МВФ предупредил о «еще одном трудном годе»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 29 мар, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 29 мар, 16:18
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 09:02
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 09:02
Эксперты рассказали о «загнавших себя в ловушку» банках Финансы, 09:00
Mercedes от коммунистов. На что пересядут российские чиновники Авто, 09:00
Bloomberg узнал о летной годности только половины истребителей F-35 в США Политика, 08:58
Антонов напомнил «Саммиту за демократию» о гонениях против УПЦ на Украине Политика, 08:48
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:35
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Что происходит с замороженными активами российских инвесторов Pro, 08:29
МВФ предупредил о «еще одном трудном годе» Экономика, 08:22
В Казахстане предложили кандидата на пост премьера Политика, 08:04
Самые ненавистные компании США. За что их не любят клиенты и инвесторы Pro, 08:00
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 07:57
Глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ глобализации в мире Политика, 07:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Военная операция на Украине ,  
0 

МВФ предупредил о «еще одном трудном годе»

Глава МВФ Георгиева: 2023 год будет трудным, рост ВВП в мире упадет ниже 3%
Страны мира для борьбы с инфляцией резко повысили процентные ставки, это до сих пор является причиной неспокойствия в банковском секторе, заявила глава МВФ. Она призвала опираться на солидарность и кооперацию разных сторон
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters

Мировая экономика долгое время пребывает в неспокойном состоянии, испытывая шок за шоком, начавшийся 2023-й станет «еще один трудным годом»; рост ВВП в мире упадет ниже 3% из-за конфликта на Украине и ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме.

«Быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно вызвал турбулентность в банковском секторе в некоторых странах с развитой экономикой и еще больше усложнил выбор действий», — сказала она.

Глава МВФ предложила для решения проблемы опираться на солидарность и кооперацию, напомнив, что за счет встраивания Китая в мировую экономику более 800 млн жителей страны вырвалось из бедности. За последние четыре десятилетия мировая экономика выросла в три раза, а развивающиеся страны стали главными бенефициарами — их экономики выросли в четыре раза.

Георгиева отметила при этом, что особую опасность в условиях высоких процентных ставок и обесценивания многих валют представляют задолженности стран мира, и призвала разработать эффективные механизмы для урегулирования вопроса.

Аналитики российского ЦБ по-прежнему видят риски более «существенного охлаждения мировой экономики», чем заложено в базовом сценарии регулятора, говорила в декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Центробанк считает, что динамика ВВП страны в 2023 году окажется в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. Пул экономистов, опрошенных Банком России в начале февраля, ожидает в среднем снижения ВВП на 1,5% в 2023 году. Такие оценки расходятся с прогнозом аналитиков агентства Moody's, указавших, что ВВП России в 2023 году снизится на 3% после сокращения на 2,1% в прошлом году.

Читайте на РБК Pro
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах

Во Всемирном банке предупреждали, что мировая экономика рискует столкнуться с «потерянным десятилетием». «Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решить растущий спектр уникальных для нашего времени проблем — хронической бедности, различий в доходах и изменения климата», — рассказал в марте главный экономист и старший вице-президент по экономике развития Всемирного банка Индермит Гилл.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина МВФ Кристалина Георгиева рост ВВП ВВП
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter