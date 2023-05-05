Минобороны опубликовало данные о зарплатах военных в зоне спецоперации

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Минобороны опубликовало информацию о зарплатах военных-контрактников в зоне военной операции на Украине, данные приводятся в телеграм-канале ведомства.

Минимальная сумма выплат военным составляет 204 тыс. руб. в месяц. Зарплата зависит от того, на какой должности военный:

заместитель командира взвода — командир отделения — от 242 тыс. руб. в месяц;

командир отделения — от 232 тыс. руб. в месяц;

инструктор штаба — от 226 тыс. руб. в месяц;

начальник радиостанции командно-штабной машины — от 226 тыс. руб. в месяц;

старший сапер — от 216 тыс. руб. в месяц;

старший телефонист — от 219 тыс. руб. в месяц;

гранатометчик — от 211 тыс. руб. в месяц;

водитель — от 211 тыс. руб. в месяц;

повар — от 211 тыс. руб. в месяц;

стрелок — от 204 тыс. руб. в месяц;

старший водитель-электрик — от 216 тыс. руб. в месяц;

пулеметчик — от 211 тыс. руб. в месяц.

В середине апреля президент Владимир Путин поддержал инициативу уравнять жалование всех участников военной операции на Украине. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в разговоре с главой государства говорил, что мобилизованный доброволец получает 195 тыс. руб. вне зависимости от места нахождения — «на передке, в тылу», тогда как контрактник — только если находится «непосредственно на передовой».

Путин уточнил, что нужно обеспечить «равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию». Единовременную выплату военным в размере 195 тыс. руб. Путин утвердил в ноябре 2022 года, она полагается контрактникам, заключившим договор о службе на год и больше.