Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Посол Украины в Лондоне допустил «ужасные» потери ВСУ по итогам конфликта Политика, 09:53
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса Экономика, 09:43
Губернатор сообщил об обстреле приграничного села в Белгородской области Политика, 09:17
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 09:11
Топ отстающих: 8 худших российских акций за первый квартал 2023 года Инвестиции, 09:00
«Великий отказ»: компании в России теряют деньги из-за массового феномена Pro, 09:00
Непомнящий близок к возвращению шахматной короны в Россию. Главное Спорт, 09:00
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Мировое право не защищает климатических беженцев: можно ли это исправить Зеленая экономика, 09:00
Резервы Украины в золоте достигли максимума за десятилетие Экономика, 08:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:34
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:25
Daily Mail узнала о конфликте Карла III с церковью из-за коронации Общество, 08:15
Компании рассказали, как планируют проводить летние корпоративы Бизнес, 08:00
Адесанья вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе Спорт, 07:55
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Война санкций ,  
0 

Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса

Экс-министр финансов Задорнов: мировой кризис наступит из-за COVID, санкций и геополитики
Мировой кризис приближают санкции против России, противостояние США и Китая, период низких процентных ставок, «бесплатные деньги» от западных регуляторов и пандемия COVID, считает экономист

Кризисная ситуация в мировой экономике сложилась с 2008 года, но за прошедшие 15 лет к тому же накопились огромные экономические дисбалансы, которые станут причинами нового кризиса, заявил в интервью «РИА Новости» бывший министр финансов России и экс-глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги по сути ничего не стоили больше 10 лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под 1-2%, например, под венчурные проекты и рассчитывать, что за 10 лет твои идеи окупятся», — рассказал экономист.

Другими причинами стали политика западных регуляторов — Европейского Центробанка и Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые «накачивали экономики бесплатными деньгами», считает Задорнов, а также пандемия коронавируса, в период которой во многих странах осуществляли выплату населению и бизнесу для стимулирования спроса. Сказались также торговые войны и протекционизм между США и Китаем, это стало признаком перехода мира от свободной торговли к закрытию собственных рынков.

Задорнов отметил, что международные санкции против России, которые привели к перестраиванию цепочек поставок и изменениям на рынке поставок энергоносителей стали пятым «штрихом» наступающего мирового кризиса.

Задорнов был министром при президенте Борисе Ельцине, он ушел в отставку в мае 1999 года. Затем в разные годы он был депутатом Госдумы от «Яблока», президентом-председателем правления банка «ВТБ 24», членом правления банка ВТБ и председателем правления банка « ФК Открытие». Последний попал под санацию Центробанка и был продан ВТБ.

Задорнов находится под блокирующими санкциями США и Великобритании.

В интервью РБК он говорил, что рекомендовал «изучать жизнь Ирана последних 20 лет с точки зрения понимания динамики санкционного режима в отношении России». «Мы смотрим на высокие цены энергоносителей в Европе. Наше телевидение говорит с саркастической радостью, что европейцы замерзают. Я не совсем понимаю, чему здесь радоваться. По сути, мы теряем рынки, которые выстраивали еще со времен Советского Союза. 50 лет выстраивался рынок, взаимные экономические связи, которые разрушены на несколько десятилетий вперед. Сегодня мы лишились этих рынков: рынков поставки нам оборудования и экспорта энергоносителей, леса, удобрений в европейские страны», — отметил экономист.

О скорых рисках для мировой экономики предупреждают и в Международном валютном фонде (МВФ), отмечая, что недоверие и соперничество между США и Китаем ведет к «фрагментации мира», а это нанесет ущерб росту мирового ВВП. «В целом фрагментированный мир, скорее всего, будет беднее. Хотя от переноса производств могут быть относительные — и, возможно, абсолютные — выгоды, такие выгоды подвержены значительной неопределенности», — заявили аналитики МВФ.

Читайте на РБК Pro
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Как уехать из России и сохранить право на ставку 13%
Сколько можно выпить алкоголя без вреда для здоровья

По мнению главы фонда Кристалины Георгиевой, 2023-й станет «еще одним трудным годом» для глобальной экономики из-за ужесточения денежно-кредитной политики и конфликта на Украине. «Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум», — считает экономист.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Задорнов Минфин мировой кризис торговая война кризис 2008 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Росстат оценил годовую инфляцию и назвал самые подорожавшие товары
Экономика
Подорожание электроэнергии разогнало рост цен на огурцы
Бизнес
Задорнов оценил влияние финансового кризиса на Россию
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter