Министр заявил, что запустить паромы в Крым в субботу не позволит погода
Запустить паромы в Крым в субботу не получится из-за погодных условий. Об этом заявил и.о. министра транспорта региона Николай Лукашенко.
«Погода сегодня не позволяет вообще ничего», — заявил он.
По словам Лукашенко, сейчас паромы подготавливают к «организации стабильной работы» (цитата по «Интерфаксу»). «В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование и готовятся к запуску, — там уже завезли топливо и все остальное. Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта, — к вечеру сюда придет, погода сегодня не позволяет вообще ничего», — уточнил глава минтранса.
В Крыму до 21:00 завтрашнего дня действует предупреждение о сильном ветре. По данным Гидрометцентра, в регионе ожидается северо-восточный ветер, местами с порывами до 17 м/с.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал с своем телеграм-канале запись заявления Лукашенко, в котором тот говорит, что погодные условия все же позволяют запустить паромное сообщение. «Организовать движение средних судов, конечно же, возможно, и в настоящее время организовываются мероприятия, связанные с тестированием паромов, чтобы организовать регулярное паромное сообщение сегодня», — сказал и.о. министра.
Паромную переправу крымские власти решили организовать после повреждения Крымского моста в результате пожара, который произошел утром 8 октября. Причиной назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. В крымском парламенте обвинили в произошедшем «украинских вандалов». В результате ЧП никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело, не уточнив, по какой статье.
Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова.