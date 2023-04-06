МВФ предупредил о бедном «фрагментированном мире» из-за США и Китая

Фонд предупредил о пагубных последствиях переноса производств и разделению стран на блоки из-за противостояния США и Китая. По мнению аналитиков, эта тенденция угрожает и системе банков, которые будут сокращать кредитование

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Напряженность в отношениях США и Китая приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в более дружественные юрисдикции, это грозит насести краткосрочный ущерб мировой экономике в 1% глобального ВВП за пять лет и 2% в долгосрочной перспективе. Такая оценка содержится в статье экспертов МВФ, опубликованной на сайте фонда.

«В целом, фрагментированный мир, скорее всего, будет беднее. Хотя от переноса производств могут быть относительные — и, возможно, абсолютные — выгоды, такие выгоды подвержены значительной неопределенности», — говорится в документе.

Как указывает Bloomberg, этот анализ рисков стал «одним из самых громких» со времени пандемии коронавируса о глобальном экономическом ущербе.

Эксперты фонда указали, что динамика долгосрочных инвестиций в финансовые рынки или производства уже начали демонстрировать последствия растущего напряжения между Вашингтоном и Пекином. По данным организации, прямые иностранные инвестиции со второго квартала 2020 года по четвертый квартал прошлого года сократились почти на 20% по сравнению с уровнем до пандемии COVID.

Рост недоверия между США и Китаем может также затронуть и банковскую систему, так как сбои в цепочках поставок и товарных рынках вредят внутреннему росту экономики и стимулируют инфляцию. Это давление, по мнению экспертов МВФ, может заставить банки брать на себя меньше рисков и сокращать кредитование, что еще больше замедлит экономический рост.

В январе фонд опубликовал статью главы организации Кристаллины Георгиевой, которая указала, что оценки спада мировой экономики от фрагментации варьируются от 0,2% до 7% глобального ВВП, что примерно эквивалентно совокупному годовому объему производства Германии и Японии.

«Прагматичные меры по борьбе с фрагментацией, возможно, не являются простым взмахом меча, который разрубает гордиев узел глобальных проблем. Но любой прогресс, которого мы сможем добиться в восстановлении доверия и активизации международного сотрудничества, будет иметь решающее значение», — написала глава МВФ.

Нынешний 2023 год для мировой экономики будет «еще одним» трудным, предупреждала Георгиева на выступлении в марте. Тогда она призвала для решения проблем опираться на солидарность и кооперацию между странами.