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В российских судах резко выросло число дел о взыскании налогов с граждан

В первом полугодии на треть выросло число административных дел о взыскании налогов и сборов с граждан, сообщили в Верховном суде. Эксперты связывают рост долгов со снижением благосостояния россиян и автоматизацией процессов в ФНС
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Количество рассмотренных судами административных дел о взыскании налогов и сборов с граждан в первом полугодии 2022 года выросло на 538 тыс., или на 30%. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов ЮФО и СКФО в конце прошлой недели.

Таким образом, в первой половине года судами было рассмотрено 2,33 млн дел о взыскании задолженностей с граждан, следует из параметров, озвученных Лебедевым (против 1,79 млн за аналогичный период 2021 года). За девять месяцев 2021 года было рассмотрено 2 млн таких дел, приводил статистику он же в декабре.

Ежегодно подается около 5 млн заявлений о взыскании налогов и сборов с граждан, утверждает Федеральная налоговая служба (ФНС) в ответе РБК.

Опрошенные РБК эксперты объясняют рост числа дел о взыскании налогов и сборов с граждан сразу несколькими факторами. С одной стороны, ФНС поступательно улучшает автоматизацию своих процессов и эффективнее отслеживает должников. С другой, большее количество судебных разбирательств по неуплате налогов может быть следствием того, что из-за санкционного кризиса больше людей не имеют финансовой возможности вовремя заплатить по долгам.

Инициатива о внесудебном взыскании с россиян

Глава Верховного суда также анонсировал внесение в Госдуму законопроекта об установлении внесудебной процедуры взыскания налоговой задолженности с граждан. О планах предложить такую норму Лебедев говорил также в декабре прошлого года.

Сейчас для налоговых органов в законодательстве предусмотрена возможность взыскивать долги до судебного решения только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы взыскать налоги и сборы у физлиц, ФНС должна обращаться в суд.

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Как взыскание производится сейчас

Как объясняет ФНС в ответе РБК, взыскание задолженности с физических лиц осуществляется только на основе судебного приказа, а до этого налоговый орган направляет должнику как минимум три документа о налоговых обязательствах и задолженности. Приказ выносится мировыми судьями единолично без судебного разбирательства и вызова сторон на основе заявлений о взыскании, направляемых налоговыми органами.

Процедура поступления и рассмотрения таких разногласий не автоматизирована. Все действия гражданину приходится производить путем составления и обмена документами в соответствии с нормами процессуального кодекса, подчеркивает служба.

«Дальнейший документооборот осуществляется также в бумажном виде, что не позволяет налогоплательщику оперативно получить к нему доступ онлайн. Это влечет как неудобства, так и дополнительные затраты. На граждан возлагаются дополнительных судебные расходы. За прошлый год этот показатель составил 1,974 млрд руб., или 2,1% от взыскиваемой суммы. Если учесть еще и исполнительский сбор в 7% от взыскиваемой суммы, который взимается на стадии исполнительного производства, то на гражданина возлагается дополнительное бремя в 9,10% от взыскиваемой суммы. Кроме того, за период между сроком взыскания и сроком уплаты начисляются пени по ставке рефинансирования», — утверждает ФНС.

По оценке юристов, норма о досудебном взыскании долгов позволит снизить возросшую нагрузку на суды и поможет быстрее наполнять бюджет налоговыми поступлениями, минуя этап рассмотрения дела в суде. РБК направил запрос в Верховный суд.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Причины роста количества дел о взыскании налогов

Рост числа дел о взыскании налоговых задолженностей связан с повышением уровня автоматизации администрирования и налогового контроля, считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. «Переход на «цифру» налоговых органов и обеспечение им доступа к базам данных, например, ПФР и социальных фондов, сокращают административные и временные затраты на обнаружение налоговых задолженностей у физлиц», — поясняет он.

В то же время рост количества административных дел о взыскании налогов с граждан может быть связан с общим падением благосостояния россиян, предполагает адвокат Адвокатской палаты Московской области Денис Фролов. По его оценке, больше всего задолженностей у граждан по имущественным налогам — именно они уплачиваются физлицами самостоятельно в отличие, например, от НДФЛ, который за работника может перечислять работодатель (впрочем, НДФЛ тоже может декларироваться самостоятельно, если речь идет не о заработной плате).

Нынешние внешнеэкономические ограничения затрудняют части граждан и компаний уплату налогов и сборов, соглашается член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Несмотря на попытки правительства снизить нагрузку на участников рынка и потребителей, выровнять текущую валютную ситуацию, это не помогает в должной степени облегчить гражданам несение обязательных расходов», — отмечает она.

По итогам второго квартала 2022 года 13,7% общих доходов российских граждан направлялось на оплату обязательных платежей и взносов — по сравнению 15,4% в первом квартале и 15% во втором квартале 2021 года, следует из данных Росстата.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Возможные последствия от введения досудебного порядка

Объявляя в прошлом году о намерениях Верховного суда внести поправки об установлении досудебного порядка взыскания налоговых долгов с физлиц, не являющихся ИП, Вячеслав Лебедев говорил, что законопроектом предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение. При поступлении такого возражения взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке, отмечал он.

Сейчас только малая часть судебных решений о взыскании оспаривается. В 2021 году только 5% должников направили возражения, приводил статистику председатель Верховного суда. По данным ФНС, более 99% заявлений о взыскании налогов и сборов с граждан по итогам рассмотрения судами удовлетворяются по причине отсутствия спора как такового. «То есть требования основаны на подтвержденном факте владения имуществом с определенными характеристиками и неуплате налога», — указывает ФНС.

Обязательный судебный порядок взыскания налоговых задолженностей, предусмотренный только для физических лиц, был введен для дополнительной защиты их прав. В то же время это приводит к большой нагрузке на суды, говорит партнер налоговой практики МЭФ Александр Ерасов. По его словам, не исключено, что в законопроекте может быть предусмотрен порог суммы долга, после которого судебный порядок взыскания останется по-прежнему обязательным.

На практике досудебное взыскание выглядит так: налоговый орган направляет требование должнику в бумажном или электронном виде, и если в установленный срок долги не уплачиваются, ФНС направляет инксассовое поручение в банк о списании суммы долга, а в качестве обеспечительной меры используется блокировка счетов и арест имущества с санкции прокурора. «Гипотетически распространение механизма досудебного взыскания на физлиц позволит быстрее пополнять бюджет налоговыми поступлениями», — полагает Фролов.

ФНС поддерживает внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с граждан с сохранением судебной процедуры для случаев, когда требования налогового органа не являются бесспорными из-за возражений, заявляемых налогоплательщиками. «Ключевое положение — это прекращение внесудебного взыскания и переход в судебную процедуру при поступлении возражения гражданина», — подчеркивает служба.

ФНС ознакомилась с механизмом, предложенным Верховным судом, и считает, что предложенная в проекте процедура возможности несогласия с административным порядком взыскания «не только не понижает, а существенно повышает уровень защищенности прав граждан», говорится в ее ответе. Данная мера позволит снизить техническую нагрузку на суды за счет ликвидации части работы, которая связана с бумажным характером процесса. В части разрешения реальных правовых конфликтов нагрузка не изменится — в случае несогласия гражданина с внесудебной процедурой вопрос взыскания будет автоматически перенесен в суд, подчеркивает ФНС.

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налоги суд административное дело взыскание Верховный суд
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