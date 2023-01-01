Глава «Укрэнерго» назвал теоретически возможным полный блэкаут

Глава энергокомпании полагает, что в настоящее время состояние энергетической инфраструктуры страны позволяет говорить о вероятности блэкаута. Уровень повреждения инфраструктуры Украины глава «Укрэнерго» считает беспрецедентным

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Уровень повреждения инфраструктуры Украины является беспрецедентным, стране теоретически может угрожать блэкаут, заявил во время общенационального телемарафона глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Теоретически [блэкаут] может угрожать, на практике я не вижу такой опасности сейчас», — цитирует Кудрицкого УНН.

Он отметил, что украинские энергетики научились готовиться и реагировать на повреждения национальной инфраструктуры и в будущем негативный эффект от этого будет снижаться.

По словам Кудрицкого, уровень повреждения инфраструктуры Украины — беспрецедентный. «Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции «Укрэнерго», мы говорим, к сожалению, и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов», — сказал он. Кудрицкий добавил, что на полное восстановление энергосистемы страны уйдут месяцы, если не годы.

Россия наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины с начала октября. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

Минобороны сообщало об ударах по украинским энергообъектам 30 декабря. На следующий день мэр Киева говорил, что 30% жителей города после ракетных ударов остаются без света, при этом снабжение водой и теплом обеспечивается.

31 декабря по всей Украине, в том числе и в столице, была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в регионе. Системы противовоздушной обороны работали также в Житомирской, Винницкой и Тернопольской областях.

В энергокомпании ДТЭК предупредили об экстренных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В ночь на 1 января во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, в Киеве были слышны взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах, работала система ПВО. Утром Алексей Кулеба сообщил, что в новогоднюю ночь в регионе был поврежден объект энергетики.