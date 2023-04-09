Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса

Мировой кризис приближают санкции против России, противостояние США и Китая, период низких процентных ставок, «бесплатные деньги» от западных регуляторов и пандемия COVID, считает экономист

Кризисная ситуация в мировой экономике сложилась с 2008 года, но за прошедшие 15 лет к тому же накопились огромные экономические дисбалансы, которые станут причинами нового кризиса, заявил в интервью «РИА Новости» бывший министр финансов России и экс-глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги по сути ничего не стоили больше 10 лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под 1-2%, например, под венчурные проекты и рассчитывать, что за 10 лет твои идеи окупятся», — рассказал экономист.

Другими причинами стали политика западных регуляторов — Европейского Центробанка и Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые «накачивали экономики бесплатными деньгами», считает Задорнов, а также пандемия коронавируса, в период которой во многих странах осуществляли выплату населению и бизнесу для стимулирования спроса. Сказались также торговые войны и протекционизм между США и Китаем, это стало признаком перехода мира от свободной торговли к закрытию собственных рынков.

Задорнов отметил, что международные санкции против России, которые привели к перестраиванию цепочек поставок и изменениям на рынке поставок энергоносителей стали пятым «штрихом» наступающего мирового кризиса.

Задорнов был министром при президенте Борисе Ельцине, он ушел в отставку в мае 1999 года. Затем в разные годы он был депутатом Госдумы от «Яблока», президентом-председателем правления банка «ВТБ 24», членом правления банка ВТБ и председателем правления банка « ФК Открытие». Последний попал под санацию Центробанка и был продан ВТБ. Задорнов находится под блокирующими санкциями США и Великобритании. В интервью РБК он говорил, что рекомендовал «изучать жизнь Ирана последних 20 лет с точки зрения понимания динамики санкционного режима в отношении России». «Мы смотрим на высокие цены энергоносителей в Европе. Наше телевидение говорит с саркастической радостью, что европейцы замерзают. Я не совсем понимаю, чему здесь радоваться. По сути, мы теряем рынки, которые выстраивали еще со времен Советского Союза. 50 лет выстраивался рынок, взаимные экономические связи, которые разрушены на несколько десятилетий вперед. Сегодня мы лишились этих рынков: рынков поставки нам оборудования и экспорта энергоносителей, леса, удобрений в европейские страны», — отметил экономист.

О скорых рисках для мировой экономики предупреждают и в Международном валютном фонде (МВФ), отмечая, что недоверие и соперничество между США и Китаем ведет к «фрагментации мира», а это нанесет ущерб росту мирового ВВП. «В целом фрагментированный мир, скорее всего, будет беднее. Хотя от переноса производств могут быть относительные — и, возможно, абсолютные — выгоды, такие выгоды подвержены значительной неопределенности», — заявили аналитики МВФ.

По мнению главы фонда Кристалины Георгиевой, 2023-й станет «еще одним трудным годом» для глобальной экономики из-за ужесточения денежно-кредитной политики и конфликта на Украине. «Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум», — считает экономист.