающего некоторые возможности России по обходу ограничений (например, так называемый серый танкерный флот). Также он не исключает распространения вторичных санкций, делающих избыточно рискованной работу с Россией для компаний из третьих стран. «Кроме того, весьма вероятны попытки «искусственного банкротства» российских и совместных предприятий (в том числе через блокирование технической возможности выплат по кредитам) с последующим перехватом собственности», — допускает Белоусов.

Он предлагает:

формировать каналы взаимной зависимости между Россией и дружественными странами — донорами критически важных компонентов аналогично отношениям России с Ираном в технологической и с Китаем в энергетической сферах;

максимально локализовать производства критически важных узлов и агрегатов, в том числе в упрощенных относительно оригинального исполнения вариантах;

поддерживать бизнес, обеспечивающий параллельный импорт в Россию продукции производственно-технического назначения.

Возникновение значительной «скрытой массы» капитала экспортеров

При экспорте нефти, нефтепродуктов и, очевидно, газа в условиях санкций возникает значительная маржа между фактической и номинальной ценой сделки, связанная частично с оплатой дополнительных услуг за рубежом, пишет Белоусов. Часть этой разницы, полагает экономист, остается на счетах, контролируемых российскими компаниями. Он прогнозирует, что к 2026 году может скопиться порядка $32–45 млрд капитала «на грани российской юрисдикции».

О том, что часть денег экспортеров может оседать на офшорных счетах перевозчиков, связанных с нефтяными компаниями, к примеру, сообщал в аналитической записке в феврале директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Идею развивал коллектив зарубежных исследователей, включая профессора экономики Калифорнийского университета Олега Ицхоки и научного сотрудника брюссельского центра Bruegel Элину Рыбакову, которые полагали, что часть цены российских ресурсов фактически уходит трейдинговым структурам.

Для возвращения этих денег в Россию необходим «комплекс институциональных мероприятий», указывает Белоусов. В частности, он говорит об особом режиме для репатриируемых капиталов и иностранных инвестиций (поскольку формально они придут из нейтральных или дружественных стран), поддержке создания совместных производств в дружественных и нейтральных юрисдикциях, снижении рисков для инвесторов, например за счет механизма СЗПК.

РБК направил запрос в Банк России.

Неоднозначная роль импорта в экономическом росте

С одной стороны, восстанавливающийся импорт готовой продукции оказывает сдерживающее влияние на производство, но с другой — производство в ряде секторов невозможно или экономически неоправданно без масштабного импорта, отмечает Белоусов. Он указывает на необходимость «строго селективного подхода к импорту», от ограничения на отдельных рынках до поощрения закупок и выноса отдельных, чувствительных к импорту производств в дружественные страны.

Строительство как драйвер экономического роста

Чтобы стройкомплекс сохранял одну из ведущих ролей в росте экономики в среднесрочной перспективе, необходима его комплексная модернизация, отмечает эксперт. В частности, нужно обеспечить резкий рост производительности труда в строительстве и «расшивку узких мест» в производстве стройматериалов и оборудования.

О низкой производительности труда в строительной отрасли заявлял в 2022 году вице-премьер Марат Хуснуллин. Глобальные исследования показывали, что строительство вообще отстает от других секторов экономики по росту производительности труда. По данным Росстата, за десять лет по 2021 год включительно производительность труда в российском строительстве снизилась на 6,6% (против роста на 17,5% во всей экономике), в 2021 году строительная отрасль стала единственной, где производительность снизилась.

Сочетание крайнего дефицита на рынке труда (особенно в новых и расширяющихся проектах) и избытка ресурсов на нем, обусловленного низкой производительностью, в ряде отраслей

«В ближайшие три с половиной года надо закладывать основы для преодоления этого противоречия, в том числе на базе формирования систем непрерывного профессионального образования (в частности, на цифровой основе), и взаимодействие таких программ с программами освоения новых экономических регионов страны, а также комплексной модернизации «старых», — призывает Белоусов.