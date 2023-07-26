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Банк «Зенит» потребовал признать швейцарский Credit Suisse банкротом

Банк «Зенит» потребовал признать швейцарский Credit Suisse банкротом
Credit Suisse — должник «Зенита», последний обратился в арбитраж с требованием признать банк банкротом, детали спора неизвестны. Весной Credit Suisse чуть не столкнулся с дефолтом, проблемный банк выкупил UBS
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Банк «Зенит» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании должника, швейцарского банка Credit Suisse AG (CS), банкротом, следует из картотеки дел. Детали не уточняются.

РБК направил запрос в «Зенит».

В марте Credit Suisse купил другой крупный швейцарский банк — UBS. Это произошло после падения в цене акций CS и угрозы его дефолта. Сумма сделки составила $3,24 млрд.

Для исправления ситуации обоим банкам предоставили гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту на $54 млрд, а UBS также получил около $10 млрд, чтобы покрыть потенциальные в рамках сделки убытки.

«Зенит» — не первая финансовая организация из России, которая судится со швейцарским банком. До этого в судебный спор с CS вступил Транскапиталбанк (ТКБ).

Предметом разбирательства была выплата по синдицированному кредиту (такой заем предоставляют несколько банков на единых условиях в соответствии с подписанным всеми сторонами кредитным соглашением). ТКБ присоединился к подобному кредитному синдикату в марте 2021 года и выдал ссуду на €10 млн крупнейшему производителю легковых автомобилей Узбекистана — Uzauto Motors.

Кредитным агентом выступало лондонское подразделение CS — ему заемщик должен был перечислить деньги, которые бы затем получил назад ТКБ. Срок погашения долга был 19 апреля 2022-го, на следующий день ТКБ попал под блокирующие санкции США, предполагающие заморозку его долларовых активов и имущества.

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Швейцарский банк не выполнял обязательства по переводу средств российскому, хотя в ТКБ отмечали, что расчет с ним CS не попадал под ограничения, так как средства могли быть возвращены Uzauto Motors, а автопроизводитель уже сам бы рассчитался с российским кредитором. ТКБ настаивал, что CS, игнорируя просьбы по поводу этих средств, «руководствовался финансовой выгодой от беспроцентной заморозки средств».

В рамках дела активы CS в России были арестованы — это €10 млн самого CS и акции его двух «дочек» — банка «Кредит Свисс» и «Кредит Свисс Секьюритиз». В начале апреля московский Арбитражный суд снял арест, поскольку швейцарский банк удовлетворил исковые требования ТКБ.

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банк Зенит Credit Suisse Банкротство
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