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Министр заявил, что запустить паромы в Крым в субботу не позволит погода

Министр Крыма Николай Лукашенко: погода не позволяет запустить паромы в субботу
Однако позднее глава крымского минтранса Николай Лукашенко заявил, что это будет возможно, суда уже тестируют
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Запустить паромы в Крым в субботу не получится из-за погодных условий. Об этом заявил и.о. министра транспорта региона Николай Лукашенко.

«Погода сегодня не позволяет вообще ничего», — заявил он.

По словам Лукашенко, сейчас паромы подготавливают к «организации стабильной работы» (цитата по «Интерфаксу»). «В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование и готовятся к запуску, — там уже завезли топливо и все остальное. Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта, — к вечеру сюда придет, погода сегодня не позволяет вообще ничего», — уточнил глава минтранса.

В Крыму до 21:00 завтрашнего дня действует предупреждение о сильном ветре. По данным Гидрометцентра, в регионе ожидается северо-восточный ветер, местами с порывами до 17 м/с.

Позднее советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал с своем телеграм-канале запись заявления Лукашенко, в котором тот говорит, что погодные условия все же позволяют запустить паромное сообщение. «Организовать движение средних судов, конечно же, возможно, и в настоящее время организовываются мероприятия, связанные с тестированием паромов, чтобы организовать регулярное паромное сообщение сегодня», — сказал и.о. министра.

Паромную переправу крымские власти решили организовать после повреждения Крымского моста в результате пожара, который произошел утром 8 октября. Причиной назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. В крымском парламенте обвинили в произошедшем «украинских вандалов». В результате ЧП никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело, не уточнив, по какой статье.

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Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
паром Погода Николай Лукашенко Крым Крымский мост
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