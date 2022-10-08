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Севастополь вслед за Крымом ввел ограничение на продажу бакалеи

В Севастополе после взрыва на Крымском мосту и остановки сообщения ограничили отпуск бакалейных товаров до 3 кг или пачек в одни руки, чтобы избежать ажиотажа. Власти заверили, что в регионе проблем с продовольствием нет
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе ограничили отпуск бакалейной продукции до 3 кг или пачек в одни руки, чтобы избежать ажиотажа на фоне проблем с сообщением с материковой частью России в связи с повреждением Крымского моста, сообщил в телеграм глава региона Михаил Развожаев.

Ранее об аналогичном решении сообщил крымский Минпром. Но вскоре ведомство удалило сообщение, пояснив, что эта мера действует в регионе со времен пандемии, а новых ограничений не вводилось.

По словам Развожаева, в Севастополе достаточный запас продукции: в частности, сахара хватит на 23 дня, муки — на 27, макарон — на 29, подсолнечного масла — на 46, а мясных консервов — на 106 дней.

«Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — уточнил глава региона, добавив, что запасов топлива в Севастополе хватит на 40 суток.

Развожаев также заверил, что Севастополь не отрезан от материковой части страны, напомнив, что есть сухопутные коридоры через новые территории и будет работать паромная переправа в районе Крымского моста. Крым граничит с Херсонской областью, которая по итогам референдума в конце сентября наряду с Запорожской областью, ДНР и ЛНР вошла в состав России.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, произошел пожар. Причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. В крымском парламенте обвинили в произошедшем «украинских вандалов». В результате ЧП никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело (по какой статье, пока не называлось).

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Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили запустить паромную переправу.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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