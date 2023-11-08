В России за 1,5 года наложили 93 ареста на активы иностранного бизнеса

На фоне санкций число арбитражных дел в России с участием иностранного бизнеса растет. Суды применяют против него обеспечительные меры — в основном арест активов, но есть и «экзотические» способы, подсчитали в МЭФ Legal

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В условиях санкций и исхода иностранных компаний из России арбитражные суды стали чаще обычного применять против иностранных ответчиков обеспечительные меры, включая арест денежных средств и имущества, акций и долей и т.д. Об этом говорится в исследовании компании МЭФ Legal (налоговый консалтинг), имеющемся в распоряжении РБК.

Специалисты компании изучили 295 определений арбитражных судов за период с 1 марта 2022 года по 24 октября 2023 года. Анализ показал, что в трети случаев против иностранного бизнеса применяются обеспечительные меры. Большинство среди них — «традиционные» (арест активов на определенную сумму, долей, недвижимого имущества), но встречаются и такие, которые в МЭФ Legal отнесли к «экзотическим» — арест всей корпоративной структуры в России или так называемые антиисковые запреты. Всего за этот период суды ввели 117 разного рода обеспечительных мер, из них 93 ареста.

В основном такими мерами российские заявители пытаются удержать иностранный бизнес или активы на территории России, полагают авторы. Они прогнозируют, что доля принимаемых обеспечительных мер против иностранного бизнеса будет расти.

Как растет число споров с участием иностранцев

В 2022 и 2023 годах существенно выросло число экономических споров в судах с участием иностранных юридических лиц. Если в 2021 году таких дел было 13,9 тыс., то в 2022 году — уже 17,9 тыс., а за первое полугодие 2023 года поступило уже 14 тыс. дел, следует из данных Судебного департамента при Верховном суде.

Таким образом, по итогам текущего года количество споров увеличится на 50–60% по отношению к 2022 году, или в два раза по сравнению с 2021 годом, оценивает партнер МЭФ Legal Римма Малинская. Статистика показывает именно споры напрямую с иностранными юрлицами, тогда как в целом споров с иностранным бизнесом, который может быть представлен российскими «дочками» или связанными с иностранцами компаниями, значительно больше, утверждается в исследовании.

По словам Малинской, частота споров с участием иностранцев усиливается на фоне перестройки отношений с иностранными партнерами: были разорваны цепочки расчетов и поставок, некоторые партнеры «выпали» из бизнеса, другие приостановили или полностью прекратили исполнение своих обязательств.

Почему применяются обеспечительные меры

Обеспечительные меры нужны для защиты прав истца, хотя это «редкий и сложный в использовании инструмент». Теперь же он преобразился: суды стали чаще применять обеспечительные меры против иностранцев, а стандарт доказывания для их применения снизился, объясняет Малинская.

Согласно анализу, обеспечительные меры против иностранного бизнеса приняты в 99 определениях, то есть в 33,5% случаев. Для сравнения: обеспечительные меры в отношении всех ответчиков (не только иностранных лиц), согласно статистике Судебного департамента Верховного суда, принимаются стабильно в 30% случаев. «Увеличение показателя на 3,5 п.п. по спорам против иностранного бизнеса можно признать заслуживающим внимания отклонением», — считают авторы исследования.

Среди громких кейсов текущего года по наложению обеспечительных мер — арест активов транснациональной химической компании Linde на сумму 35 млрд руб. и арест 5% акций «Детского мира», принадлежащих Goldman Sachs, по иску банка «Открытие».

В 2024 году доля применения обеспечительных мер в решениях арбитражных судов может вырасти до 40–45%, допускают в МЭФ Legal. Этому могут способствовать судебные прецеденты, которые упрощают защиту прав российских лиц по спорам против иностранцев. Среди них — подтверждение возможности банкротства иностранной компании в российском суде: соответствующее решение принято по делу банка «Зенит» против Credit Suisse о признании швейцарского банка банкротом . Другой прецедент — решение об ответственности российских дочерних организаций по долгам иностранной компании ( дело Совкомбанка против Citibank).

Чаще всего суды применяют обеспечительные меры против иностранного бизнеса по трем основаниям: прекращение бизнеса в России, наличие иностранного контроля над ответчиком или когда иностранные санкции препятствуют исполнению решения в иностранной юрисдикции. Эти основания заявлены в двух третях кейсов с применением обеспечительных мер, следует из проанализированных определений. «Заявителям в большинстве случаев было достаточно сослаться на одно из вышеуказанных обстоятельств или их комбинацию, не приводя доказательств реальных фактов вывода активов за пределы российской юрисдикции или наличия таких намерений, чтобы суд принял обеспечительные меры», — поясняет Малинская. В спорах против других категорий ответчиков стандарт доказывания выше: заявителю обычно нужно представить реальные доказательства, подтверждающие угрозу невозможности исполнения судебного акта или причинения вреда, уточнила она.

Какие меры вводятся

Чаще всего в качестве обеспечительной меры (в 30% случаев) суд накладывает арест на денежные средства или имущество на сумму претензий. Так, по иску «Ямал СПГ» против нефтесервисной «Бейкер Хьюз Рус.» суд наложил арест на денежные средства и имущество последней на сумму 4,8 млрд руб. Истец перечислил в адрес «Бейкер Хьюз» авансы за детали, которые не были поставлены, средства в счет компенсации таможенных пошлин по договору и т.д., которые и потребовал вернуть. «Ямал СПГ» запланировал инициировать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, но попросил ввести предварительные обеспечительные меры, поскольку «ответчик активно отчуждает свои российские активы и отказывается от участия в проектах на территории России, что влечет риск невозможности принудительного исполнения будущего арбитражного решения в РФ», говорилось в решении суда.

Вторая по популярности мера — арест движимого имущества. Один из кейсов: по решению суда РЖД оставили у себя на хранении оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов. Такие меры заявляются в связи с тем, что российские компании пытаются противодействовать уходу иностранных партнеров из России и сохранить возможность продолжения производственной деятельности за счет удержания оборудования на территории страны.

Также среди часто принимаемых мер — арест акций и долей компаний. Так, по заявлению ВТБ судом был наложен арест на ценные бумаги различных эмитентов, которые принадлежали европейской «дочке» ВТБ — VTB Bank (Europe) SE — на сумму 11,3 млрд руб.

Вместе с тем среди обеспечительных мер, которые наложили суды на иностранный бизнес, были и «экзотические» категории. Среди них:

Арест корпоративной структуры и имущества связанных третьих лиц

По делу «Русхимальянса» против химической компании Linde суд наложил арест не только на доли ответчиков в дочерних компаниях, но и на доли «дочек» во «внучатых» компаниях и в «правнучатых» компаниях. В своем решении суд назвал такую практику «обычной». Такой подход действительно встречался и ранее, но чаще в делах о банкротстве, поясняет Малинская. Видимо, сейчас такие банкротные сценарии распространяются и на обычные гражданские споры, уточнила она. Сообщалось, что совокупная стоимость имущества, о наложении ареста на которое просит заявитель, составляет 35 млрд руб.

Антиисковый запрет (запрет на инициирование или продолжение разбирательства за рубежом)

Такую меру суд, в частности, принял в деле ГАЗа против финской страховой компании AIG Europe S.A. Finland Branch и установил неустойку за его неисполнение. «В подобных случаях обеспечительная мера повторяет испрашиваемый итоговый результат, то есть, по сути, предвосхищает результат рассмотрения иска», — указывают в МЭФ Legal. Антиисковые запреты вошли в юридическую практику с принятием в 2020 году поправок в Арбитражный процессуальный кодекс, которые разрешили российским компаниям, находящимся в иностранных санкционных списках, ходатайствовать арбитражные суды в регионах о запрете для их зарубежных контрагентов инициировать или продолжать разбирательства в иностранных судах или международных коммерческих арбитражах.

Запрет третьему лицу исполнять обязательства

Такая мера была принята российским арбитражным судом по иску «Ингосстраха», который судится с немецкой дочкой UniCredit в суде Мюнхена по поводу восстановления структурных нот, связанных с еврооблигациями «Русала» (истец утверждает, что UniCredit неправомерно их погасил).

Арбитражный суд Москвы по заявлению «Ингосстраха» запретил третьему лицу — «Русалу» и его аффилированным лицам — исполнять обязательства по еврооблигациям перед UniCredit, так как в противном случае они будут погашены и «исчезнут» из оборота. «В этом деле также суд вторгся в сферу имущественных отношений третьих лиц, запретив осуществлять выплаты в пользу ответчика. В теории Арбитражный процессуальный кодекс РФ допускает принятие таких мер, однако в целом это довольно редкая практика», — отметила Малинская.

По ее словам, развитие практики «экзотических» обеспечительных мер может объясняться стремлением судов защитить российских лиц, которые лишены защиты в иностранных государствах в связи с санкционным режимом.

Перспективы судебной практики

По статистике Верховного суда, наиболее часто обеспечительные меры принимают Арбитражные суды Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В отраслевом разрезе чаще всего суды принимают обеспечительные меры против иностранцев из сферы производства, авиаотрасли и IT, реже — против логистических компаний и ретейла.

«Тенденция на упрощение получения обеспечительных мер в арбитражных судах против иностранного бизнеса наметилась около года назад, в основном после заявлений ряда таких компаний об уходе из России, — соглашается партнер практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Сергей Лисин. — Даже такие традиционно «немеролюбивые территории» (от «мера». — РБК), как Москва и Санкт-Петербург, стали более часто давать подобные меры».

Рост количества наложенных обеспечительных мер объясняется самой логикой процессуального законодательства, говорит юрист практики «международное структурирование и санкционный комплаенс» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Алексей Король. «Если иностранный учредитель бизнеса более не намерен его развивать в стране или спешно покидает рынок, то вероятность удовлетворения требований истца и исполнения судебного решения падает, а активы зачастую выводятся из-под контроля компании ответчика. Для предотвращения такой ситуации как раз и нужны обеспечительные меры», — отмечает он.

Активное применение обеспечительных мер в спорах производственных компаний юрист объясняет так: производства зачастую располагают крупными и слабомобильными активами, их проще найти и наложить на них арест. Что касается авиаотрасли, то обострение может быть связано с сильным санкционным контекстом (российская авиация попала под одни из самых жестких западных санкций). «Западные страны активно отслеживают нарушения законодательства о санкциях или экспортном контроле именно в связи с эксплуатацией самолетов, из-за чего иностранные авиакомпании могут вести себя в отношении российских контрагентов более специфическим образом», — поясняет Король.

В целом применение обеспечительных мер может означать, что компании потеряют арестованные активы. «Если головной офис за рубежом принял твердое решение покинуть российский рынок, то локальные инвестиции, скорее всего, будут списаны, а значит, с активами на территории России уже мысленно попрощались. При этом если обеспечительные меры связаны с невозможностью передать контроль третьим лицам, то они будут тормозить исполнение решения глобального руководства. Если для компании российский рынок остается важным, то обеспечительные меры могут быть более болезненными», — резюмирует юрист.