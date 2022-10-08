Севастополь вслед за Крымом ввел ограничение на продажу бакалеи

В Севастополе после взрыва на Крымском мосту и остановки сообщения ограничили отпуск бакалейных товаров до 3 кг или пачек в одни руки, чтобы избежать ажиотажа. Власти заверили, что в регионе проблем с продовольствием нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе ограничили отпуск бакалейной продукции до 3 кг или пачек в одни руки, чтобы избежать ажиотажа на фоне проблем с сообщением с материковой частью России в связи с повреждением Крымского моста, сообщил в телеграм глава региона Михаил Развожаев.

Ранее об аналогичном решении сообщил крымский Минпром. Но вскоре ведомство удалило сообщение, пояснив, что эта мера действует в регионе со времен пандемии, а новых ограничений не вводилось.

По словам Развожаева, в Севастополе достаточный запас продукции: в частности, сахара хватит на 23 дня, муки — на 27, макарон — на 29, подсолнечного масла — на 46, а мясных консервов — на 106 дней.

«Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — уточнил глава региона, добавив, что запасов топлива в Севастополе хватит на 40 суток.

Развожаев также заверил, что Севастополь не отрезан от материковой части страны, напомнив, что есть сухопутные коридоры через новые территории и будет работать паромная переправа в районе Крымского моста. Крым граничит с Херсонской областью, которая по итогам референдума в конце сентября наряду с Запорожской областью, ДНР и ЛНР вошла в состав России.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, произошел пожар. Причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. В крымском парламенте обвинили в произошедшем «украинских вандалов». В результате ЧП никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело (по какой статье, пока не называлось).

Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили запустить паромную переправу.