На Украине заявили о критическом дефиците советских трансформаторов

Оборудование из Европы не может быть использовано для ремонта энергетических объектов Украины из-за различия в инженерных решениях, пишет издание

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Украина начала испытывать острую нехватку советских трансформаторов напряжением 750 кВ, каждый из которых весит до 200 т. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Издание напомнило, что большая часть энергосистемы Украины использует старую советскую систему. Она работает при более высоком напряжении, чем в ЕС, что делает ее несовместимой с большей частью западного оборудования, которое в связи с этим не может быть использовано для замены поврежденного.

Несмотря на то что некоторые трансформаторы были направлены Украине из бывших коммунистических стран, к примеру из Литвы, большинство разрушенных трансформаторов должны быть восстановлены.

«В течение первых восьми месяцев <...> у нас был большой запас [запасных] трансформаторов. Сейчас они крайне необходимы», — сказал Кудрицкий.

По его мнению, удары России по энергетической инфраструктуре Украины были спланированы не только военными, но и специалистами в области энергетики. Кудрицкий указал на то, что российские инженеры знали энергетическую сеть Украины «как свои пять пальцев», потому что она была подключена к российской системе до февраля прошлого года.

Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины в начале октября. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — сказал президент России Владимир Путин 8 декабря.

В Кремле отмечали, что удары наносятся по объектам, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины.

В начале ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что повреждено около 40% энергетической инфраструктуры страны, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Спустя месяц он признал, что полностью восстановить энергосистему «сейчас невозможно», поэтому в большинстве регионов сохраняются графики отключений электричества.

В конце ноября Еврокомиссия призвала передать Киеву трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. По данным Reuters, США направили Украине первую партию оборудования для энергоинфраструктуры на сумму около $13 млн. Испания обещала до Нового года передать Киеву 49 электрогенераторов.