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Автор «Черного лебедя» назвал ошибку антипрививочников и майнеров

Нассим Талеб назвал ошибочным следование фразе «что тебя не убивает, то делает сильнее»
Многие совершили ошибку, прочитав книгу «Антихрупкость» и вооружившись лозунгом «что тебя не убивает, делает тебя сильнее», это неверная трактовка, заявил автор книги. Он раскритиковал людей, которые решили игнорировать COVID-19
Нассим Николас Талеб
Нассим Николас Талеб (Фото: Sean Gallup / Burda Media / Getty Images)

Майнеры криптовалют, скептики в отношении вакцин, венчурные капиталисты неверно трактовали идею об «антихрупкости»; эта концепция предполагает, что система улучшает свои показатели и процветает в ответ на стресс, хаос, потрясения и нестабильность. Такую мысль выразил сам автор понятия «антихрупкость», публицист, экономист Нассим Талеб, пишет Bloomberg.

«Та же группа людей, которые читали [книгу] «Антихрупкость» и думали: «Эй, знаешь, то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Давайте заразимся COVID. И давайте проигнорируем COVID, это сделает нас сильнее», — сказал он в эфире подкаста Odd Lots.

Талеб признал, что ошибся, когда изучал устройство биткоина, не приняв во внимание тот факт, что криптовалюта неустойчива и зависит от продолжения работы майнеров, тогда как золото останется золотом даже спустя тысячелетие.

Талеб также счел, что венчурный капитал демонстрирует признаки финансовой пирамиды, а многие лидеры в этой сфере «чувствуют, что общество им что-то должно, потому что мы пользуемся iPhone». «Они считают, что если мы пользуемся iPhone, то мы им чем-то обязаны и должны выручить их, если потребуется», — рассказал экономист.

Талеб является автором понятия «черный лебедь», описанного им в книге «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». В ней экономист писал, что почти все события, имевшие значительное влияние на глобальную политику, жизнь людей и рынки, были совершенно непредсказуемыми.

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«Логика «Черного лебедя» делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Учтите, что многие «Черные лебеди» могут быть вызваны и усугублены их неожиданностью», — писал он в статье для The New York Times. В ней он предложил в качестве примера вспомнить о терактах 11 сентября 2001 года в США, указав, что если бы теракты можно было предугадать, то истребители кружили бы в небе над башнями-близнецами, самолеты оборудовали бы пуленепробиваемыми дверьми.

The Times называла Талеба самым выдающимся мыслителем современности.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
антипрививочники майнинг
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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