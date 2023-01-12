Треть россиян оказалась зависимой от выплат государства

Росстат раскрыл структуру источников средств россиян к существованию. Около 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем. О предпринимательских доходах сказали лишь 2%

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Наиболее распространенными источниками средств к существованию у россиян являются заработная плата и различные социальные выплаты, такие как пенсии и пособия. Это следует из размещенных в декабре 2022 года данных Росстата по итогам переписи населения, прошедшей в 2021 году (РБК ознакомился с ними). Очень малая доля российских граждан, по официальным данным, зарабатывает собственным делом.

Жизнь на пособия

Всего 128,6 млн опрошенных при переписи указали источники средств к существованию (87% от всего населения). О том, что получают зарплату, в ходе переписи сообщили 58,4 млн человек (39,6% от всего населения, или 45% от указавших источники), а о пособиях в качестве источника доходов упомянул каждый третий (33% от ответивших, или 42,7 млн человек). Среди них — получатели пенсий, пособия по безработице, социальных пособий (выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей), льгот, субсидий и т.д. (кроме стипендий, которые указаны в другой категории).

Основную часть живущих на зарплату составляют россияне в возрасте 20–59 лет (порядка 90% всей категории), а от пособий зависят главным образом пожилые — на возрастную группу старше 60 лет приходится почти 70% категории.

При этом почти 31 млн человек уточнили, что пенсии, пособия и другие подобные выплаты являются у них основным источником средств к существованию.

Кроме того, значительная часть россиян являются иждивенцами, выяснила статслужба. На обеспечении у других лиц, по подсчетам ведомства, находится каждый четвертый россиянин (25%, или 32,5 млн человек). Основную часть из них насчитывают граждане в возрасте до 19 лет (около 78% численности).

Намного реже россияне говорили о существовании на доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости. О наличии таких поступлений сообщило лишь 2,4% из числа граждан, рассказавших об источниках к существованию (3,1 млн человек), следует из данных Росстата. Между тем, по данным ФНС, число самозанятых (применяющих специальный налоговый режим) к концу 2022 года достигло почти 6,6 млн человек, а индивидуальных предпринимателей на ту же дату было около 3,8 млн.

Еще 2 млн россиян рассказали, что живут за счет производства товаров для собственного использования. В основном это актуально для сельского населения.

Наименее распространенными источниками средств к существованию среди граждан стали стипендия, сбережения и дивиденды, сдача имущества в аренду, а также доход от патентов и авторских прав (в сумме — 3 млн человек). 13% населения воздержались от ответа.

При этом источники доходов россияне чаще всего не в состоянии диверсифицировать. Как следует из данных Росстата, абсолютное большинство граждан (более 90% указавших) располагает лишь одним источником средств к существованию. У остальных граждан их два, три, четыре и более.

Тренды последних лет

Данные переписи существенно отличаются от информации из регулярной публикации Росстата по объему и структуре доходов россиян. Согласно ей, по итогам 2021 года на доходы от предпринимательской деятельности пришлось 5,5% всех поступлений граждан, на социальные выплаты — 20,6%. В третьем квартале 2022 года их доля выросла до 6,4 и 21,7% соответственно.

Данные переписи приоритетнее, так как она проводится методом сплошного обследования, а не выборки и может отражать в том числе доходы, относящиеся к теневому сектору, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Например, из числа отказавшихся указывать источники заработка (18,6 млн человек) вполне могут быть те, кто не захотел раскрывать предпринимательский доход. Но в любом случае доля доходов от предпринимательства в России низка и является следствием сокращения среднего класса, а также перехода в наем многих бывших предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса, полагает он.

Долю малого и среднего предпринимательства в российской экономике Росстат оценивает в 20,1% на конец 2021 года. За последние годы она практически не растет. В развитых странах она составляет 50–60%, хотя в Росстате подчеркивали, что страны считают эти доли по-разному и сравнивать их некорректно.

Различие подходов и методологий не позволяет напрямую сравнить данные Росстата, например, с данными Евростата, который тоже публикует источники располагаемых доходов населения, констатировал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. Однако можно отметить ряд схожих и отличающихся черт. Доля заработной платы в доходах населения в Евросоюзе сопоставима с Россией — 35% по итогам 2020 года. Социальные выплаты от организаций и государства в ЕС составляют около 27%, а социальные трансферты в натуральной форме — порядка 16%. Однако доходы от предпринимательской деятельности, владения активами и имуществом до уплаты налогов в Евросоюзе значительно превышают показатели России, достигая 27%, констатировал эксперт.

Рост удельной доли доходов от социальных выплат и оплаты труда наблюдается в России в последние годы на фоне сжатия доходов от собственности (дивидендов, процентов от вкладов, выплат по ценным бумагам), отметила ведущий эксперт направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец. При этом увеличение доли пособий во многом обусловлено наращиванием адресной поддержки государства для малообеспеченных слоев населения, считает она. А в развитых странах эта доля может быть еще выше, полагает эксперт. В расходной части бюджета на 2023 год ассигнования на реализацию социальной политики составляют 25%, или 7,3 трлн руб.