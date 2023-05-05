Минобороны опубликовало данные о зарплатах военных в зоне спецоперации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 16:30
Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Мадриде Спорт, 23:34
Евросоюз одобрил выделение €1 млрд на снаряды для Украины Политика, 23:33
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 23:30
Минюст США проверит Binance на помощь России в обходе санкций Финансы, 23:21
Молдавия вслед за странами ЕС решила ограничить импорт зерна из Украины Политика, 23:12
Пушилин сообщил об улучшении позиций на нескольких направлениях Политика, 23:02
Минобороны опубликовало данные о зарплатах военных в зоне спецоперации Политика, 22:50
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Казахстан не будет ограничивать перевозки нефтепродуктов в Тамань Бизнес, 22:38
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Станислав Черчесов привел «Ференцварош» ко второму подряд чемпионству Спорт, 21:54
Минцифры назвало сроки запуска электронного реестра военнообязанных Политика, 21:45
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 21:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:25
Лауреата «Золотой маски» арестовали по делу об оправдании терроризма Политика, 21:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны опубликовало данные о зарплатах военных в зоне спецоперации

Минобороны: командир отделения в зоне военной операции зарабатывает от ₽232 тыс. в месяц
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Минобороны опубликовало информацию о зарплатах военных-контрактников в зоне военной операции на Украине, данные приводятся в телеграм-канале ведомства.

Минимальная сумма выплат военным составляет 204 тыс. руб. в месяц. Зарплата зависит от того, на какой должности военный:

  • заместитель командира взвода — командир отделения — от 242 тыс. руб. в месяц;
  • командир отделения — от 232 тыс. руб. в месяц;
  • инструктор штаба — от 226 тыс. руб. в месяц;
  • начальник радиостанции командно-штабной машины — от 226 тыс. руб. в месяц;
  • старший сапер — от 216 тыс. руб. в месяц;
  • старший телефонист — от 219 тыс. руб. в месяц;
  • гранатометчик — от 211 тыс. руб. в месяц;
  • водитель — от 211 тыс. руб. в месяц;
  • повар — от 211 тыс. руб. в месяц;
  • стрелок — от 204 тыс. руб. в месяц;
  • старший водитель-электрик — от 216 тыс. руб. в месяц;
  • пулеметчик — от 211 тыс. руб. в месяц.

В середине апреля президент Владимир Путин поддержал инициативу уравнять жалование всех участников военной операции на Украине. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в разговоре с главой государства говорил, что мобилизованный доброволец получает 195 тыс. руб. вне зависимости от места нахождения — «на передке, в тылу», тогда как контрактник — только если находится «непосредственно на передовой».

Путин уточнил, что нужно обеспечить «равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию». Единовременную выплату военным в размере 195 тыс. руб. Путин утвердил в ноябре 2022 года, она полагается контрактникам, заключившим договор о службе на год и больше.

Теги
зарплата Минобороны Военная операция на Украине контрактники военные
Материалы по теме
Балицкий допустил начало наступления Украины «даже в ближайшие часы»
Политика
Россия и Украина обменялись телами погибших
Политика
Дания и Германия назвали сроки передачи Украине 80 танков Leopard
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter