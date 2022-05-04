Британия объявила о санкциях против Михаила Леонтьева и Наили Аскер-заде

В санкционный список также включены ВГТРК, КамАЗ, помощник президента Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, директор музея ВОВ Александр Школьник, а также ряд сотрудников СМИ и топ-менеджеров банков

Наиля Аскер-заде (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Великобритания расширила санкции против России, внеся в ограничительный список несколько компаний, в том числе СМИ и физических лиц, в частности журналистов. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении британского МИДа.

«В число тех, против кого вводятся санкции, входят влиятельные лица на «Первом канале» — крупнейшем государственном канале в России. <...> Среди тех, на кого наложены санкции, — военные корреспонденты, работающие в составе российских войск на Украине», — говорится в сообщении.

Под санкции попали: Михаил Леонтьев, ведущий программы «Однако» на «Первом канале», вице-президент «Роснефти»;

Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК,

Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;

Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды»;

Брайан Макдоналд, по данным британского МИДа, глава англоязычной редакции RT;

Максим Орешкин, глава совета директоров «Первого канала», помощник президента по экономическим вопросам;

Николай Панков, замминистра обороны;

Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка;

Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка «Открытие»;

Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны;

ВГТРК, российская государственная медиакомпания;

South Front — англоязычное онлайн-издание, освещающее события на Украине;

InfoRos («Инфорос») — онлайн-информационное агентство, освещающее события на Украине;

SCF (Strategic Culture Foundation), зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;

КамАЗ, производитель грузовых автомобилей.

Британский МИД поясняет, что санкции введены за поддержку спецоперации на Украине и в случае с журналистами и СМИ за «дезинформацию». Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокирование в Британии всех активов упомянутых лиц.

Это не первый пакет санкций против сотрудников российских медиа. Ранее, 31 марта, Лондон внес в санкционные списки представителей государственных СМИ, под ограничения попали контролирующая телеканал RT компания «ТВ-Новости», медиагруппа «Россия сегодня», контролирующая агентство Sputnik, журналист, автор программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», британский гражданин Сергей Брилев, гендиректор телеканала RT Алексей Николов, главный редактор агентства Sputnik Антон Анисимов, а также ряд сотрудников англоязычного онлайн-издания Strategic Culture Foundation.

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Великобритания, как и другие страны мира, начала ужесточать санкции против России с конца февраля. В последний раз британский санкционный список расширялся 13 апреля, тогда под ограничения попали 206 человек.

Под британскими санкциями находятся сотни россиян: бизнесмены, парламентарии, представители руководства страны, в том числе высшего, включая президента Владимира Путина, министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.

Всего, по данным британского МИДа, под санкциями в этой стране находятся 1,6 тыс. россиян и российских компаний.