Путин поддержал инициативу уравнять зарплаты участников спецоперации

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Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину уравнять жалование всех участников военной операции на Украине. Об этом он сказал на встрече с главой государства, РБК вел трансляцию.

«В положении мобилизованных, контрактников и добровольцев остаются диспропорции. Мобилизованный доброволец сегодня получает 195 тыс., где бы он ни находился — на передке, в тылу. Контрактник — только если он непосредственно на передовой. <...> Предлагаем провести точную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции», — сказал Турчак.

«Так и надо сделать. <...> Нужно, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам не важно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к родине», — ответил Путин.

Единовременную выплату военным в 195 тыс. руб. Путин утвердил в ноябре 2022 года. Выплата полагается заключившим контракт на один год и более. Речь идет о мобилизованных россиянах, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и других гражданах, в том числе иностранцах, заключивших контракт, за исключением курсантов.