Российский бизнес стал чаще судиться

За последний год в России на 16% увеличилось число экономических споров в судах и на треть снизилось число компаний-должников, оценили аналитики. Среди возможных причин — эффект моратория на банкротство и рост деловой активности

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По состоянию на 1 сентября 2023 года количество участников рассматриваемых споров в российских арбитражных судах (они разбирают споры с участием предпринимателей и организаций) увеличилось на 16% по сравнению с показателем годичной давности и превысило 538 тыс. Об этом говорится в исследовании сервиса «Контур.Фокус» (есть у РБК). По сравнению с 1 сентября 2020 года разбирательств стало больше на 77%.

Параллельно за тот же период на треть снизилось как число исполнительных производств (до 905 тыс.), так и количество компаний-должников (до 233 тыс.).

Специалисты сервиса анализировали динамику числа арбитражных споров с сентября 2020 года по сентябрь 2023 года. Расчет числа дел основывался на учете количества индивидуальных номеров налогоплательщика (ИНН), фигурирующих в арбитражных делах в качестве ответчика. Если один и тот же ИНН выступал ответчиком в нескольких спорах, то он учитывался столько раз, сколько было споров. В основном речь идет о юрлицах (они составляют около 80% ответчиков по арбитражным разбирательствам), но количество дел с участием ИП растет: за три года их стало больше на 42%.

Увеличение числа споров в арбитражных судах может быть косвенным признаком роста деловой активности, а снижение исполнительных производств говорит о желании бизнеса решать разногласия мирным путем и не доводить до взыскания долгов судебными приставами, считают аналитики «Контур.Фокуса». Другое объяснение: сработал эффект антикризисных мер правительства — моратория на банкротство, введенного в 2022 году, и системы отсрочек по уплате долгов перед ФНС.

Источником данных для исследования послужила система «Контур.Фокус», которая агрегирует информацию из 40 официальных баз, включая реестры Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), картотеки арбитражных судов и др.

В каких регионах и отраслях больше экономических споров

По абсолютному числу судебных дел в арбитраже лидируют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это крупные регионы с высокой деловой активностью, поясняется в исследовании. К самым «спокойным» по количеству арбитражных споров аналитики отнесли регионы с небольшой численностью населения — Чукотский и Ненецкий автономные округа, Еврейскую автономную область, Республику Алтай и Магаданскую область. В исследовании учитывались и данные по новым территориям — Херсонской, Запорожской областям, ЛНР и ДНР (там зафиксированы единичные случаи арбитражных разбирательств). Однако информация по ним собирается с 2022 года, а потому сравнения нерепрезентативны, указывают авторы.

Среди отраслей больше всего арбитражных споров возникает в сферах недвижимости и управлении недвижимостью (на них приходится около 100 тыс. на 1 сентября), строительства, ретейла, грузоперевозок и ресторанного бизнеса. Меньше всего экономических разбирательств фиксируется в научной сфере, производстве детских товаров, легковых автомобилей и мототехники, оптовой продаже оружия — они исчисляются единицами.

Как меняется число компаний-должников

Большинство дел в арбитражных судах связано со взысканием денежных средств кредиторов с должников. Если сторонам не удается урегулировать спор мирным соглашением и добровольным погашением долгов или обращением в банк с исполнительным листом от нотариуса или суда (в случае наличия достаточных средств на счетах должника банк переведет их взыскателю), то начинается исполнительное производство, которым занимается ФССП. Такие должники отражаются в реестре службы приставов.

В статистике исполнительных производств (количество производств, начатых в течение отчетного периода), собранной по реестру ФССП, учитывались только юридические лица. За трехлетний период количество компаний, привлеченных к ответственности по долгам, снизилось на четверть — с 315 тыс. до 234 тыс. Внутри трехлетки динамика была разнонаправленной: за год по 1 сентября 2021 года число компаний-должников выросло на 10%, за следующий год почти не изменилось, а за год по 1 сентября 2023 года произошел спад — на треть.

Если в сентябре 2022 года насчитывалось 349 тыс. юрлиц-должников и 1,4 млн исполнительных производств (по одному юрлицу может быть несколько исполнительных производств), то годом позже — 234 тыс. и 906 тыс. соответственно. Общая сумма исполнительных производств за год снизилась с 733 млрд до 414 млрд руб.

Рейтинг по общей сумме исполнительных производств на 1 сентября 2023 года возглавила Москва с результатом 190,6 млрд руб. «Скорее всего, лидерство обусловлено уровнем деловой активности», — говорится в исследовании. Столица лидирует и в топе регионов по количеству исполнительных производств. За ней следуют «крупные регионы с активной бизнес-средой»: Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Ростовская области, а также Татарстан, Башкирия и Краснодарский край.

В отраслевом разрезе лидерами по количеству исполнительных производств стали строительство, логистика и транспорт, недвижимость, продажа товаров повседневного спроса, стройматериалы. Топ отраслей-должников объясняется особенностями их бизнес-процессов, говорит эксперт «Контур.Фокуса» Антон Яковлев. «У недвижимости и строительства это длинный производственный цикл, рисковое финансирование, волатильность. Ретейл — из-за низкой маржи, зависимости от поставщиков. Логистика — из-за геополитических ограничений», — перечислил он.

Напротив, наименьшее количество исполнительных производств присутствует в таких отраслях, как создание и продажа детских товаров, угольная промышленность, оборонно-промышленный комплекс, бытовые услуги, издательская деятельность, телекоммуникации, спорт.

С чем связан рост активности в судах

В «Контур.Фокусе» считают, что снижение количества исполнительных производств и должников означает, что, несмотря на кризис и санкции, компаниям в целом удается справляться с проблемами в бизнесе. Кроме того, они стали аккуратнее обращаться с долгами, предположил Яковлев. Должники предпочитают договариваться с кредиторами сразу после суда, а не доводить дело до начала исполнительных производств — добровольно погашать долги, заключать мировые соглашения. «Они стараются сохранить свой бизнес, не допуская критического уровня рисков. Ведь исполнительное производство может парализовать работу компании, если на ее счета и имущество будет наложен арест», — пояснил он.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров объясняет динамику снижения по исполнительным производствам при одновременном росте числа экономических споров эффектом моратория на банкротства — эта антикризисная мера действовала в пандемийный 2020 год (с апреля до конца года) и возобновлялась с конца марта по октябрь 2022 года. «Это был период, когда кредиторы лишались права обращаться в арбитраж для возбуждения дела о несостоятельности. Банки, микрофинансовые организации, ФНС также были не вправе заявить о неплатежеспособности заемщика», — напоминает он. «Благодаря этому предприятия смогли направить все силы на выход из турбулентности, с которой столкнулись на фоне антироссийских санкций, не боясь лишения части имущества для расчета по долгам. После отмены моратория со 2 октября 2022 года дела такого рода стали поступать в суды», — отметил Чубаров.

На сокращение числа должников отчасти повлияло и расширение c 1 января 2023 года предоставления отсрочек/рассрочек по налогам со стороны ФНС России: число мировых соглашений с такими рассрочками многократно увеличилось. Он считает, что свою лепту внес и созданный Торгово-промышленной палатой (ТПП) при поддержке банков и институтов развития в сентябре 2022 года Фонд реструктуризации долгов бизнеса, который «помогает наладить диалог не только с ФНС, но и должника с кредиторами».

Обращение с иском в арбитражные суды для предпринимателя может быть источником дополнительных доходов, замечает заместитель руководителя экспертно-правового центра уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Наталья Рябова. «В условиях текущей турбулентности для получения финансовых доходов в суды заявляются не самые перспективные требования, что также обуславливает рост количества дел», — предполагает она.

Правосудие в России становится финансово доступнее — это еще одна причина стабильного роста числа споров в судах в последние годы, считает генеральный директор «СберРешений» Станислав Нефедов. «А снижение числа исполнительных производств может объясняться тем, что взыскатели чаще либо сразу идут в банк для обращения взыскания, минуя приставов (и такие данные не появляются в базе ФССП), либо не обращаются за взысканием вовсе, если понимают, что у компании ничего нет», — заключает он.