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Суд арестовал акции «Детского мира», принадлежащие инвесторам из США

Суд арестовал 5% акций «Детского мира» по заявлению банка «Открытие»
«Открытие» потребовало взыскать с Goldman Sachs ₽614,7 млн задолженности из-за ее отказа исполнять договор. Та объяснила свое решение санкциями. Суд признал, что иначе, как арестом акций, невозможно гарантировать взыскание
«Детский мир» DSKY ₽69,7 -0,31% Купить
Goldman Sachs GS $353,68 +0,13% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Москвы арестовал пятипроцентный пакет акций группы компаний «Детский мир», принадлежащий американской Goldman Sachs Group, пишет «Интерфакс».

Ранее в суд обратился банк «Открытие», требуя солидарного взыскания задолженности на 614,7 млн руб. с Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC. В материалах суда говорится, что Goldman Sachs International отказалась выполнять обязательства по генеральному соглашению на том основании, что против «Открытия» введены американские и британские санкции.

«Представленные доказательства свидетельствуют о том, что ответчики, входящие в крупный американский конгломерат — группу Goldman Sachs, совершают действия, направленные на прекращение деятельности на территории России», — сказано в иске «Открытия».

Банк также попросил наложить арест на все счета Goldman Sachs International в любой валюте в банках под российский юрисдикцией, среди которых, в частности, Юникредит Банк, Ситибанк и Голдман Сакс Банк, в пределах 614,7 млн руб. или в эквивалентной сумме в другой валюте.

«Открытие» также направило заявление о наложении ареста на активы всех трех ответчиков, включая ценные бумаги, производные финансовые инструменты, на всех счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД), Райффайзенбанке, Росбанке, Абсолют Банке, Санкт-Петербургском расчетно-депозитарном центре или других депозитариях в пределах 614,7 млн руб.

Суд частично удовлетворил просьбы «Открытия». Изучив доводы истца, он постановил, что в дальнейшем будет невозможно взыскать имущество ответчиков, расположенное на территории России. Кроме того, суд признал, что «возможность исполнения ответчиками судебного акта в пользу истца на территории иностранных государств также ограничивается действиями санкций, введенных против истца. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии гарантий исполнимости вероятного судебного акта в пользу истца».

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Помимо пакета акций «Детского мира» арестованы пакеты ценных бумаг российских компаний, принадлежащих фонду Goldman Sachs III SICAV, а также имущественных прав Goldman Sachs & Co в отношении товарных знаков.

«Детский мир» сообщил, что занимается через дочерние структуры выкупом своих акций в целях трансформироваться из публичной компании в частный бизнес. Компания сочла, что арест «никак не повлияет» на этот процесс.

2 августа Мосбиржа сообщила, что выявила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» одному из правил листинга, в связи с чем их могут исключить из котировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Компании дали три месяца на устранение нарушений, в противном случае акции исключат из котировальной части.

В прошлом ноябре «Детский мир» объявил о планах уйти с биржи. Как поясняли в компании, в структуре владения ее уставным капиталом «значительную долю» занимают иностранные инвестиционные фонды, однако в связи с изменениями в регуляторном законодательстве фонды из недружественных юрисдикций не могут совершать сделки на Мосбирже.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Goldman Sachs Детский мир банк Открытие
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