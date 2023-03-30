МВФ предупредил о «еще одном трудном годе»
Мировая экономика долгое время пребывает в неспокойном состоянии, испытывая шок за шоком, начавшийся 2023-й станет «еще один трудным годом»; рост ВВП в мире упадет ниже 3% из-за конфликта на Украине и ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме.
«Быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно вызвал турбулентность в банковском секторе в некоторых странах с развитой экономикой и еще больше усложнил выбор действий», — сказала она.
Глава МВФ предложила для решения проблемы опираться на солидарность и кооперацию, напомнив, что за счет встраивания Китая в мировую экономику более 800 млн жителей страны вырвалось из бедности. За последние четыре десятилетия мировая экономика выросла в три раза, а развивающиеся страны стали главными бенефициарами — их экономики выросли в четыре раза.
Георгиева отметила при этом, что особую опасность в условиях высоких процентных ставок и обесценивания многих валют представляют задолженности стран мира, и призвала разработать эффективные механизмы для урегулирования вопроса.
Аналитики российского ЦБ по-прежнему видят риски более «существенного охлаждения мировой экономики», чем заложено в базовом сценарии регулятора, говорила в декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Центробанк считает, что динамика ВВП страны в 2023 году окажется в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. Пул экономистов, опрошенных Банком России в начале февраля, ожидает в среднем снижения ВВП на 1,5% в 2023 году. Такие оценки расходятся с прогнозом аналитиков агентства Moody's, указавших, что ВВП России в 2023 году снизится на 3% после сокращения на 2,1% в прошлом году.
Во Всемирном банке предупреждали, что мировая экономика рискует столкнуться с «потерянным десятилетием». «Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решить растущий спектр уникальных для нашего времени проблем — хронической бедности, различий в доходах и изменения климата», — рассказал в марте главный экономист и старший вице-президент по экономике развития Всемирного банка Индермит Гилл.