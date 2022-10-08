Министр заявил, что запустить паромы в Крым в субботу не позволит погода

Однако позднее глава крымского минтранса Николай Лукашенко заявил, что это будет возможно, суда уже тестируют

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Запустить паромы в Крым в субботу не получится из-за погодных условий. Об этом заявил и.о. министра транспорта региона Николай Лукашенко.

«Погода сегодня не позволяет вообще ничего», — заявил он.

По словам Лукашенко, сейчас паромы подготавливают к «организации стабильной работы» (цитата по «Интерфаксу»). «В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование и готовятся к запуску, — там уже завезли топливо и все остальное. Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта, — к вечеру сюда придет, погода сегодня не позволяет вообще ничего», — уточнил глава минтранса.

В Крыму до 21:00 завтрашнего дня действует предупреждение о сильном ветре. По данным Гидрометцентра, в регионе ожидается северо-восточный ветер, местами с порывами до 17 м/с.

Позднее советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал с своем телеграм-канале запись заявления Лукашенко, в котором тот говорит, что погодные условия все же позволяют запустить паромное сообщение. «Организовать движение средних судов, конечно же, возможно, и в настоящее время организовываются мероприятия, связанные с тестированием паромов, чтобы организовать регулярное паромное сообщение сегодня», — сказал и.о. министра.

Паромную переправу крымские власти решили организовать после повреждения Крымского моста в результате пожара, который произошел утром 8 октября. Причиной назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. В крымском парламенте обвинили в произошедшем «украинских вандалов». В результате ЧП никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело, не уточнив, по какой статье.

Читайте на РБК Pro Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции Pro Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Статьи Pro В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос Статьи Pro В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций Статьи Pro Как резкое укрепление доллара отразится на глобальных корпорациях Как резкое укрепление доллара отразится на глобальных корпорациях Статьи Pro Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Инструкции Pro При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф Статьи Pro Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны Статьи

Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова.