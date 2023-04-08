Глава МВФ предупредила, что мировая экономика скоро сделает «бум»

Сейчас банковская система «намного чище» и повторения кризиса 2008 года опасаться не стоит, сказала Георгиева. При этом она увидела серьезные риски из-за конфликта на Украине, противоречий США и Китая, а также роста инфляции

Кристалина Георгиева (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Уязвимость глобальной экономики растет на фоне попыток центробанков стран мира сдержать высокую инфляцию, хрупкость этой системы грозит финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Запись ее беседы с журналистом в преддверии ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка опубликована фондом на YouTube.

«Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум», — предупредила Георгиева.

Глава МВФ при этом заверила, что мировая экономика не движется к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, несмотря на проблемы в банковском секторе в США и Швейцарии. Тогда кризис произошел из-за того, что многие финансовые учреждения держали на балансе активы, которые оказались слишком переоцененными, напомнила она, отметив, что сейчас ситуация иная: «Финансовая система, как банковская, так и небанковская, намного чище».

Георгиева также предупредила о потенциальных негативных последствиях из-за конфликта на Украине и растущим недоверием между США и Китаем. Она сказала, что Западу важно отстаивать свои ценности, но охлаждение отношений с другими глобальными игроками может привести к потерям в торговле от $200 млрд до $7 трлн, что эквивалентно 0,2-7% мирового ВВП. «Имеет смысл стремиться быть на нижней границе этого спектра издержек», — посоветовала глава МВФ.

Георгиева в марте предупреждала, что 2023-й станет еще одним трудным годом для мировой экономики — рост ВВП сократится ниже 3% из-за ужесточения центробанками кредитно-денежной политики и конфликта на Украине. Она призвала государства перейти к солидарности и кооперации, напомнив, что благодаря встраивания Китая в мировую экономику, более 800 млн человек вырвались из бедности. Кроме того, за последние 40 лет глобальная экономика выросла в три раза, а развивающиеся страны стали ключевыми бенефициарами изменений — их экономики выросли в четыре раза.



