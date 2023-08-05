Решетников заявил о гарантированном росте экономики России выше прогноза

В апреле Минэк спрогнозировал рост ВВП в 2023-м на 1,2% после спада на 2,1% в прошлом году. По словам главы ведомства Решетникова, рост российской экономики «точно» превысит 2%

По итогам 2023 года рост ВВП России точно превысит 2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам.

«Она (экономика России. — РБК) точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет. <…> Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Минэкономразвития России в апреле спрогнозировало рост реального ВВП в этом году на 1,2% после спада на 2,1% в 2022-м. Двигателем роста будет потребление благодаря сильному росту зарплат, считают в ведомстве.

Банк России в феврале прогнозировал при базовом сценарии рост ВВП от минус 1% до плюс 1%. В мае регулятор подтвердил свой прогноз. При этом в предыдущей, октябрьской версии прогноза, ЦБ ожидал спад экономики в пределах 1–4%.

О том, что ВВП России может в этом году вырасти на 1-2%, говорил и президент Владимир Путин. В июле на встрече с главой государства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться. <...> За пять месяцев на сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%, что очень важно: май к маю — 5,4%». Глава кабмина добавил, что правительство уверено в росте ВВП в годовом выражении более чем на 2%, если не будет «форс-мажоров».

Прогнозы по динамике российского ВВП улучшили также Всемирный банк и Еврокомиссия. Так, ВБ в январе ожидал падения показателя на 3,3% в 2023-м, однако в апреле пересмотрел оценку, а в июне оставил ее без изменений. Он ожидает, что в этом году показатель снизится на 0,2%, в 2024-м вырастет на 1,2%, в 2025-м — на 0,8%.

Эксперты Еврокомиссии осенью ожидали, что спад российской экономики по итогам 2023 года составит 3,2%, однако в мае они улучшили прогноз и теперь считают, что итоговый показатель будет на уровне 0,9%.